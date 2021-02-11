Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден
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В структуре Пентагона формируется рабочая группа, которая будет заниматься разработкой стратегии США по противостоянию вызовам со стороны КНР.
Об этом заявил президент Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам нужно справляться с возрастающими вызовами, исходящими от Китая, сохранять мир и защищать наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и на глобальной арене. Сегодня меня информировали о создании при Минобороны рабочей группы по Китаю", - сказал он на выступлении в Пентагоне.
Байден пояснил, что группа займется проработкой стратегии и оперативных концепций, технологическими вопросами и расстановкой сил в отношении Китая. Он отметил, что рабочая группа будет работать быстро, с привлечением гражданских и военных специалистов, и в ближайшие месяцы представит рекомендации по китайской проблематике шефу Пентагона Ллойду Остину.
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Байден также заявил, что усилия всей американской администрации, двухпартийный партийный консенсус в Конгрессе и международные альянсы с участием США позволят дать ответ на вызовы со стороны Китая, а "американскому народу - победить в состязании за будущее".
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"Something
is rotten in the state of Denmark" (с)
Например, лежит чеснок китайский или экологический испанский, я китайского даже в руки не возьму .
Что китайцы поставляют в Украину , даже в этих игрушках для детей ?
Маленькая игрушечная коляска для детей худшего качества с Китая продаётся в Украине дороже чем в Дании лучшего качества .
Сам это видел .
Европейские власти принимают меры против возможного проникновения зараженных меламином продуктов из Китая. Первая находка уже сделана в Голландии, где из продажи изъято китайское печенье.
Федеральное правительство Германии добилось срочного введения в ЕС запрета на ввоз детского питания из Китая. Такая мера принята в связи с разрастающимся в КНР скандалом вокруг детского питания, молочных продуктов и кондитерских изделий, загрязненных химическим веществом меламин.
Этот химикат, который используется в промышленности при производстве пластика, добавлялся китайскими фермерами и молокозаводами в молоко для симуляции повышенного содержания протеина в продукте. У детей меламин вызывает образование камней в почках и приводит к серьезным заболеваниям. До сих пор от употребления зараженного меламином детского питания в Китае скончались четыре младенца. Более 53 тысяч детей заболели.
Глава китайской компании - производителя детских игрушек «Ли Дер Индастриал» Чжан Шухун повесился в субботу прямо на своем складе. Это случилось на следующий день после того, как Китай объявил о временном запрете на экспорт своих игрушек. Последняя партия товара «Ли Дер» - 967 тысяч игрушек для детей дошкольного возраста - продавалась в США под брэндом Fisher-Price. Неожиданно в краске, которой они были выкрашены, обнаружилось недопустимое содержание свинца. Отзыв партии оценивается в 30 млн. долларов.
Виновником оказался поставщик «Ли Дер», лучший друг ныне покойного Чжана: именно он продал токсичную краску.
Это уже не первый скандал со «свинцовыми» китайскими игрушками в США. Недавно экспортные лицензии были отозваны у двух фирм из южной провинции Гуандун. Одна из них торговала с США , поставив свыше 1,5 млн. деревянных игрушек, опасных для здоровья детей.
Европейские власти принимают меры против возможного проникновения зараженных меламином продуктов из Китая. Первая находка уже сделана в Голландии, где из продажи изъято китайское печенье.
Федеральное правительство Германии добилось срочного введения в ЕС запрета на ввоз детского питания из Китая. Такая мера принята в связи с разрастающимся в КНР скандалом вокруг детского питания, молочных продуктов и кондитерских изделий, загрязненных химическим веществом меламин.
Этот химикат, который используется в промышленности при производстве пластика, добавлялся китайскими фермерами и молокозаводами в молоко для симуляции повышенного содержания протеина в продукте. У детей меламин вызывает образование камней в почках и приводит к серьезным заболеваниям. До сих пор от употребления зараженного меламином детского питания в Китае скончались четыре младенца. Более 53 тысяч детей заболели.
Могу подсказать радикальный способ
Перенести производство на свою территорию и не покупать кетайское
Заодно ликвидируется безработица и прочая-прочая...
Правда негры за сотни лет работать отвыкли, но животворящая п-на творит чудеса!
С такими взглядами выиграть "борьбу за сохранение Белого человека" - будет сложно.
Голова парашки над камином в Белом Доме - надолго успокоит синантропов