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Новости Политика Украины
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Вирастюк (82) выборы (24314) Ивано-Франковская область (837) Слуга народа (2547)

Вирастюк будет баллотироваться от "Слуги народа" по 87 округу в Ивано-Франковской области, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вирастюк будет баллотироваться от

Тяжеловес Василий Вирастюк составит на довыборах в парламент конкуренцию Марусе Звиробий и Руслану Кошулинскому.

Об этом сообщает со ссылкой на источники Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Вирастюка, по данным издания, собираются утвердить на съезде партии в четверг.

Напомним, довыборы в Верховную Раду назначили на 28 марта 2021 из-за того, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия народного избранника в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборах в Раду 28 марта

Как известно, на 87 округе баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "ЕС" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

В то же время, как отмечают источники, на 50 округе, где также состоятся перевыборы из-за сложения полномочий нардепом Русланом Требушкиним по собственному желанию, сильных кандидатов в "Слуги народа" нет. Скорее всего, там будет выдвинут "технический кандидат".

Также на Цензор.НЕТ: ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина"

Съезд партии "Слуга народа" дважды переносился из-за неопределенность с кандидатами на вакантных округах. В конце концов, первый этап съезда был назначен на 11 февраля. Второй этап - полноценный большой съезд - состоится в конце месяца, на нем будут решать вопросы кардинального реформирования партии.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+89
Вирастюк будет баллотироваться от "Слуги народа" по 87 округу в Ивано-Франковской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 4669
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10.02.2021 23:42
+73
Якщо таки піде, зганьбиться на все подальше життя. Сподіваюся здоровий глузд переможе...
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10.02.2021 23:44
+66
я смотрю что желающих замараться на всю жизнь "Зеленкой" - еще предостаточно !!! пздц Вирастюк будет баллотироваться от "Слуги народа" по 87 округу в Ивано-Франковской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 8779
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10.02.2021 23:47
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Страница 2 из 2
Свобода приватизованя Тягнибиком і нагадує КПРС. Гоніть його в шию і може станете нориальною єваропейською партією. Інакше нічого не світить.
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11.02.2021 09:55 Ответить
Разве он один? А Леонов, а Махницкий, а Швайка. А вот это тело?

Вірастюк балотуватиметься від "Слуги народу" по 87 округу в Івано-Франківській області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3005
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11.02.2021 10:12 Ответить
З іншого боку, мер Конотопа Семеніхін - дуже класний чувак, ветеран АТО і дійсно старається для міста (кажу, як людина, у якої родичі в Конотопі і я не є палким фанатом Свободи). Там і дороги поробили, і вуличне освітлення місту повернули (вперше за років 10-15) і трамваї нові закупили, і навіть ІТ-кластер організували!

Мери Івано-Франківська, Тернополя і Хмельницького від Свободи теж непогано виконують свою роботу...
Тому тут дуже двояке ставлення до партії загалом і до окремих її членів, зокрема.
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11.02.2021 10:51 Ответить
А наш местный глава организации в 2014 когда объявили мобилизацию смылся на заработки в Москву. И след простыл.
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11.02.2021 11:12 Ответить
І ще ,не забудь, декілька тисяч які на фронті з перших днів. Які добре опустили «спєціально абучених іхтамнєтов»
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11.02.2021 10:54 Ответить
Я и не говорю о рядовых свободовцах. Не ровняю всех под одну гребенку. Но верхушка -- сплошные манкурты и гнилье. И я не понимаю почему рядовые партийцы их терпят. Просто не понимаю.
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11.02.2021 11:16 Ответить
Ну і серед верхівки - той же Кошулинський в АТО пішов...
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11.02.2021 11:22 Ответить
Но при этом постоянно транслирует кремлевские фейки.
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11.02.2021 11:24 Ответить
Але так, Тягнибока їм давно пора гнати з керівництва партії...
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11.02.2021 11:22 Ответить
Про «верхушку» -такж не потрібно всіх рівняти , там також є надзвичайно хоробрі і розумні люди ! Хлопці то леви але ними і покерувати потрібно вміти і інфу про операції не випустити щоб «свої» не довідалися ну і т.д.
Ну а зрадники то наша одвічна біда !
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11.02.2021 12:20 Ответить
Михальчишина послухай про ]х "верхsвку"... жодного добробату не органsзували.
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11.02.2021 12:29 Ответить
Щоб лізти в чужу розмову потрібно хоча б вивчити українську абетку.
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11.02.2021 12:43 Ответить
По оценкам "детектормедиа", время, которое провел на мертветчуковских каналах Тягнибок, превышает время самого Мертветчука или того-же Бойка. Типа "агенты в тылу врага"? А про количество грязи, вылитой им и окружением с экрана я просто промолчу.
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11.02.2021 12:39 Ответить
законтаченый со "слугами" после двух лет их "творчества" - позор на всю оставшуюся жизнь
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11.02.2021 09:59 Ответить
..таке враження що Василя Вирастюка ВИКОРИСТОВУЮТЬ... втемну ..після серйозного захворювання .. в любому випадку - ГАНЬБА
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11.02.2021 12:16 Ответить
Шкода, що великого спортсмена та дійсного Українця, можливо, за його миттєвої неконтрольованості чи за викорситання дружніх з ним відносин з маніпулюванням ним і т.д. ведуть на війну проти таких же як і він українців, але тих хто визначився з політичною діяльністю, а не з разовим стрибком у політику до якої потрібно було б хоча б нею хоч якось займатися про що цей великий спортсмен мва би хоча б через спорт розумітися, що потрібно тренуватися, а не йти мріями за своєю пихатістю і ..., бо цей великий спортсмени навряд буде дового у політиці але втратить в ній він більше і вже з того що є очевидним його використання вже вказує на чи то його невігластво-неуцтво і пихатість чи на змову з українофобами чи ...?
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18.02.2021 15:29 Ответить
Даремно Вірастюк звязався з цими продажними "слугами".Втратить останні залишки поваги...
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11.02.2021 12:22 Ответить
Шкода, що великого спортсмена та дійсного Українця, можливо, за його миттєвої неконтрольованості чи за викорситання дружніх з ним відносин з маніпулюванням ним і т.д. ведуть на війну проти таких же як і він українців, але тих хто визначився з політичною діяльністю, а не з разовим стрибком у політику до якої потрібно було б хоча б нею хоч якось займатися про що цей великий спортсмен мва би хоча б через спорт розумітися, що потрібно тренуватися, а не йти мріями за своєю пихатістю і ..., бо цей великий спортсмени навряд буде дового у політиці але втратить в ній він більше і вже з того що є очевидним його використання вже вказує на чи то його невігластво-неуцтво і пихатість чи на змову з українофобами чи ...?
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18.02.2021 15:29 Ответить
Цей тип для мене перестав існувати з 2019 року, коли на 4каналі на запитання Таші Трофімової- "Як ви ставитеся до зеленського?" , відповів - "знаю його як порядну і відверту людину"! крапка...
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11.02.2021 13:11 Ответить
Если честно! Очень удивлён и возмущён выбором Верстюка!!
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11.02.2021 13:59 Ответить
Ех Вася, Вася!
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11.02.2021 14:05 Ответить
Шкода, що великого спортсмена та дійсного Українця, можливо, за його миттєвої неконтрольованості чи за викорситання дружніх з ним відносин з маніпулюванням ним і т.д. ведуть на війну проти таких же як і він українців, але тих хто визначився з політичною діяльністю, а не з разовим стрибком у політику до якої потрібно було б хоча б нею хоч якось займатися про що цей великий спортсмен мва би хоча б через спорт розумітися, що потрібно тренуватися, а не йти мріями за своєю пихатістю і ..., бо цей великий спортсмени навряд буде дового у політиці але втратить в ній він більше і вже з того що є очевидним його використання вже вказує на чи то його невігластво-неуцтво і пихатість чи на змову з українофобами чи ...?
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18.02.2021 15:29 Ответить
в натуре - Вася..
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11.02.2021 14:05 Ответить
Розумію тих, хто прагне змін. Але, невже за майже два роки так і не прийшло розуміння, що тоді, у 2019-му, українці помилилися з вибором?
Шкода Василя. Відома людина, спортсмен світового рівня - і вляпався в таке лайно.
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11.02.2021 14:28 Ответить
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