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Верховный Суд (1062) иск (635) санкции (10609)

Верховный Суд не стал открывать дел по двум искам о применении санкций к телеканалам, в одном из них распорядился устранить недостатки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Верховный Суд не стал открывать дел по двум искам о применении санкций к телеканалам, в одном из них распорядился устранить недостатки

Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес постановления по делам №9901/22/21 и №9901/23/21 по искам граждан, которые оспаривают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

"Постановлением по делу №9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым Указом (указ президента от 2 февраля 2021 года, введший в действие решение СНБО о санкциях. - Ред.) прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. Кроме того, истец не конкретизировал оснований для привлечения СНБОУ, ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Новые коммуникации" к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика.

Постановлением по делу №9901/23/21 отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене Указа. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Верховный Суд поступил еще один иск об оспаривании санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK

Также отмечается, что 8 февраля в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело №9901/26/21). Согласно КАС Украины, Верховный Суд должен решить вопрос об открытии производства в течение пяти дней со дня поступления в административный суд искового заявления (ч. 8 ст.171 КАС Украины).

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
кароче, Зеленский подготовился.. иски бортанули!..
как переживет эту новость Портнов "в собачий рот" Андрюша?!..
ведь он взял деньги у Медведчука и обещал "громкий результат"?!
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10.02.2021 21:41
+5
Слухав її виступ у Шустера - яке ж воно тупе... *FACEPALM*
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10.02.2021 21:58
+4
еще и путинский шмурдяк (спутник-v) забанили. Байден рулит, Майдан - это наше с ним общее дело которое нуна закончить, уничтожить олигархов и установить демократию.
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10.02.2021 21:51
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кароче, Зеленский подготовился.. иски бортанули!..
как переживет эту новость Портнов "в собачий рот" Андрюша?!..
ведь он взял деньги у Медведчука и обещал "громкий результат"?!
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10.02.2021 21:41 Ответить
Ну Верховний суд ж просто встигли реформувати і хоч трохи очистити від портновських кадрів!
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10.02.2021 21:42 Ответить
І все одночасно зі зміною влади в США... Соупадєніє?
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10.02.2021 21:47 Ответить
еще и путинский шмурдяк (спутник-v) забанили. Байден рулит, Майдан - это наше с ним общее дело которое нуна закончить, уничтожить олигархов и установить демократию.
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10.02.2021 21:51 Ответить
ти хотів сказати: "одночасно зі зміною влади в Україні"
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10.02.2021 21:52 Ответить
Нє... бо активність почалася саме з січня 2021...
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10.02.2021 21:57 Ответить
ЗЕ изначально вел в ЕС, НАТО, только щас конкретно подал газу, вот уже американские катера и лодки прибыли, вангую скоро сюда попрут пачками натовские корабли, танки и ракеты.
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10.02.2021 22:12 Ответить
Взагалі-то це друга чи третя партія цих човнів, їх нам року з 2016 передавали. Як і Хаммери, які разом з човнами прибули. Так, в 2015 Байден особисто приїхав сюди і передав 200 чи 220 штук їх...
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10.02.2021 22:34 Ответить
Сами каналы иски ещё не подавали. Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 7734
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10.02.2021 21:51 Ответить
Діана - одна з перших подала резюме на 1+1 та на Інтер к Льовочкіну. Але ПЛЮСИ і Інтер її бортонули. Там сосок не на роботу не беруть...

Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 8944
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10.02.2021 21:55 Ответить
Слухав її виступ у Шустера - яке ж воно тупе... *FACEPALM*
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10.02.2021 21:58 Ответить
її не слухати створено
її оглядати
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10.02.2021 21:58 Ответить
Та там такі губи перекачані...
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10.02.2021 23:11 Ответить
Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 3582
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10.02.2021 22:18 Ответить
Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 415
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10.02.2021 21:56 Ответить
Яка ж противна харя.
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10.02.2021 22:28 Ответить
не смотри в зеркало
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11.02.2021 04:57 Ответить
Іди в сраку, гастарбайтер.
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11.02.2021 07:53 Ответить
пятак - ты хам Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 2200
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11.02.2021 09:59 Ответить
Так казав наш президент, а ми всі президенти. Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 7273
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11.02.2021 10:02 Ответить
я вправе тебе сказать "Яка ж противна харя" Следуя твоей "логике" тогда и
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11.02.2021 11:05 Ответить
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10.02.2021 22:40 Ответить
 
 