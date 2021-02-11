Проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Въезд фур в Киев и их движение в Закарпатской области ограничены, - Нацполиция

С 7.00 11 февраля для недопущения накопления тяжеловесного и крупногабаритного транспорта продолжают действовать ограничения движения на въезд в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, речь идет об ограничениях на въезд в столицу на автодорогах:

М-01 Киев-Чернигов;

М-03 Киев-Харьков;

М-05 Киев-Одесса;

М-06 Киев-Чоп;

М-07 Киев-Ковель;

Н-01 Киев-Знаменка;

Н-08 Борисполь-Мариуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ухудшения погодных условий 11 февраля будет ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта, - КГГА

Кроме этого, с 6.15 11 февраля введены ограничения движения большегрузного автотранспорта на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.

"По информации "Укравтодора", проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Призываем водителей учитывать погодные условия и без необходимости не садиться за руль", - подчеркивается в сообщении.