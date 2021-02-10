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Развитие системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД планируется по трем направлениям, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Авто

Развитие системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД планируется по трем направлениям, - Геращенко

МВД планирует дальнейшее развитие системы фиксации нарушений ПДД по трем направлениям - увеличение количества камер, установка камер на машинах типа "Фантом", а также использование патрульными системы TruCam.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Планируется, что количество таких камер на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи. Второй этап этой программы - установление камер на машинах типа "Фантом", которые будут запущены для тестирования. Планируем, за 2021 - 2023 годы увеличить количество таких машин до 100. Третий этап - использование камер TruCam патрульной полицией ", - сказал замминистра.

Геращенко напомнил, что уже восемь месяцев в Украине работает система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. За это время удалось сократить количество ДТП в три раза.

"На сегодняшний день государственный бюджет нарушители правил дорожного движения пополнили на 209 млн гривен, процент оплаты штрафов составил - 80%. Эти цифры выше, чем в большинстве европейских стран", - сказал замминистра.

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Геращенко отметил, что каждый гражданин, который нарушил ПДД, сразу получает на свой телефон уведомления.

"Основная задача этой системы - научить водителей культуре поведения на дороге. Планируем, что все средства, которые получим в результате оплаты штрафов, будут использованы на то, чтобы усилить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения на дороге, начиная со школьного возраста ", - подытожил чиновник.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
ну так а хто хозяину машины виноват шо он не захотел переоформить машину при продаже?а если это его родич какой то так это тоже проблемы хозяина.
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11.02.2021 06:42
+3
Борьба с аварийностью -басни для чайников. Мусора стригут деньги.узнал про новую мусорскую фишку,в письме счастья указывают некорректный счет. После долгих попыток уплатить штраф тебе дают другой адрес и деньги уходят в карман мусорам.
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11.02.2021 07:29
+2
Для начало не мешало бы что-то решить с презумпцией невиновности, а то у нас по Конституции она есть, а при автоматической фиксации её почему-то нет, штраф приходит хозяину даже если он не имеет удостоверения водителя, а лишь является собственником автомобиля
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11.02.2021 00:51
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10.02.2021 23:56 Ответить
Тот кто читает мои комментарии,знает что я мягко говоря не фанат данной власти,но тут всё правильно делают,да и результат хоть и промежуточный всё есть-это уменьшение аварийности,на участках где уже установлены камеры.
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11.02.2021 00:16 Ответить
Для начало не мешало бы что-то решить с презумпцией невиновности, а то у нас по Конституции она есть, а при автоматической фиксации её почему-то нет, штраф приходит хозяину даже если он не имеет удостоверения водителя, а лишь является собственником автомобиля
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11.02.2021 00:51 Ответить
ну так а хто хозяину машины виноват шо он не захотел переоформить машину при продаже?а если это его родич какой то так это тоже проблемы хозяина.
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11.02.2021 06:42 Ответить
Проблема в том что им нужны деньги и деньги. За словом "переоформит" стоят конкретные действия с уплатой необоснованно высокой стоимостью этой УСЛУГИ.Посмотри на особняки этих борцов за безопасность. Вся мусорская система нацелена на выкачку денег тем или иным способом. То ли крышуют наркоторговцев, то ли "борются " за безопасность- цель одна.
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11.02.2021 08:08 Ответить
и даже установка камер - это распил колоссальных денег окружением Авакова. Себестоимость камеры 15к$ МВД их покупает за 40к$+ наверняка на монтаже камер заложен дополнительный откат. А сейчас вернут техосмотр - и откроют для МВД новую колоссальную коррупционную кормушку. Поэтому не верю я Авакову - мафиозо он - недаром итальянцы почувствовали в нём своего. Ситуацию могло бы исправить жесткое наказание мусоров-беспредельщиков, типа убийц Кирюши Тляпова или насильников Крашковой, но там тянут волынку. А ведь 90% творимого мусорами беспредела замалчивается. И поверьте, я знаю, что говорю - все эти убийства и изнасилования в райотделах начинаются с беспричинной остановки автомобиля, когда им взятку хочется, а ********* не к чему. поэтому я против 2695
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11.02.2021 10:52 Ответить
Ваши сведения сильно устарели. Полтыщщи гривен стоит перерегистрация и сумму сделки можешь назвать любую для легкового аффто.
Это если одно в год.
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11.02.2021 11:07 Ответить
Возможно вы правы. Только я вских платежей около 12000 и так плачу. Задолбало !
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11.02.2021 11:28 Ответить
Проблема в том, что вы не понимаете сути: Конституция гарантирует презумпцию невиновности, то есть человек не виновен до того момента, пока его вина не доказана. А здесь получается всё наоборот, тебя выставляют виноватым, а потом доказывай что ты не верблюд... У наших недобратьев за паребриком у Конституции прописано, что у них презумпция невиновности во всем, кроме нарушения ПДД. То есть даже страна с диктатурой в данном вопросе пытается всё делать законно, а наши действуют с нарушением Конституции, а гарант этой Конституции сидит и утирается ЗЕлёными соплями... Да, плавила надо соблюдать, да, не правильно "продавать по доверенности", но это никак не должно позволять нарушать Конституцию. К тому же бывает такое. что машина числится на ком-то одном из родственников, а ездит несколько других по очереди, например, папа купил машину давным давно, а теперь старый, уже не може ездить, а его возят сыновья по очереди или соседи. Если дед переоформит машину на кого-то из сыновей, рискует остаться без машины, всяко бывает, а ездить ему как-то надо... Да и в некоторых случаях стоимость переоформления ржавого ведра может стоить больше чем само ведро, а у деда таких денег нет...
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11.02.2021 15:50 Ответить
всё я прекрасно понимаю.не хочеш или нет возможности переоформить(кстати сейчас это в пределах 1500грв.и недолго)взял у деда авто нарушил и будь готов шо деду придёт штраф.пошёл молча оплатил.если снова шото не так то сдать это ржавое ведро нафиг на металлолом!
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11.02.2021 18:00 Ответить
Недавно продавал свою машину. По упрощенной процедуре через оформление в МРЭО не получилось так как я своевременно не перегистрировал машину на новый свой адрес (не видел смысла заниматься перерегистрацией ведь была уже мысль её продавать), а покупатель оказался вынужденно переселённым, не имеющим соответствующей справки (прописка у него в Макеевке). И из-за моего и из-за его нюансов машина не подлежала упрощенной перерегистрации, пришлось делать через нотариуса + новые номера так как область другая. В итоге с покупателя попросили в районе 3200 грн.
Мой дядя недавно продал свою "копейку" 80-х годов за 200 долларов. При такой сумме даже 1,5к будет очень значительной суммой. так что не гребите всех под одну гребенку ))
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12.02.2021 00:03 Ответить
Ахеренная ведь была аварийность в чистом поле за Глевахой, да? А уж в Чабанах вместо развязки камеру - тоже самое оно. Сначала, конечно, было умным шагом светофор туда впереть.
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11.02.2021 10:58 Ответить
Чим заправляти "Фантом", якщо патрульним не вистачає.
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11.02.2021 04:20 Ответить
Борьба с аварийностью -басни для чайников. Мусора стригут деньги.узнал про новую мусорскую фишку,в письме счастья указывают некорректный счет. После долгих попыток уплатить штраф тебе дают другой адрес и деньги уходят в карман мусорам.
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11.02.2021 07:29 Ответить
твою маму те мусора не насилуют случайно?))))
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11.02.2021 07:36 Ответить
Нет ,только твою дочку ! Ты судя по вопросу дебил или мусор (или то и другое вместе).
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11.02.2021 07:52 Ответить
отрепье нулевое, тупорылое, если тебе щенок расквасят морду то ты падла побежишь именно к тем ненавистным ментам)))) расти сосунок и уважай власть, которая тебя содержит и оберегает
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11.02.2021 12:50 Ответить
Точно мусоренок. Только лох за помощью пойдет к ментам. Печально но за справедливость идут к бандюкам. Так что здохни и не воняй.
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11.02.2021 13:37 Ответить
дык все баньдюки ходят под ментами и ментам же и платят))))) так что пойдешь ты к ментам , только через посредников баньдюков))) идиот сопливый
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11.02.2021 18:31 Ответить
Согласно ПДД я должен ездить на первой передаче ИНОГДА включая вторую (скорость до 100). Вся эта мутота под названием пдд это для жигулей и подобного. Хотите бороться с беспределом,- уберите таксеров и автохлам с переделанными под ксенон фарами.Закон однозначно запрещает слепить встречных. Я за рулем почти полвека и слава Богу ни разу не накосячил. Для этого думаю головой а не дупой Но пдд ,в его современной редакции, мягко говоря, иногда нарушаю
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11.02.2021 07:49 Ответить
однако, что это у вас за автомобиль, если он на второй передаче разгоняется до 100 км/час?
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11.02.2021 10:57 Ответить
Лет 15 назад катали меня на старючем на тот момент как говно мамонта мерцедесе - таки да, три передачи вперёд были, подробностей не помню, но какраз так и получается 50-100-и остальное.
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11.02.2021 11:02 Ответить
Хороший !
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11.02.2021 11:29 Ответить
И крейсерская скорость 150.
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11.02.2021 11:30 Ответить
Нужно объединить индивидуальные видеорегистраторы.
Для начала можно обрабатывать присланное видео с фиксацией нарушения.
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11.02.2021 08:43 Ответить
А вот Трукам надо включать в общую систему оградив от мусоров. Оставив им обязанность сторожить что бы не украли.
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11.02.2021 11:39 Ответить
 
 