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Новости Политика Украины
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Боднар Василий (137) Грузия (4339) задержание (6587) МИД (6653) яхта (71)

Украина просит Грузию освободить задержанных в ноябре 2020 года за якобы нарушение границы одесских яхтсменов Дяченко и Хомича, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина просит Грузию освободить задержанных в ноябре 2020 года за якобы нарушение границы одесских яхтсменов Дяченко и Хомича, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел встречу с временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Василий Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и непредвзятое расследование задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз выражена просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан", - говорится в сообщении.

В контексте недавних заявлений Михеила Саакашвили заместитель министра подтвердил официальную позицию МИДа, что Украинское государство не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнерства между странами. Стороны также детально обсудили пути развития украинско-грузинских отношений и подтвердили намерения государств укреплять стратегическое партнерство.

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По данным Укринформа, в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин.

Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, а причины такой ситуации исключительно политические.

Как стало известно, владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Саакашвили несколько раз публично обращался к украинским властям с призывом разобраться в этом деле и заявлял, что они не делают "ничего конкретного" для освобождения задержанных.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко назвал необоснованными обвинения в адрес внешнеполитического ведомства в бездействии по этому делу.

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Автор: Анна Судак
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Я так понял, по законам грузинского гостеприимства, увидим их не скоро. Сам знаю..
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10.02.2021 22:17 Ответить
В принципе для яхтсменов подобные нарушения стандарт..и все на это глаза закрывают и турки и греки..ибо для них это средство наживы...но тут скорее всего политика ...
Я тоже хочу выйти в поход(в детстве увлекался парусным спортом)..но зарплата ..6-8 тыщ грн не позволяет....
короче пусть буржуи откупаются или на зоне посидят в качестве опущеных..капиталистическую мразь жалеть не буду...
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10.02.2021 22:38 Ответить
"""""""".капиталистическую мразь жалеть не буду......""""- классика жанра. Может они и кАзлы , но ты казел без может. Всех кто успешней вас вы ненавидите только потому , что не вы у корыта. В качестве утешения тебе скажу что вас около 97% и """.капиталистическая мразь """ называет вас быдлом
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10.02.2021 23:50 Ответить
Грузія - це прищ на тілі бувшого ссср. Вся шушера звідти намагається оселитись у нас.
(а раша - це рак!)
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10.02.2021 23:35 Ответить
И если бы Саакашвили не раскритиковал нашего посла, то так и продолжалась бы молчанка.
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11.02.2021 08:31 Ответить
 
 