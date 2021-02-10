Благодаря прямой закупке арктического дизеля у Госрезерва Минобороны сэкономило 39 млн грн, - Таран

Впервые с 2014 года Министерство обороны осуществило прямую закупку значительного объема арктического дизельного топлива у Государственного агентства резерва Украины. Благодаря этому экономия бюджетных средств составила около 39 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Взаимодействие двух государственных органов позволила получить значительный экономический эффект. Государственное агентство резерва Украины получит дополнительные средства для осуществления планового освежения государственных запасов соответствующей номенклатуры, Минобороны нарастит резервы. Дальнейшее развитие данного направления становится одной из приоритетных задач в деятельности Минобороны в 2021 году ", - отметил министр обороны Андрей Таран.

Также сообщается, что по итогам 2020 года, в результате благоприятной конъюнктуры и эффективной организации процесса закупок, Департаментом государственных закупок и материальных ресурсов по направлению закупки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны было сэкономлено около полутора миллиардов гривен. Данная сумма направлена ​​на закупку дополнительных объемов топлива, что позволило увеличить объем резервов на складах Вооруженных Сил Украины на 23%.

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Напоминаем, ранее Кабмин согласовал продажу Минобороны из Госрезерва 6 386,863 тонн дизельного топлива по цене 20 470,59 гривен за тонну (с учетом НДС).