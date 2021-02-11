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Украинский воин получил огнестрельное ранение вблизи Песков, возле Золотого-4 враг применил БПЛА, за сутки - 7 нарушений "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил огнестрельное ранение вблизи Песков, возле Золотого-4 враг применил БПЛА, за сутки - 7 нарушений

За прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным  щтаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

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У населенного пункта Золотое-4, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники осуществляли адекватный ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами",- добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил огнестрельное ранение вблизи Песков, возле Золотого-4 враг применил БПЛА, за сутки - 7 нарушений тишины, - штаб ОС 01
Украинский воин получил огнестрельное ранение вблизи Песков, возле Золотого-4 враг применил БПЛА, за сутки - 7 нарушений тишины, - штаб ОС 02
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Топ комментарии
+9
ОПЗАЖОПА обігнала в рейтингу зелень, тому і закрив.
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11.02.2021 07:57
+8
Этот зепоц будет как то реагировать наконец или оно думает,что говноканалы его индульгенция?
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11.02.2021 07:54
+6
ЗЕбарига на крові ще опочівають.
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11.02.2021 07:59
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Этот зепоц будет как то реагировать наконец или оно думает,что говноканалы его индульгенция?
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11.02.2021 07:54 Ответить
ОПЗАЖОПА обігнала в рейтингу зелень, тому і закрив.
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11.02.2021 07:57 Ответить
Вовіку тільки не кажіть. Не руйнуйте його маленький, затишний, рожевий світ.
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11.02.2021 07:55 Ответить
ЗЕбарига на крові ще опочівають.
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11.02.2021 07:59 Ответить
він вдає із себе патріота. Громадянин який грав в московських фільмах.
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11.02.2021 08:23 Ответить
вот именно потому, что украинских воинов то ранят, то убивают и спрашивается - а то ли командование в ВС Украины и ОС если убивают украинцев? что делает разведка минобороны... свидетельствует свое почтение или работает? почему за одного убитого или раненого украинца не убито 100 кацапоидных снайперов и тела не растворены в соляной кислоте, чтобы и следов не осталось?
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11.02.2021 08:05 Ответить
Яке командування обрав мудрий нарід, таке і командує.
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11.02.2021 08:10 Ответить
так вот братва что я вам скажу если на передовую закинуть комбатов , нач. штабов , замполитов и остальную дрысню такого плана то поверьте что то да поменяется
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11.02.2021 08:24 Ответить
А может этого?
Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8061
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11.02.2021 09:40 Ответить
Не варто тратитися на памперси.
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11.02.2021 09:58 Ответить
кислоты нет,патроны надо беречь завод патронный еще не построили
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11.02.2021 08:26 Ответить
коломойський на весні 2019 року брав участь у державному заколоті, які влаштували московські ЗМІ. Результаті цього заколоту-московський актор Зеленський став президентом України. по факту це совок. Українці захищають незалежність на донбасі, а Зеленський грається в політику. Коаліцію антимосковську розвалив і радіє.
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11.02.2021 08:20 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!

Воин, выполни свой священный долг- убей русского ******- оккупанта!
Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9540
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11.02.2021 09:49 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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11.02.2021 10:23 Ответить
Росіяни відкритим "текстом" ,говорять нам :"Миру або бодай тиші НЕ буде , будемо вбивати і далі!". Саме це робити нас багато років і вчать ... Особливо коли ми скидаємо вибухові пристрої з безпілотників в зоні "розведення" військових сил...
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11.02.2021 11:31 Ответить
 
 