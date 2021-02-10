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Благодаря прямой закупке арктического дизеля у Госрезерва Минобороны сэкономило 39 млн грн, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Благодаря прямой закупке арктического дизеля у Госрезерва Минобороны сэкономило 39 млн грн, - Таран

Впервые с 2014 года Министерство обороны осуществило прямую закупку значительного объема арктического дизельного топлива у Государственного агентства резерва Украины. Благодаря этому экономия бюджетных средств составила около 39 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Взаимодействие двух государственных органов позволила получить значительный экономический эффект. Государственное агентство резерва Украины получит дополнительные средства для осуществления планового освежения государственных запасов соответствующей номенклатуры, Минобороны нарастит резервы. Дальнейшее развитие данного направления становится одной из приоритетных задач в деятельности Минобороны в 2021 году ", - отметил министр обороны Андрей Таран.

Также сообщается, что по итогам 2020 года, в результате благоприятной конъюнктуры и эффективной организации процесса закупок, Департаментом государственных закупок и материальных ресурсов по направлению закупки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны было сэкономлено около полутора миллиардов гривен. Данная сумма направлена ​​на закупку дополнительных объемов топлива, что позволило увеличить объем резервов на складах Вооруженных Сил Украины на 23%.

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Напоминаем, ранее Кабмин согласовал продажу Минобороны из Госрезерва 6 386,863 тонн дизельного топлива по цене 20 470,59 гривен за тонну (с учетом НДС).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Перепродадут, какое в опу арктическое топливо за 3 недели до весны.
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10.02.2021 22:00
+3
"Арктический дизель" это дизтопливо сохраняющее свои свойства до температуры 40-50 градусов ниже нуля.
Есть объективная причина покупать такое топливо, если температура зимой не падает ниже 20 градусов?
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10.02.2021 21:57
+3
Якщо почали говорити за економію - точно в когось, на цій оборутці, скінчилась епоха бідності.
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10.02.2021 21:59
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"Арктический дизель" это дизтопливо сохраняющее свои свойства до температуры 40-50 градусов ниже нуля.
Есть объективная причина покупать такое топливо, если температура зимой не падает ниже 20 градусов?
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10.02.2021 21:57 Ответить
Этот дизель с добавкой керосина. Кто мешает самим мешать. Нашли экономию.
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10.02.2021 23:56 Ответить
Если будешь бежать за трамваем пару остановок....это вовсе не значит,что сэкономил 3 копейки!
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11.02.2021 00:07 Ответить
Якщо почали говорити за економію - точно в когось, на цій оборутці, скінчилась епоха бідності.
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10.02.2021 21:59 Ответить
Перепродадут, какое в опу арктическое топливо за 3 недели до весны.
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10.02.2021 22:00 Ответить
Фермеры на посевную обеспечены дешевой соляркой.
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10.02.2021 22:14 Ответить
Насчет фермеров сомневаюсь, а вот агрохолдинги вполне возможно.
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10.02.2021 22:24 Ответить
все красиво,только дизель этот делает Кременчугский НПЗ, который беня прибрал к рукам. На заводе сокращают 1000 человек, зеленое чмо молчит
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10.02.2021 22:23 Ответить
Это топливо самое худшее ,что есть.Старались его не брать только Белорусь или Румыния.
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10.02.2021 23:58 Ответить
не знаю что вы там лили, но я знаю технологию производства этого дизеля, была сделана реконструкция установки, там реально качество нормальное, а что продают под его видом это уже неведомо никому
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11.02.2021 19:23 Ответить
Кінець е-похви бідності.
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10.02.2021 22:39 Ответить
А як же прокладки Коломойського?
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10.02.2021 23:19 Ответить
Зимний дизель на любой заправке продается Завдяки прямій закупівлі арктичного дизеля у Держрезерву Міноборони заощадило 39 млн грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7135
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10.02.2021 23:54 Ответить
100 кг керосина 1т. дизеля. и все ,до -40 градусов.
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11.02.2021 00:00 Ответить
У них плотность одинаковая.
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11.02.2021 00:01 Ответить
Принцип "Чем больше тратишь - тем больше экономишь" в отчетности военных чиновников еще никто не отменял.
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11.02.2021 00:35 Ответить
Тобто,навіть не зимовий,а саме АРКТИЧНИЙ ?
Наскільки розумію,заправка таким паливом і буде причиною виходу з ладу двигунів.
Завдяки прямій закупівлі арктичного дизеля у Держрезерву Міноборони заощадило 39 млн грн, - Таран - Цензор.НЕТ 8897
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11.02.2021 01:50 Ответить
А жаба поддавливает? Или поступить правильно это предмет особой гордости?
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11.02.2021 09:31 Ответить
 
 