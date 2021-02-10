Отмена строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем, - глава МИД Германии Маас
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Дальнейшие санкции против России должны быть нацелены против правильных людей и что отмена строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас немецким законодателям, добавив, что то же касается и идеи "отделения" от Китая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Те, кто задаются вопросами относительно "Северного потока-2", должны также учитывать, какие последствия это будет иметь и что это означает для влияния Европы на Россию, хотя бы с геостратегической точки зрения", - сказал Маас.
"Должно быть абсолютно ясно, к чему это приведет с геостратегической точки зрения: это будет сближать Россию и Китай", - добавил он.
Напомним, 6 февраля возобновилась укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток-2" в водах Дании, остановленная почти полтора года назад из-за американских санкций.
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Это будет становление общества морлоков и элоев, как в романе Герберта Уэллса "Машина времени".
Кацапы будут поставлять свой газ и все такое, но взамен они будут жрать эту самую Европу.
Это партнерство наркомана и драгдиллера.
А почалося все це ще із закриття атомних станцій - тупіше вони зробити не могли.
Але росія від німців далеко і до того ж вони у НАТО.
А у нас росія близько і НАТО нам поки що не світить, але це не привід ставити свою енергетичну безпеку у залежність від скаженої балалайні
Прибуток від труби тут вторинний чинник.
Первинний - саме військове вторгнення
А дружить китайцям вигідніше із США, бо туди йде більша частина їх експорту, а американські компанії набудували купу заводів і випускають в Китаї все - від кросівок і до Айфонів і електромобілв Тесла!
Представим глобальное противостояние трёх сил: США - первая по мощи сила. КНР - вторая, РФ - третья.
Самая рациональная стратегия первой силы: поссорить вторую и третью, чтоб они максимально ослабляли друг друга. Можно даже поддерживать третью - чтоб победа над нею наиболее тяжело далась второй. Если какая то из сил победит - добить её. Самое неприятное - чтоб вторая и третья силы обьединились против первой (примерно о том и говорит немец)
Второй силы: заключить союз с третьей, против первой. По возможности - подставить её (третью) под удар, но подпитывать чтоб она не проиграла. Самое недопустимое - противостоять третьей силе (потратишь ресурсы, и лишишься союзника).
Третьей: заключить союз со второй против первой. По возможности не дать себя подставить под удар но получить от второй всё что сможешь. Внимательно следить за расстановкой сил. Если роли первых двух сил поменяются - постараться не дать победить бывшей второй силе (в противостоянии двух сил - роль у более слабой, одна - проиграть)
Хіба мордвини можуть брехати?