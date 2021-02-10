В МИД Литвы сравнили покупку российской вакцины "Спутник V" с финансированием агрессии против Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис против покупки российской вакцину "Спутник", поскольку полученные средства затем могут быть использовать для агрессии на Востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Он отметил, что поддерживает позицию премьера Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину - даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.
"Я поддерживаю позицию Шимоните - не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника", и мне кажется, это и геостратегическое позиция Литвы, ведь вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков в странах, ценности которых близки нам", - сказал чиновник.
"Ведь мы, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, например, использования в Восточной Украине", - продолжил министр. Ландсбергис заверил, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, соответствующих "трансатлантическому критерию".
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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що скасування газопроводу "Північний потік - 2" підштовхне Росію до Китаю.
"Ті, хто ставлять "Північний потік-2" під питання, також повинні враховувати, щонайменше з геостратегічної точки зору, які наслідки це матиме, і що це означає для впливу Європи на Росію", - сказав він. "Має бути абсолютно ясно, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це буде зближувати Росію і Китай", - додав Маас.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/02/10/7119660/
А у 2008 році таємний агент штазі Меркель заблокувала надання Україні ПДЧ, щоб розв'язати путіну руки для агресії проти Грузії і України.
Германія і Росія, фашизм і комунізм - близнюки брати!
Кабинет министров запретил регистрацию в Украине вакцин и других медицинских препаратов для профилактики коронавирусной инфекции, разработанных в России.
Вот где настоящее финансирование террористов.