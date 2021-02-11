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За сутки в мире выявили 437,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 107,8 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в мире выявили 437,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 107,8 млн

По состоянию на утро 11 февраля в мире зарегистрировали 437 853 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 018 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 107 861 936 случаев инфицирования, из них 437 853 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 365 119 человек, из них 14 018 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 437,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 107,8 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 79,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала мировую систему распределения вакцин

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире выявили 437,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 107,8 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10.
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За сутки в мире выявили 437,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 107,8 млн - Цензор.НЕТ 6578
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11.02.2021 09:20 Ответить
ЧУДОВИЩНАЯ ЭПИДЕМИЯ! ПРОСТО КАПЕЦ! Т рупы на улицах....
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11.02.2021 09:56 Ответить
и что характерно в Индии полтора миллиарда жителей, а у нас 35 миллионов, но в там умерло за сутки меньше чем у нас За добу у світі виявили 437,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 14 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 107,8 млн - Цензор.НЕТ 4805
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11.02.2021 10:04 Ответить
На улицах нет и трупов умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от которых пока еще в разы выше, чем от ковида. По твоей логике что, и сердечно-сосудистых заболеваний нет?
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11.02.2021 10:04 Ответить
На, покушай немножко.....ковидное, свежее....
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11.02.2021 11:22 Ответить
Я Ваши пищевые пристрастия не разделяю. Кушайте в одиночестве.
Что, на простой вопрос не смог ответить и решил похамить?
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11.02.2021 11:25 Ответить
на еще немножко ..... кушай....только намордник не снимай, через намордник ешь...
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11.02.2021 12:24 Ответить
Что, на простой вопрос не смог ответить и решил похамить? Ты жалок.
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11.02.2021 12:49 Ответить
Масочку поправь, и покушай еще....Ковид всесилен и достанет тебя из-под земли....
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11.02.2021 12:58 Ответить
 
 