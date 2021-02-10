Развитие системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД планируется по трем направлениям, - Геращенко

МВД планирует дальнейшее развитие системы фиксации нарушений ПДД по трем направлениям - увеличение количества камер, установка камер на машинах типа "Фантом", а также использование патрульными системы TruCam.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Планируется, что количество таких камер на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи. Второй этап этой программы - установление камер на машинах типа "Фантом", которые будут запущены для тестирования. Планируем, за 2021 - 2023 годы увеличить количество таких машин до 100. Третий этап - использование камер TruCam патрульной полицией ", - сказал замминистра.

Геращенко напомнил, что уже восемь месяцев в Украине работает система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. За это время удалось сократить количество ДТП в три раза.

"На сегодняшний день государственный бюджет нарушители правил дорожного движения пополнили на 209 млн гривен, процент оплаты штрафов составил - 80%. Эти цифры выше, чем в большинстве европейских стран", - сказал замминистра.

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Геращенко отметил, что каждый гражданин, который нарушил ПДД, сразу получает на свой телефон уведомления.

"Основная задача этой системы - научить водителей культуре поведения на дороге. Планируем, что все средства, которые получим в результате оплаты штрафов, будут использованы на то, чтобы усилить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения на дороге, начиная со школьного возраста ", - подытожил чиновник.

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