Украинский воин получил огнестрельное ранение вблизи Песков, возле Золотого-4 враг применил БПЛА, за сутки - 7 нарушений "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным щтаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

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У населенного пункта Золотое-4, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники осуществляли адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами",- добавили в пресс-центре ОС.



