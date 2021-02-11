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В Польше зафиксировали 11 смертей после COVID-прививки, всего вакцинировали более 1,7 млн человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Польше зафиксировали 11 смертей после COVID-прививки, всего вакцинировали более 1,7 млн человек

В Польше провели уже более 1,7 млн прививок против коронавируса. После вакцинации в 1,5 тыс. случаев зафиксированы побочные последствия, из которых 11 закончились летально.

Об этом говорится в отчете Государственной санитарной инспекции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interia.pl.

В польском Минздраве отмечают, что в нескольких случаях смерть могла наступить по другим причинам. По крайней мере в двух случаях врачи сомневаются, что смерть людей имела отношение к прививке.

"Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента", - отметил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

По его словам, в случае появления побочных последствий у пациента после вакцинации происходит проверка, к которой привлекаются Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция, Институт общественного здоровья, государственное управление гигиены, фармацевтическая инспекция и производитель вакцины. Они вместе должны установить, имеет ли связь смерть конкретного лица с прививкой.

Как сообщалось, вакцинация в Польше проводится с 27 декабря. На сегодняшний день вакцинированы уже более 1,7 млн человек, из которых почти полмиллиона получили две дозы. Речь идет в основном о медицинском персонале и лицах старшего возраста. К концу первого квартала в Польше планируют вакцинировать более 3 млн человек.

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Топ комментарии
+7
Вы лжец. Или плохо знаете матчасть.
На 5ом месте в мире смертность от неонатальных заболеваний.
https://www.bbc.com/russian/news-55239393

Смертность от побочек на лекарства крайне редко регитрируется - по одной простой причине. Лекарства надо продавать. Так же и вакцины.
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11.02.2021 10:21
+5
А шо если этой смертью будешь лично ты???)))
Готов, так сказать - положить жизнь за свои утверждения?
Еще раз. Твоя хваленая вакцина от Пфайзер дает 97% иммунитета от ТЯЖЕЛОЙ формы заболевания, причем не для всех штаммов.
А тяжелая форма (то чем ты так пугаешь типа ИВЛ и прочего) - где-то в 3-5% случаев и наблюдается. А от остального...
И это не стоит забывать о том, что в реальности врачи крайне неохотно регистрируют побочки от вакцины. Даже если они и есть гарантированно. "То другое" - стандартная отмазка.
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11.02.2021 10:19
+5
Качество ваше жизни зависит только от вас. А реакция вашего организма на вакцину не зависит от вас. Как вы отреагируете на неё вы не знаете.
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11.02.2021 11:27
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Та вообще хтонический хаос))
Надо профилактически...
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11.02.2021 11:56 Ответить
Так а зачем он вторую дедал если все так плохо?
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11.02.2021 10:48 Ответить
Не знаю. Там же два раза надо.
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11.02.2021 11:21 Ответить
А где проживает знакомый?
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11.02.2021 11:22 Ответить
Англия
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11.02.2021 11:24 Ответить
На 1.5 млн вколотих - 11 смертей - це статистика рівня 0.00...%. Тобто ніпрощо. З цих 1.5 млн вже півсотні померло своєю смертю чи від давніх хвороб, півсотні загинули в дтп або нещасних випадках тощо. Кароче, нічого страшного у нормальній вакцині.
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11.02.2021 10:53 Ответить
Ты б так считал статистику померших от ковид в сравнении с иными помершими... сразу бы полегчало.
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11.02.2021 11:59 Ответить
Подумать сколько из тех 2-х миллионов "жертв коронавируса" "померло своєю смертю чи від давніх хвороб" не получается. Кто-то, затеявший всю эту пургу, сильно постарался, чтобы убедить людей, что SarsCov2 является причиной всех болезней, в том числе и старости. В какую статистику попал мужик из Тернополя, умерший от сердечного приступа прошлой весной и имевший положительный тест на коронавирус, или женщина из Чернигова, умудрившаяся в свои 94 подхватить "корону" и отдать Богу душу? Как, вообще, может от одного вируса быть много вакцин "хороших и разных"? От чего умрёт женщина, которой стукнуло 101 годик и, которой первой вкололи вакцину в Германии?
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11.02.2021 13:41 Ответить
У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб - Цензор.НЕТ 4050После прививки фуфломицином бесплатная экскурсия к трупу дедушки ленина.
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11.02.2021 11:21 Ответить
Помните старый грузинский фильм про грибы и собаку?
Что указано в причине смерти этих 11 умерших, в статье ни слова!
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11.02.2021 11:59 Ответить
Так і з ковідом ніхто не говорить про справжні причини смертей. Я знав особисто одну жінку, яка померла після виписки з лікарні де вона лежала з діагнозом ковід. Правда, лікарі їй обіцяли скору смерть ще за півстоліття до ковіду. Навіть попереджували що, вагітність скоріше за все закінчиться смертю. Але мала вона власних діточок, дякувати Богу. То ж, я не впевнений що, вона померла від ковіду.
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11.02.2021 15:05 Ответить
Тю, здавалося б шо там ті 11 чоловік? Але для них це закінчилося трагічно. Особливо, якщо враховувати що, сама хвороба у їх випадку могла б до такого і не спричинити. Тут, як в російську рулетку тільки можеш ще й вибрати один револьвери з двох, а точніше пробуєш по черзі два револьвери.
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11.02.2021 12:56 Ответить
Вибачте але 0,0006% померлих це навіть не статистична похибка. як би цинічно це не звучало....
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11.02.2021 13:39 Ответить
Ты б так про сам ковид думал))
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11.02.2021 13:42 Ответить
шанс сдохнуть от пфайцер выше чем выиграть джек пот в крупную лотерею надо с каждым укольчиком билетик в нагрузку давать, что бы не только отрицательный выигрыш мог быть
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11.02.2021 15:04 Ответить
Так розмова про те що, є шанс померти від ковіду, є шанс померти від вакцини, а є ще шанс померти від ковіду після вакцинації. І всі ці шанси не великі самі по собі.
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11.02.2021 15:08 Ответить
Если от вакцины шанс умереть равен шансу умереть от болезни (а в случае с ковидом оно так и есть), то это фуфломицин, а не вакцина и пользу она приносит только тем, кто ею торгует.
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11.02.2021 16:07 Ответить
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