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Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19

Компания Sinovac подала заявку на государственную регистрацию в Украине вакцины против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac, уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в конце декабря 2020 год министерство через госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина уже получила подтверждение поставки 22 миллионов доз вакцин против COVID-19.

Автор: Ольга Лузан
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щастя то яке...іспанка сама за кілька років зникла, а тут така нагода. Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1056
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10.02.2021 21:21 Ответить
«Обнуленыш» настойчиво предлагает Украине использовать для прививки от лёгочной чумы (Ковида) только российскую вакцину «Спутник», мотивируя тем, что медицинская спецлаборатория Лубянки имеет длительный и успешный опыт таких прививок на Александре Литвиненко, Викторе Ющенко, семьи Скрипалей и Алексее Навальном.
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10.02.2021 22:38 Ответить
мова не про кацапську бодягу, а про те, що більш смертельна хвороба сто років тому сама зникла без усяких щеплень.
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11.02.2021 09:06 Ответить
Пускай степанов себе этот шмурдяк колет
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10.02.2021 21:23 Ответить
Депутатка вiд Слугi Народу, каже що треба було брати росiйску вакцину, тому що "якби Україна рухалась у російському напрямку, і війни не було б, і жити було би краще". Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6172
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10.02.2021 21:32 Ответить
Кто такая?☹
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10.02.2021 21:38 Ответить
Но там вроде есть одно "но", что касается эффективности как минимум 70%
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10.02.2021 22:18 Ответить
лучше такая, чем совсем никакой !
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10.02.2021 23:56 Ответить
Тоже аргумент, но за такую цену можно было получить вакцину с более лучшим показателем.
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11.02.2021 00:02 Ответить
 
 