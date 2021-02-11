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Позиция США по российским С-400 в Турции не изменилась - они несут угрозу, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Позиция США по российским С-400 в Турции не изменилась - они несут угрозу, - Госдепартамент США

США не изменили отношения к покупке Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и расценивают это вооружение как угрозу для НАТО и как нарушение Анкарой своих обязательств перед альянсом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Наша политика в отношении С-400 не изменилась: российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они несут угрозу для технологий НАТО, они не согласуются с обязательствами Турции в качестве союзника по НАТО", - сказал он на брифинге.

Прайс напомнил, что крупные военные сделки с Россией подпадают под действие закона CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций").

"Мы вынуждены продолжать призывать Турцию не сохранять у себя эти системы", - отметил он.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

В начале февраля советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в ходе разговора с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном заявлял, что приобретение Турцией С-400 у России подрывает сплоченность и эффективность НАТО.
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Позиция США по российским С-400 в Турции не изменилась - они несут угрозу, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 4338 Позиция США по российским С-400 в Турции не изменилась - они несут угрозу, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1585
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11.02.2021 07:32 Ответить
РАБссиянский металлолом Эрдоган мочил в сортире нехило... Позиция США по российским С-400 в Турции не изменилась - они несут угрозу, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1375и в Сирии и в Ливии...
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11.02.2021 07:39 Ответить
С F-35A Эрдогану придётся повременить. Пусть пока полетает на стареньких модельках, правда и этих ему хватит, что бы намотать на рОги Козляндию.
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11.02.2021 07:46 Ответить
да да, мы видели какую угрозу они несут в Карабахе
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11.02.2021 08:01 Ответить
А Украина может предложить Эрдогану рогатки (РОГ-400), пока еще все деревья не спилили......Даешь НАТОООООО....
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11.02.2021 08:13 Ответить
Эрдоган молодец!
Не подставил ** ни рашке ни СШАшке.
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11.02.2021 08:27 Ответить
цікаво яку загрозу можуть нести с-400 для F-35?
США побоюються, що турки зможуть дослідити як адаптувати с-400 для розпізнання F-35?
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11.02.2021 08:56 Ответить
 
 