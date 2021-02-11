Степанов о расследовании НАБУ по поводу закупки COVID-вакцин: Минздрав заключает любые контракты абсолютно прозрачно
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Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование из-за закупки вакцин через посредника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Чтобы что-то думать, надо понимать, что именно они расследуют. Я могу опираться только на те заявления, которые были от правоохранительных органов. Поэтому у них это надо спрашивать. Я могу только сказать, что мы ведем прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно - непосредственно с производителями вакцин. Поэтому больше нечего добавить по закупке вакцин, где у нас есть большой спрос в мире. И понятно, что весь мир находится в той ситуации, когда они покупают те вакцины, где есть возможность напрямую договориться с производителем", - объяснил глава Минздрава.
По словам Степанова, у каждого производителя вакцин есть "своя цена на свой продукт".
"Единственное, что могу вам сказать, что те предложения, которые поступали в Минздрав в результате переговоров, - там цены разнятся от 5 долларов до 33,9 доллара за вакцину. Чтобы вы понимали, что есть разные цены у разных производителей", - добавил министр.
На уточняющий вопрос, является ли он фигурантом по делу НАБУ, глава Минздрава ответил: "Чего это я должен быть каким-то фигурантом какого-то дела? Надо у НАБУ спрашивать. Более того, мы максимально заинтересованы, особенно я заинтересован, потому что это такая вещь, которая бросает тень на министерство. Поэтому я заинтересован в максимально быстром расследовании. Со своей стороны могу сказать, что при любом запросе от правоохранительных органов к нам по каким-либо документам - все документы будут предоставлены мгновенно".
Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 февраля начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса.
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99%, от денег, которые были перечислены прокладке под видом предоплаты за вакцину, до китайцев добрался откат за молчание. И прокладка откат получила. Остальное бабло возвратилось степашке, который тоже получил свою долю. Кто получил основное бабло, могу только догадываться. И догадываюсь
Inna Turenko
@i_turenko
Українці не зможуть обрати той чи інший вид вакцини проти коронавірусу під час масової вакцинації.
https://prm.ua/chy-zmozhut-ukraintsi-obyraty-vaktsynu-u-tshz-daly-poiasnennia/
"За подделку вакцины от COVID-19 в Китае задержаны более 80 человек..."
У бубочки брехать научился? Про Лекхим богатыревский забыл? Или для тебя лекхим - уже государство?
крок_за_кроком@mykolayovych45 6 ч
вибачайте за ресурс, це група в ВК, а ви розумієте який має бути реальний двіж аби свинособаки не побоялись написати правду про свою трутку.
даже трудно сказать, кого именно оперов, следаков, судей или прокуроров
больше всего смешит фраза "если вы невиновны, то вам нечего бояться".
(как только стал министром жена "влезла" в околомедицинский бизнес))))
в государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в пгт Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав» с уставным капиталом 1,5 млн гривен. Основной вид хозяйствования - «деятельность лечебных учреждений». Также фирма занимается оптовой и розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами в специализированных магазинах, аптеках, сетях.
совпадение??? не думаю
Дмитрий@dmitriypaut 10 февр.
Сюр!!!
Прокладка Богатыревой регистрирует кит факцину. Цена как у самой дорогой, эффективность 50,4%. 1,9 млн доз. До этого Стяпанов обещал,что вакцин с эффективностью менее 70% не будет. Я понимаю, всем пох, 80% Украинцев переболели, но Зеленскай просто крадёт ВАШИ деньги!