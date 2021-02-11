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Степанов о расследовании НАБУ по поводу закупки COVID-вакцин: Минздрав заключает любые контракты абсолютно прозрачно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Степанов о расследовании НАБУ по поводу закупки COVID-вакцин: Минздрав заключает любые контракты абсолютно прозрачно

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование из-за закупки вакцин через посредника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Чтобы что-то думать, надо понимать, что именно они расследуют. Я могу опираться только на те заявления, которые были от правоохранительных органов. Поэтому у них это надо спрашивать. Я могу только сказать, что мы ведем прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно - непосредственно с производителями вакцин. Поэтому больше нечего добавить по закупке вакцин, где у нас есть большой спрос в мире. И понятно, что весь мир находится в той ситуации, когда они покупают те вакцины, где есть возможность напрямую договориться с производителем", - объяснил глава Минздрава.

По словам Степанова, у каждого производителя вакцин есть "своя цена на свой продукт".

Читайте: Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов

"Единственное, что могу вам сказать, что те предложения, которые поступали в Минздрав в результате переговоров, - там цены разнятся от 5 долларов до 33,9 доллара за вакцину. Чтобы вы понимали, что есть разные цены у разных производителей", - добавил министр.

На уточняющий вопрос, является ли он фигурантом по делу НАБУ, глава Минздрава ответил: "Чего это я должен быть каким-то фигурантом какого-то дела? Надо у НАБУ спрашивать. Более того, мы максимально заинтересованы, особенно я заинтересован, потому что это такая вещь, которая бросает тень на министерство. Поэтому я заинтересован в максимально быстром расследовании. Со своей стороны могу сказать, что при любом запросе от правоохранительных органов к нам по каким-либо документам - все документы будут предоставлены мгновенно".

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 февраля начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Свинарчуки бы уже давно добыли бы вакцЫну для украинцев как и детали для военной техники, а зебилы сидят сопли жуют и хотят нажиться на беде граждан!!!
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11.02.2021 09:18
+5
Следствие покажет, на сколько прозрачно тебе откатили и сколько ты украл. Не при этом конечно фигляре, но уже очень скоро.
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11.02.2021 09:24
+5
Нет оснований не верить этому святому человеку. Он никогда не врёт, не манипулирует и самое главное - не ворует.)))
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11.02.2021 09:31
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Свинарчуки бы уже давно добыли бы вакцЫну для украинцев как и детали для военной техники, а зебилы сидят сопли жуют и хотят нажиться на беде граждан!!!
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11.02.2021 09:18 Ответить
Они не "сопли жуют", они искали способы впихнуть Спутник - гниды проводили тестирование. Как говорил Степанов что его проводят просто так - для развлечения. Но побоялись напрямую. И теперь неизвестно что из Китая под видом вакцины...
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11.02.2021 09:24 Ответить
Отвечаю: ничего. Из Китая "под видом вакцины" не приедет вообще ничего.
99%, от денег, которые были перечислены прокладке под видом предоплаты за вакцину, до китайцев добрался откат за молчание. И прокладка откат получила. Остальное бабло возвратилось степашке, который тоже получил свою долю. Кто получил основное бабло, могу только догадываться. И догадываюсь
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11.02.2021 09:41 Ответить
На эти деньги уже закуплены ОВГЗ
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11.02.2021 10:21 Ответить
люлякебаб на алиекспрес ... из китая
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11.02.2021 09:53 Ответить
свинарчуки могут добывать только в кацапии и только по тройной надбавке
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11.02.2021 09:53 Ответить
Ну да имбицил, а запчасти к советской военной технике они же по всему миру в военторгах продаются.
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11.02.2021 09:58 Ответить
просто ты недоумок не способен читать Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро - Цензор.НЕТ 8604
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11.02.2021 11:18 Ответить
По факту есть что лаптеногий или не надо было восстанавливать технику в 2015 году любыми средствами? Кстати суды Бубочки состава преступления тоже не нашли
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11.02.2021 12:21 Ответить
бггг




Inna Turenko

@i_turenko


Українці не зможуть обрати той чи інший вид вакцини проти коронавірусу під час масової вакцинації.
https://prm.ua/chy-zmozhut-ukraintsi-obyraty-vaktsynu-u-tshz-daly-poiasnennia/
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11.02.2021 09:18 Ответить
Все понятно. Предложения были "от 5 до 33,9". Зебилы купили по 5, но по документам провели, как по 33,9, разница понятно где.
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11.02.2021 09:20 Ответить
Ты о них очень высокого мнения. Я думаю что сроки поставок сорваны из-за:
"За подделку вакцины от COVID-19 в Китае задержаны более 80 человек..."
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11.02.2021 09:27 Ответить
Вот цены в Бельгии. Легко видно ложь наших барыг

Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро - Цензор.НЕТ 6154
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11.02.2021 09:31 Ответить
Там же государство закупает, а не фирма Богатыревой, купят по 5$, а нам лохам продадут по 35$.
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11.02.2021 12:58 Ответить
любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно - непосредственно с производителями вакцин.Источник: https://censor.net/ru/n3247267

У бубочки брехать научился? Про Лекхим богатыревский забыл? Или для тебя лекхим - уже государство?
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11.02.2021 09:21 Ответить


крок_за_кроком@mykolayovych45 6 ч

вибачайте за ресурс, це група в ВК, а ви розумієте який має бути реальний двіж аби свинособаки не побоялись написати правду про свою трутку.

Степанов о расследовании НАБУ по поводу закупки COVID-вакцин: Минздрав заключает любые контракты абсолютно прозрачно - Цензор.НЕТ 922
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11.02.2021 09:22 Ответить
Следствие покажет, на сколько прозрачно тебе откатили и сколько ты украл. Не при этом конечно фигляре, но уже очень скоро.
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11.02.2021 09:24 Ответить
если все чисто то и бздеть незачем
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11.02.2021 09:25 Ответить
***
даже трудно сказать, кого именно оперов, следаков, судей или прокуроров
больше всего смешит фраза "если вы невиновны, то вам нечего бояться".
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11.02.2021 09:34 Ответить
Нет оснований не верить этому святому человеку. Он никогда не врёт, не манипулирует и самое главное - не ворует.)))
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11.02.2021 09:31 Ответить
и самое главное его достижение - очень удачно женился )))
(как только стал министром жена "влезла" в околомедицинский бизнес))))
в государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в пгт Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав» с уставным капиталом 1,5 млн гривен. Основной вид хозяйствования - «деятельность лечебных учреждений». Также фирма занимается оптовой и розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами в специализированных магазинах, аптеках, сетях.
совпадение??? не думаю
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11.02.2021 09:40 Ответить
Промокакашка прзрачная...
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11.02.2021 09:37 Ответить
Ось і подивимося, для чого тобі, хапузі, знадобилася Раїна прокладка...
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11.02.2021 09:49 Ответить
вонюча...
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11.02.2021 09:52 Ответить
что такое прозрачно? когда целое министерство во главе с министром не в состоянии заключить прямой договор? лепить байку, брехать, он может... договор заключить не может....
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11.02.2021 09:51 Ответить
Короче, Степашка, пора делится откатом с НАБУ.
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11.02.2021 10:10 Ответить


Дмитрий@dmitriypaut 10 февр.

Сюр!!!
Прокладка Богатыревой регистрирует кит факцину. Цена как у самой дорогой, эффективность 50,4%. 1,9 млн доз. До этого Стяпанов обещал,что вакцин с эффективностью менее 70% не будет. Я понимаю, всем пох, 80% Украинцев переболели, но Зеленскай просто крадёт ВАШИ деньги!
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11.02.2021 10:13 Ответить
Его первого нужно за жопу брать, он же сам сказал на телевидении что китайцы согласны продавать вакцину только через прокладку Богатыревой, а китайцы конечно были не в курсе что вообще есть в Украине супер фирма Богатыревой. Так что он не врет он тупо п##дит.
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11.02.2021 12:47 Ответить
так всё прозрачно, у этого вора Степанова, что был он вынужден закупать вакцину с Китая Через воровку Богатырёву!! Аферист зеленского!!
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11.02.2021 13:48 Ответить
 
 