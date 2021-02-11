Посольство РФ о кораблях США в Черном море: Безрассудное "бряцание оружием". Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах

В посольстве России в США призвали американских военных прекратить "бряцать оружием" в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК, соответствующее заявление опубликовано в Twitter дипмиссии под ретвитом сообщения Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах", — говорится в заявлении дипломатов.

В посольстве также предположили, что американскому флоту "не терпится найти врага в Черном море".

"Он отчаянно ищет предлоги — теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе", — говорится в сообщении.

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В конце января в Черное море вошли американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер". Почти 17 дней они участвовали в совместных операциях вместе с союзниками и партнерами по НАТО. 10 февраля эсминцы Военно-морских сил США покинули акваторию Черного моря.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в оккупированном Крыму. Он также пообещал наращивать свое присутствие в регионе, продолжая поддерживать Украину.