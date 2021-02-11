Проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Въезд фур в Киев и их движение в Закарпатской области ограничены, - Нацполиция
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С 7.00 11 февраля для недопущения накопления тяжеловесного и крупногабаритного транспорта продолжают действовать ограничения движения на въезд в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По данным правоохранителей, речь идет об ограничениях на въезд в столицу на автодорогах:
М-01 Киев-Чернигов;
М-03 Киев-Харьков;
М-05 Киев-Одесса;
М-06 Киев-Чоп;
М-07 Киев-Ковель;
Н-01 Киев-Знаменка;
Н-08 Борисполь-Мариуполь.
Кроме этого, с 6.15 11 февраля введены ограничения движения большегрузного автотранспорта на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.
"По информации "Укравтодора", проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Призываем водителей учитывать погодные условия и без необходимости не садиться за руль", - подчеркивается в сообщении.
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Британия: Все зависит от выхлопа
"Фильтром" для въезда в центральный Лондон как для легковых, так и для грузовых машин является также уже много лет действующий в британской столице специальный сбор за проезд через центральные улицы в рабочие дни недели с 7 утра до 18.00. Платить за проезд через эти зоны 10 фунтов стерлингов желает далеко не каждый водитель и не каждый владелец перевозящей грузы компании. Поэтому большинство предпочитают идти в объезд платных дорог, освобождая тем самым городской центр.
Для большегрузных автомобилей предусмотрены в Британии специальные парковочные стоянки. Находятся они, как правило, либо за чертой города, либо в отдаленных от центра районах. Эти парковки нередко оборудованы мойками, бензозаправками и камерами наружного наблюдения, обеспечивающими безопасность машины и ее водителя во время ночной стоянки. Стоимость парковки - 10 фунтов стерлингов в сутки. Не возбраняется грузовику припарковаться на ночлег и у обочины дороги. Однако такая парковка считается предприятием рискованным, так как статистика свидетельствует, что ночлег грузовика на обочине дороги нередко провоцирует аварии.
Бразилия: Мотель прилагается
Уже на подъездах к крупным населенным пунктам вступает в силу ограничение на передвижение грузового транспорта. Однако это не создает серьезных неудобств для водителей-дальнобойщиков. Практически по всей стране возле больших мегаполисов развернута широкая сеть автозаправочных центров, где, помимо самих АЗС, расположены небольшие кафе и стоянки для трейлеров. К тому же часто на территории таких центров водитель может отдохнуть в мотеле.
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Ну а как быть большегрузным трейлерам, которые, к примеру, добрались до Парижа засветло, а до разгрузки еще остается немало времени? Для них за городскими пределами созданы "дорожные центры". Один из них находится в пяти километрах к юго-западу от столицы. Помимо стоянки на 100 с лишним фур, оснащенной системой видеонаблюдения, охраной с собаками, там есть кафе-ресторан с умеренными ценами (можно прилично перекусить за 10-12 евро), душ, комната отдыха. Первые два часа в центре - бесплатные, далее каждый из 12 часов стоянки будет стоить по 2,40 евро, а последующие 12 часов можно провести там опять бесплатно. Неподалеку имеется дешевая гостиница.
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Годовой "абонемент" обойдется от 85 до 1100 долларов в зависимости от количества осей и типа транспортного средства, свойств перевозимого груза.
Китай: Тяньаньмэнь грузовикам не рада
В китайской столице уже много лет действуют жесткие требования к въезду грузовых машин в пределы города. Главное - доступ только в ночное время. Кроме того, есть ограничения по месту регистрации: с пекинскими номерами существуют некоторые послабления, для остальных же въезд в город строго лимитирован.
Все въезды в город оборудованы стоянками и зонами отдыха для водителей.
В некоторых местах есть душ, гостиница - это уже за отдельную плату. А обычные стоянки - бесплатные. Между тем многие водители заранее планируют маршрут таким образом, чтобы добраться до Пекина как раз к ночи, чтобы зря не простаивать.
http://bamap.org/information/smi/20289/print/