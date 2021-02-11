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Беларусь (7520) Литва (2117) Россия (91193) санкции (10609) Евросоюз (15857) Габриэлюс Ландсбергис (92)

В ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси и обсуждают "список Навального", - МИД Литвы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси и обсуждают

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в ЕС идет работа над четвертым пакетом санкций против Беларуси и обсуждают так называемый список Навального - введение ограничений против причастных к заключению оппозиционера.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Delfi.

Сейчас идет согласование подсанкционного списка лиц людей, которые подпадут под новые ограничения.

"Четвертый пакет санкций (против Беларуси. - Ред.) - это европейский пакет санкций. Пока нет четких критериев, как он будет складываться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.

Кроме того, готовится расширение санкций и против России. Так, по словам Ландсбергиса, "чаще обсуждается так называемый список Навального - люди, связанные с задержанием, помещением под стражу, судом над Навальным, возможно, также и заказчики".

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Он отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, Польши, и соответствующий перечень подсанкционных лиц будут подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.

Как известно, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

ЕС и Украина заявили, что не признают легитимности Лукашенко.
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Наче дорослі люди, а в якісь дитячі забавки граються... Та до спини двері їм ваші комашині санкції!
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11.02.2021 09:05 Ответить
Настоящие санкции - это отключение от платежных систем, закрытие границ и полное эмбарго. Через короткое время однозначно происходит в стране революция или гражданская война, а скорее даже диктатора ликвидируют свои же силовые органы. Все остальное - это игра младенцев в манежике
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11.02.2021 09:23 Ответить
Санкции работают,причем для всех крыс Путлера Лукашеску и прочиз Крыс,начиная с детей дедушек бабушек родственников кумовей и прочего быдла типа братвы...,а это значит Мировая банковская система SWIFT работает лучше швейцарских часов В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 7186
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11.02.2021 09:24 Ответить
В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 7909 Недавно ФБР нашло бабло Коломойского из Приватбанка украденое при покупке небоскреба в США,причем транзакции при покупке совершались более 10 раз,и конечного бенифициара вычислили без труда...им оказался соратник Игорь Валерьевича, Боголюбов... В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 85
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11.02.2021 09:28 Ответить
Санкции против Виктора Векскельберга ,кошелька Путлера,недавно арестовали 1 ярд 500 лямов долларов,баблосы нашли у родственников Вексельберга,кажись четверо Хмырей..на самом деле бабло отобрали у Путлера... В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 6707
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11.02.2021 09:45 Ответить
Шутки с американцами плохо заканчиваются чуваки В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 2362 В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 8336
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11.02.2021 09:47 Ответить
Принципи діяльності такі - готовити, обговорювати, висловлювати стурбованість, глибоку стурбованість, дуже глибоку стурбованість.
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11.02.2021 10:04 Ответить
Всё это нужно, всё это правильно только вот смущает одно - ну почему так долго для этого надо ковыряться в носу. И от этого проблема становится похожей на задачу, басейн и две трубы. Труба А заполняет басейн за 10 минут, труба Б опорожняет басейн за 7 минут. Вопрос - за какое время наполнится басейн если открыть обе трубы?

Результат предсказуем - а нет надо голову народу запудрить и показать своё цабе.
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11.02.2021 10:19 Ответить
Список насрального который насрал на украинский Крым
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11.02.2021 11:53 Ответить
 
 