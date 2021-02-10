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вакцина (3815) Иран (1552) пенсионный возраст (733) Национальный корпус (393) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Главные новости 10 февраля: пенсионный возраст повышают для женщин, Иран мог сбить лайнер МАУ специально

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 10 февраля: пенсионный возраст повышают для женщин, Иран мог сбить лайнер МАУ специально

В Украине повышается пенсионный возраст для женщин, Иран мог специально сбить украинский самолет, "Нацкорпус" против "титушек ОПЗЖ", Медведчук хочет создать новый канал, - главные новости Украины и мира 10 февраля 2021 года.

Повышается пенсионный возраст

С 1 апреля 2021 года все украинцы будут выходить на пенсию с 60 лет. Нововведение коснется женщин, родившихся после 1961 года (остальные и так выходили на пенсию в 60). Это - последний этап повышения пенсионного возраста. Право выйти на пенсию в 59,5 лет остается только у женщин, родившихся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Иран мог сбить украинский лайнер год назад преднамеренно

Это следует из аудиозаписи, на которой министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Запись опубликовал канадский телерадиовещатель CBC News. Офис генпрокурора обратился к властям Канады с просьбой предоставить аудиофайл.

"Национальный корпус" против "титушек ОПЗЖ"

Политическая партия "Национальный корпус" заявила, что ее активисты заблокировали в центре Киева "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице. На место приехала полиция и провела обыск. В здании нашли оружие и гранаты. Более 100 человек доставили в отделение полиции и проводят с ними следственные действия.

Возрождение каналов Медведчука

Вместо закрытых из-за санкций пророссийских каналов "112 Украина", NewsOne и Zik может появиться новый телеканал, учредителями которого станут сотрудники трех закрытых медиа. СМИ опубликовали внутренний документ медиахолдинга Козака, в котором сотрудникам телеканалов предлагают стать учредителями нового СМИ. Тех, кто изъявит такое желание, просят прислать свои паспортные данные. Пресс-служба "112-Украина" утверждает, что не владеет информацией о создании нового телеканала.

Российской вакцине закрыли ход в Украину

Правительство опубликовало постановление, которое запрещает ускоренную регистрацию в Украине российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Китайская фирма Sinovac тем временем подала документы для ускоренной регистрации своей вакцины. А НАБУ начало расследовать закупку вакцин. В соцсетях шутят, что в Украине уникальная ситуация: вакцин еще нет, а дело об их закупке - уже есть.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+1
Всі просто в захваті і отетеріли, аж мову відняло.
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10.02.2021 22:15
+1
8 березня !!!)))
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10.02.2021 22:38
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Главные новости 10 февраля: пенсионный возраст повышают для женщин, Иран мог сбить лайнер МАУ специально - Цензор.НЕТ 5620
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10.02.2021 22:03 Ответить
А о каком дефолте идет речь? И какое отношение Государственное ипотечное учреждение имеет к мировой бизнес практике? Мы что размещаем ипотечное кредитование на внешних мировых рынках?
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10.02.2021 22:14 Ответить
И правда, никакого отношения эта шарашкина контора к мировой бизнес практике не имеет. Подумаешь, нечем погасить аблигацыи!?? Платят токо лохи- девиз "клиентов" этого замечательного учреждения.
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10.02.2021 23:04 Ответить
Это и есть дефолт. Невозможно постоянно жить в долг.
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11.02.2021 08:02 Ответить
чого не кричите молодці так тримати? Чи думаєте до пенсії будете радіти, що там російського заборонили, а українського не принесли?
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10.02.2021 22:12 Ответить
Всі просто в захваті і отетеріли, аж мову відняло.
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10.02.2021 22:15 Ответить
Гендерна рівність !!!)))
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10.02.2021 22:38 Ответить
Молодці! Так тримати!!! Мудрому нарідові-мудрі рішення! 😁
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10.02.2021 23:11 Ответить
У женшчін свято.
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10.02.2021 22:37 Ответить
8 березня !!!)))
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10.02.2021 22:38 Ответить
Не "бэрэзня" а марта! 😁
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10.02.2021 23:07 Ответить
М-дя...натворили якуневичи с азировами делов-то.
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10.02.2021 22:40 Ответить
Це він підняв пенсійний вік щоб його Люська-форточниця не била байдики вдома, а працювала.
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10.02.2021 22:44 Ответить
Батя, я стараюсь.
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10.02.2021 23:39 Ответить
Осенью 2003-го Верховная Рада после долгих дискуссий все же приняла ключевые пенсионные законы.
После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича, новая власть столкнулась с тем, что в 2011 году дефицит Пенсионного фонда составлял 30,1 млрд грн - десятую часть всех расходов общего фонда госбюджета того года.
НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КАБМИНУ АЗАРОВА УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ ЧЕРЕЗ РАДУ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН С 55 ДО 60 ЛЕТ ДО 2021 ГОДА
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11.02.2021 00:11 Ответить
Все экономические показатели идут вверх !
- пенсионный возраст- вверх !
- платёжки - вверх !
- сроки карантинов - вверх !

Зелебобы, какого классного гетмана вы назначили ! Передовик, млин, производства.
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11.02.2021 08:01 Ответить
 
 