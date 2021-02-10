Отмена строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем, - глава МИД Германии Маас

Дальнейшие санкции против России должны быть нацелены против правильных людей и что отмена строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас немецким законодателям, добавив, что то же касается и идеи "отделения" от Китая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Те, кто задаются вопросами относительно "Северного потока-2", должны также учитывать, какие последствия это будет иметь и что это означает для влияния Европы на Россию, хотя бы с геостратегической точки зрения", - сказал Маас.

"Должно быть абсолютно ясно, к чему это приведет с геостратегической точки зрения: это будет сближать Россию и Китай", - добавил он.

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Напомним, 6 февраля возобновилась укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток-2" в водах Дании, остановленная почти полтора года назад из-за американских санкций.