В Польше зафиксировали 11 смертей после COVID-прививки, всего вакцинировали более 1,7 млн человек

В Польше провели уже более 1,7 млн прививок против коронавируса. После вакцинации в 1,5 тыс. случаев зафиксированы побочные последствия, из которых 11 закончились летально.

Об этом говорится в отчете Государственной санитарной инспекции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interia.pl.

В польском Минздраве отмечают, что в нескольких случаях смерть могла наступить по другим причинам. По крайней мере в двух случаях врачи сомневаются, что смерть людей имела отношение к прививке.

"Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента", - отметил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

По его словам, в случае появления побочных последствий у пациента после вакцинации происходит проверка, к которой привлекаются Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция, Институт общественного здоровья, государственное управление гигиены, фармацевтическая инспекция и производитель вакцины. Они вместе должны установить, имеет ли связь смерть конкретного лица с прививкой.

Как сообщалось, вакцинация в Польше проводится с 27 декабря. На сегодняшний день вакцинированы уже более 1,7 млн человек, из которых почти полмиллиона получили две дозы. Речь идет в основном о медицинском персонале и лицах старшего возраста. К концу первого квартала в Польше планируют вакцинировать более 3 млн человек.

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