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Посольство РФ о кораблях США в Черном море: Безрассудное "бряцание оружием". Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посольство РФ о кораблях США в Черном море: Безрассудное

В посольстве России в США призвали американских военных прекратить "бряцать оружием" в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК, соответствующее заявление опубликовано в Twitter дипмиссии под ретвитом сообщения Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах", — говорится в заявлении дипломатов.

В посольстве также предположили, что американскому флоту "не терпится найти врага в Черном море".

"Он отчаянно ищет предлоги — теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе", — говорится в сообщении.

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В конце января в Черное море вошли американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер". Почти 17 дней они участвовали в совместных операциях вместе с союзниками и партнерами по НАТО. 10 февраля эсминцы Военно-морских сил США покинули акваторию Черного моря.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в оккупированном Крыму. Он также пообещал наращивать свое присутствие в регионе, продолжая поддерживать Украину.
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Топ комментарии
+51
Україна просто повинна дати дозвіл американцям побудувати найбільшу військову базу в районі Чорного моря
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11.02.2021 08:41
+48
Ой какое смешное заявление! Посольство РФ о кораблях США в Черном море: Безрассудное "бряцание оружием". Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах - Цензор.НЕТ 7936
Кацапы! Валите нахер из наших территориальных вод со своим чирнаморским флотам! В Новороссийск к е...ене матери! Крым - Украина, и это НАШИ терриотриальные воды. Кого хотим, того и пускаем.
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11.02.2021 08:41
+39
Странно, что паРашку не смущает наличие ее кораблей возле берегов Сирии и т.д...или они думают, что Сирию омывает море Лаптевых?... Посольство РФ о кораблях США в Черном море: Безрассудное "бряцание оружием". Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах - Цензор.НЕТ 5126
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11.02.2021 08:42
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Опа, а может ещё и заявите, что им у вас лицензию надо получить. А ведь вы сами этого пушистого зверька выпустили из клетки и теперь он пришёл порвать вам жопу. Так что - мойте жопу перед едой крымской водой.
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11.02.2021 10:34 Ответить
Кацапчики! Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах!
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11.02.2021 10:40 Ответить
А 12-мильная полоса вокруг Крыма- территориальные воды Украины!
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11.02.2021 11:27 Ответить
Если бы в 2014 году Украина разорвала договор с Россией по Азовскому морю, то сейчас военные корабли США могли бы бряцать в Азовском море. Так как Азовское море стало бы нейтральными водами.
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11.02.2021 11:25 Ответить
а разве тогда Азовское море (будучи сейчас де-факто "внутренним российским морем") не станет "международными водами" со всеми минусами, оттуда вытекающими? Типа местом промысла и фрахта тех те турецких кораблей? Зачем, решая сиюминутную тактическую задачу, создавать глобальную проблему, которую "будущая Украина" уже не сможет решить?
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11.02.2021 12:07 Ответить
Мягко говоря странное суждение. Черное море это международные воды, за исключением территориальных. И это только раз. Во вторых достаточно посмотреть на карту этого региона и протяженность береговой линии причерноморских стран НАТО ( Болгария, Румыния, Турция) и стран сотрудничающих с НАТО ( Украина и Грузия). Что бы подсказать РФ что там делает США ( основной член НАТО и партнер Украины и Грузии). У Раши был бы минимум прибрежной зоны, но на данный момен путем агрессии и оккупации Крыма, Севастополя и Абхазии они ее просто временно расширили . Но мир то этого не признает. Так что при любом раскладе США имеет полное право там находиться. Там другой нюанс, скорее при сложившейся ситуации Раше пора закрывать проливы из Черного моря, но это как говорится совершенно другая история.
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11.02.2021 11:35 Ответить
Знатно так палає над Моцквою, а канонада ллється наче пісня.
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11.02.2021 11:55 Ответить
В американских эсминцах ничего не бряцает, не люфтит и не дребезжит.
Не над путать с московитскими подводными лодками, самыми шумными в мире.
И самыми закрытыми в Чёрном море.
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11.02.2021 12:01 Ответить
А КТО ЭТИХ СМЕРДЕЙ СПРАШИВАЛ !?)
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11.02.2021 14:22 Ответить
Кацапы свой рот закрыли бы , от греха подальше , а то Эрдогаша расстроится ,а его флот в ЧМ в 10 раз больше , чем у кацапов.
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11.02.2021 16:20 Ответить
Москва вопит о нарушении доктрины Монтре, но умалчивает, что если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Украине и США надо работать с Эрдоганом и тогда все ограничения станут историей
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11.02.2021 22:13 Ответить
Американцы бряцают а дикари уже семь лет одуванчики нюхают в Украине...им можно убивать а штатам в помощь Украине ничего нельзя делать... гениально феерично..наглость хамство и цинизм зверей из московских болот не имеет границ..
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09.04.2021 20:57 Ответить
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