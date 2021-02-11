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арест (10376) Литва (2117) Навальный (825)

Литва отказалась задерживать соратника Навального Волкова по запросу РФ: Использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Литва отказалась задерживать соратника Навального Волкова по запросу РФ: Использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует Россию

Министр инстранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал намерения РФ арестовать Леонида Волкова - соратника оппозиционера Алексея Навального.

Он заявил, что такие стремления России "являются практикой, заслуживающей осуждения". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Волкова в России обвинили в том, что пользуясь социальными сетями, он якобы побуждал несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, его объявили в межгосударственный розыск

"Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах", - сказал глава литовской дипломатии Ландсбергис.

Он также добавил, что использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации.

Читайте также: В ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси и обсуждают "список Навального", - МИД Литвы

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Надо в Интерполе дезинфекцию провести - очиститься от кацапов 😀😅😀
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11.02.2021 09:50
+4
ну да, даже нашего

Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 9065
и то задержали, сели на бутылку и многкратно извинились, попросив бутылки поудобней Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 7641
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11.02.2021 09:46
+4
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 6554 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 904
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11.02.2021 09:54
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А как рашку вообще можно дискредитировать на фоне "святости" пуйла?
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11.02.2021 09:34 Ответить
А синичку то зачем?()
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11.02.2021 09:47 Ответить
ну да, даже нашего

Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 9065
и то задержали, сели на бутылку и многкратно извинились, попросив бутылки поудобней Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 7641
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11.02.2021 09:46 Ответить
Дырку вам от бублика , и от мёртвого осла уши
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11.02.2021 09:51 Ответить
нё знаю к кому вы написал, но - Рашка гудбай.
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11.02.2021 09:55 Ответить
Не тебе, а свиномордым
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11.02.2021 12:19 Ответить
Вот негодяй,обдурил сраное ФСБ РАБссии удрал... Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 9600
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11.02.2021 09:48 Ответить
Надо в Интерполе дезинфекцию провести - очиститься от кацапов 😀😅😀
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11.02.2021 09:50 Ответить
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 9309 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 2998Вова,ты пльохо учился в школе,Штирлиц из тебя фиговый...
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11.02.2021 09:51 Ответить
Вове до Гитлера срать и срать, да и цели у них совсем разные.
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11.02.2021 10:01 Ответить
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 6554 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 904
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11.02.2021 09:54 Ответить
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 4556 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 465
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11.02.2021 09:55 Ответить
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 6365 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 8645денег просто сейчас нет,но мы держимся...
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11.02.2021 09:57 Ответить
Самое печальное, что наши задерживают и передают ******** тех, кто воевал на нашей стороне...
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11.02.2021 10:12 Ответить
Они никогда не бегут в Литву. На крайний случай в Латвию.
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11.02.2021 10:30 Ответить
верно.
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11.02.2021 15:39 Ответить
 
 