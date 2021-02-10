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Новости За рубежом
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вакцина (3815) Литва (2117) Россия (91190) Габриэлюс Ландсбергис (92)

В МИД Литвы сравнили покупку российской вакцины "Спутник V" с финансированием агрессии против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В МИД Литвы сравнили покупку российской вакцины

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис против покупки российской вакцину "Спутник", поскольку полученные средства затем могут быть использовать для агрессии на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что поддерживает позицию премьера Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину - даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

"Я поддерживаю позицию Шимоните - не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника", и мне кажется, это и геостратегическое позиция Литвы, ведь вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков в странах, ценности которых близки нам", - сказал чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните

"Ведь мы, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, например, использования в Восточной Украине", - продолжил министр. Ландсбергис заверил, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, соответствующих "трансатлантическому критерию".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Вот и думай,кто больший украинец - мертвечук и зеленое шобло или мля....литовцы?
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10.02.2021 23:24
+12
Принципиально по литовски! Восхищает позиция этой маленькой, но гордой страны!
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10.02.2021 23:33
+8
А режим зелёной чумы закупает электроэнергию у страны террориста
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11.02.2021 00:01
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Вот и думай,кто больший украинец - мертвечук и зеленое шобло или мля....литовцы?
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10.02.2021 23:24 Ответить
ЗЄ,ау!купляти в путіна електроенергію-це означає бути спонсором окупанта.послухай розумних литовців. .
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10.02.2021 23:28 Ответить
Пророк кацапський, повертайся краще на своє звичне місце. На пляшку.
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10.02.2021 23:34 Ответить
Принципиально по литовски! Восхищает позиция этой маленькой, но гордой страны!
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10.02.2021 23:33 Ответить
Которая всё ещё от нас, немцев, получает дотации У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України - Цензор.НЕТ 136
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11.02.2021 00:11 Ответить
За окупацію і злочини фашизму німці повинні довічно утримувати не тільки Литву.
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11.02.2021 00:24 Ответить
Поляки тоже так считали, но их... Свыкнитесь с реальностью, господа
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11.02.2021 00:29 Ответить
какой же ты немец-ты поганая русская свинья
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11.02.2021 01:01 Ответить
Кажется что каждый второй там Степан Бандера ! Это вам не гондурас-Украина.
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10.02.2021 23:33 Ответить
Вопрос почему к этому времени глава нашего МИД такую же позицию не донес до всех стран в которых есть наши консультства, а наша делегация это не высказала в ПАСЕ, ООН и т.д.?
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10.02.2021 23:35 Ответить
Та ширяйся без усяких випробувань! Ти ж маєш до кацапів, та їх "вакцини" довіру...!? Чи сцикотно? У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України - Цензор.НЕТ 8465
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10.02.2021 23:39 Ответить
А режим зелёной чумы закупает электроэнергию у страны террориста
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11.02.2021 00:01 Ответить
Не говори, и зарабатывает на транзите газа. У нас в ЕС смеются над такими высказываниями.
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11.02.2021 00:10 Ответить
Чергове німецьке виправдання чого необхідно добудувати "Північний потік - 2".

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що скасування газопроводу "Північний потік - 2" підштовхне Росію до Китаю.
"Ті, хто ставлять "Північний потік-2" під питання, також повинні враховувати, щонайменше з геостратегічної точки зору, які наслідки це матиме, і що це означає для впливу Європи на Росію", - сказав він. "Має бути абсолютно ясно, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це буде зближувати Росію і Китай", - додав Маас.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/02/10/7119660/
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11.02.2021 00:22 Ответить
Ну и? А Украина разве собирается терять транзит? То и другое - экономические соображения. Я ещё бы понимал, если бы Украина настаивала бы на прекращение транзита. А так, это всё лицемерие, не более.
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11.02.2021 00:27 Ответить
То ж фріци разом з ****** для того і будують Північний потік, щоб позбавити Україну транзиту.
А у 2008 році таємний агент штазі Меркель заблокувала надання Україні ПДЧ, щоб розв'язати путіну руки для агресії проти Грузії і України.

Германія і Росія, фашизм і комунізм - близнюки брати!
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11.02.2021 00:43 Ответить
А если это перевести на Украину, какие могут быть ценности закупать китайскую вакцину? У коммунистов?
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11.02.2021 00:13 Ответить
В Украине официально запретили российскую COVID-вакцину "Спутник V"
Кабинет министров запретил регистрацию в Украине вакцин и других медицинских препаратов для профилактики коронавирусной инфекции, разработанных в России.
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11.02.2021 00:19 Ответить
хм.. поговаривают люди что китайская вакцина - это тот же спутник только вид с боку..
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11.02.2021 00:30 Ответить
Так что господа, я вам скинул пару думок на ночь И потом решите, стоит ли вам в ЕС...
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11.02.2021 00:33 Ответить
Так и есть! И финансируют их уже много стран,среди которых Венгрия и Сербия! Надо всегда помнить,"кто друг моего врага"!
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11.02.2021 06:36 Ответить
Росия воюет с нефте-газо денег!
Вот где настоящее финансирование террористов.
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11.02.2021 08:39 Ответить
 
 