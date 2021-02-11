В ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси и обсуждают "список Навального", - МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в ЕС идет работа над четвертым пакетом санкций против Беларуси и обсуждают так называемый список Навального - введение ограничений против причастных к заключению оппозиционера.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Delfi.

Сейчас идет согласование подсанкционного списка лиц людей, которые подпадут под новые ограничения.

"Четвертый пакет санкций (против Беларуси. - Ред.) - это европейский пакет санкций. Пока нет четких критериев, как он будет складываться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.

Кроме того, готовится расширение санкций и против России. Так, по словам Ландсбергиса, "чаще обсуждается так называемый список Навального - люди, связанные с задержанием, помещением под стражу, судом над Навальным, возможно, также и заказчики".

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Он отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, Польши, и соответствующий перечень подсанкционных лиц будут подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.

Как известно, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

ЕС и Украина заявили, что не признают легитимности Лукашенко.