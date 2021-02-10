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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина инициирует создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина инициирует создание неформальной группы поддержки

Заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук предложил в рамках Парламентской ассамблеи НАТО создать неформальную группу поддержки "Крымской платформы".

Об этом он сообщил в Facebook по итогам заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Эта группа может инициировать принятие отдельных резолюций по Крыму или включения соответствующих положений в отношении ситуации в Крыму и деоккупации полуострова к решениям соответствующих органов Парламентской ассамблеи НАТО", - уверен Стефанчук.

Украина инициирует создание неформальной группы поддержки Крымской платформы в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меджлис пригласил комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Абдурахманова принять участие в "Крымской платформе"

Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети. Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 г. в Киеве.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Украина инициирует создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9095
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10.02.2021 22:46
+3
Я б сказав чому Зеленський не в цирку.
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10.02.2021 22:48
+2
Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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10.02.2021 22:50
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Украина инициирует создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9095
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10.02.2021 22:46 Ответить
Я б сказав чому Зеленський не в цирку.
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10.02.2021 22:48 Ответить
Обирали Зеленського, а жити хочуть як при Порошенко .
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10.02.2021 22:52 Ответить
Вони ж зебіли! 😁
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10.02.2021 23:16 Ответить
А вы терпилы! Не вижу разницы.
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11.02.2021 08:58 Ответить
Идите нахрен со своим Порошенко.
Он не смог справится с Коломойшей, и тот его сейчас на хрене вертит, и нас заодно.
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11.02.2021 08:57 Ответить
За часів президента Петра Порошенка програма ця реалізовувалась,
Зеленський - провалив.
Треба розуміти, що в НАТО це прекрасно бачать, розуміють.
Додайте до цього емоційні речі, які пов'язані з проявами інформаційних певних негараздів, які були озвучені, особливо нефахові відповіді в інтерв'ю останньому.
Оці всі запитання президенту Америки про членство України в НАТО і т.д. Все це створює з боку керівництва НАТО, з боку очільників країн-членів НАТО дуже неприємний присмак емоційний !
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10.02.2021 23:57 Ответить
Тихо, Кабан вылез на сцену похрюкать. Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3936
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10.02.2021 22:48 Ответить
Где вы таких жирных кабанов видели? Это уже ближе к бегемотам.
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11.02.2021 08:59 Ответить
Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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10.02.2021 22:50 Ответить
Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6200
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10.02.2021 22:53 Ответить
Схоже що у чувака на руці годинник Победа.
Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6854
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10.02.2021 23:11 Ответить
Стефанчук майбутьній Голова Ради.
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10.02.2021 23:00 Ответить
Да піши уже "будущій"!, нє мучяйса. 😁
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10.02.2021 23:19 Ответить
Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7365
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10.02.2021 23:02 Ответить
 
 