В МИД Литвы сравнили покупку российской вакцины "Спутник V" с финансированием агрессии против Украины

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис против покупки российской вакцину "Спутник", поскольку полученные средства затем могут быть использовать для агрессии на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что поддерживает позицию премьера Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину - даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

"Я поддерживаю позицию Шимоните - не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника", и мне кажется, это и геостратегическое позиция Литвы, ведь вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков в странах, ценности которых близки нам", - сказал чиновник.

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"Ведь мы, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, например, использования в Восточной Украине", - продолжил министр. Ландсбергис заверил, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, соответствующих "трансатлантическому критерию".