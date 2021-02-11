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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 124 человека, выявлены 5 039 новых случаев, выздоровели 6 568 человек

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 124 человека, выявлены 5 039 новых случаев, выздоровели 6 568 человек

По состоянию на среду, 11 февраля, выявлены еще 5 039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"5 039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник", - написал он.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 1 784 человек;

- летальных случаев - 124;

- выздоровели - 6 568 человек;

- осуществлено тестирований за сутки - 43 126 (в том числе методом ПЦР - 26 739, методом ИФА - 16 387).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 1 258 094 человек;

- выздоровели - 1 098 944 человек;

- летальных случаев - 24 058;

- проведено ПЦР-тестов - 6 474 315.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 124 человека, выявлены 5 039 новых случаев, выздоровели 6 568 человек 01
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 124 человека, выявлены 5 039 новых случаев, выздоровели 6 568 человек 02
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 124 человека, выявлены 5 039 новых случаев, выздоровели 6 568 человек 03
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 124 человека, выявлены 5 039 новых случаев, выздоровели 6 568 человек - Цензор.НЕТ 7515
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11.02.2021 08:34 Ответить
А западло писать детальную стату по возрастам?
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11.02.2021 08:37 Ответить
а вчорашні таржествіниє рапорти о пабєдє каманди слуг над каронавирусом?
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11.02.2021 08:44 Ответить
Сегодня болеют 135 092 человека.
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11.02.2021 08:59 Ответить
почти в 2 раза увеличилось. Правда идиоты специалисты говорят, что - "Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис", - Шмыгаль
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11.02.2021 08:59 Ответить
шмыг , шмыг...., уноси готовенького , шмыг , шмыг, шмыг ... - ктоооо на нооооовенького!!?))
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11.02.2021 09:59 Ответить
Лайфхак по снижению статистики COVID

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб - Цензор.НЕТ 5296

Это Москва, но у наших "мастеров спорта по борьбе с коронавирусом" такая же тактика, разве что масштабы поменьше. Потому что в эпоху шоуменов важно не что сделано, а как об этом по телевизору сказано и в каком модном прикиде был диктор.

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб - Цензор.НЕТ 248
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11.02.2021 09:43 Ответить
А интересно, если сделать 70 000 тыс. тестов, как обещал мистер Смерть в сутки, какая бы была статистика?
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11.02.2021 10:55 Ответить
Тесты закупили За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб - Цензор.НЕТ 4126
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11.02.2021 12:26 Ответить
- Куме, вакцинуватися будемо? - Звісно. У вас чи у мене?
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11.02.2021 14:51 Ответить
 
 