Верховный Суд не стал открывать дел по двум искам о применении санкций к телеканалам, в одном из них распорядился устранить недостатки

Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес постановления по делам №9901/22/21 и №9901/23/21 по искам граждан, которые оспаривают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

"Постановлением по делу №9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым Указом (указ президента от 2 февраля 2021 года, введший в действие решение СНБО о санкциях. - Ред.) прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. Кроме того, истец не конкретизировал оснований для привлечения СНБОУ, ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Новые коммуникации" к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика.

Постановлением по делу №9901/23/21 отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене Указа. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что 8 февраля в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело №9901/26/21). Согласно КАС Украины, Верховный Суд должен решить вопрос об открытии производства в течение пяти дней со дня поступления в административный суд искового заявления (ч. 8 ст.171 КАС Украины).

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.