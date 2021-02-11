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Более 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Более 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей

На пограничном переходе в Медыке задержана самая многочисленная группа людей с фальшивыми разрешениями на работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, более сотни иностранцев с фальшивыми разрешениями на работу в Польше в течение нескольких дней были задержаны на пограничном переходе в Медыке.Подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов.

"Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше", - рассказала спикер Бескидского отдела пограничной службы майон Эльжбета Пикор.

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"Поскольку целью их приезда была работа в Польше, они также показали заявления о поручении труда. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основании этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза", - добавила она.

Иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

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Пограничники вернули их в Украину. Это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная в течение последних лет.
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Топ комментарии
+6
Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 6590
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11.02.2021 09:38
+3
Поляки теж живуть краще нас, але пхнуться на роботу далі на Захід.
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11.02.2021 09:28
+1
Коли я кілька років тому був у Кишиневі і спілкувався з місцевими, то виявилося, що середня зарплата по столиці там раза в півтора нижча, ніж по Києву... І масово в Румунію на заробітки катають!
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11.02.2021 09:46
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А кто это там гнал что молдоване уже лучше нас живут? Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 4096
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11.02.2021 09:26 Ответить
Поляки теж живуть краще нас, але пхнуться на роботу далі на Захід.
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11.02.2021 09:28 Ответить
зажралісь
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11.02.2021 09:32 Ответить
Коли я кілька років тому був у Кишиневі і спілкувався з місцевими, то виявилося, що середня зарплата по столиці там раза в півтора нижча, ніж по Києву... І масово в Румунію на заробітки катають!
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11.02.2021 09:46 Ответить
Народні умільці наштампують вагон яких хош папірців для лохів. Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 3877 Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 3877
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11.02.2021 09:26 Ответить
Хорошо шо сигареты не несли.
СБУ походу хорошенько поживится за счет какой-то фирмы)) или десяти фирм.
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11.02.2021 09:27 Ответить
Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 6590
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11.02.2021 09:38 Ответить
Более 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 9762
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11.02.2021 09:42 Ответить
Фирм выдающих косые Ксивы для въезда в ЕС полно,мошенники действуют быстро нагло и бесследно исчезают...потом на дно...делают паузу, кушают Твикс, для поиска следующей партии Лохов...,но уже в другом городе Украины...
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11.02.2021 10:04 Ответить
Теперь их посадят за подделку?
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11.02.2021 11:04 Ответить
Ми сама успішна нація
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11.02.2021 11:38 Ответить
 
 