Джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €163 млн, и это крупнейший лотерейный приз в мире! (Реклама)
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По результатам первого в серии февральских супер-розыгрышей, главный приз европейской лотереи EuroMillions аккумулировал и сегодня составляет €163 млн.
Это крупнейший лотерейный джекпот в мире на сегодняшний день, и гражданам Украины представится возможность выиграть его уже в эту пятницу, 12 февраля.
Лотерейные фанаты по всей Европе с предвкушением ожидали результатов первого в серии супер-тиражей в минувшую пятницу 5 февраля. В ходе того тиража выигрышными номерами стали 12, 19, 37, 44, 45, и два номера Lucky Star 2 и 6. Согласно опубликованным данным, в общей сложности перед пятничным супер-тиражом было приобретено 47,342,512 билетов, но ни в одном из них не была угадана вся выигрышная комбинация целиком. Таким образом, джекпот ЕвроМиллионов аккумулировал и теперь на кону €163 миллиона.
Супер-розыгрыш ЕвроМиллионов разыгрывает крупнейший лотерейный джекпот в мире на сегодняшний день. Неудивительно, что любители лотерей со всего мира обращаются именно к этой лотерее. Тираж состоится 12 февраля 2021 г.
Как поясняет пресс-секретарь компании, Адриан Коореманс, "theLotter - это ведущий в мире сервис для приобретения лотерейных билетов онлайн, с местными филиалами в более 20 странах. Сотрудники компании покупают официальные лотерейные билеты от имени наших клиентов, тем самым позволяя им участвовать в крупнейших мировых лотереях вне зависимости от страны их проживания".
Вот как выглядит процесс участия в лотереях на сайте:
- Зарегистрируйтесь на сайте сервиса
- Перейдите на страницу супертиража Евромиллионов и выберите ваши номера
- Выберите желаемое количество полей
- Подтвердите заказ
Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.
Добавим, что все выигрыши выплачиваются полностью (после вычета соответствующих налогов). Заработок сайта – это небольшая надбавка к цене официального билета, которая оплачивается пользователем в момент оформления заказа.
Выигрыш джекпота супер-розыгрыша EuroMillions, как и любой другой лотереи – дело везения. И все же, пользователи TheLotter.com со всего мира выигрывали крупные призы с 2002 г., когда компания стала инноватором в мире лотерей онлайн, что доказывает, что повезти может кому угодно.
Х.С.Л. из Южной Кореи выиграл €1 миллион в лотерее EuroMillions на theLotter в июле 2019 г. "Я не сразу поверил, что это произошло со мной в реальности," – так счастливец прокомментировал свой выигрыш. Представители theLotter связались с ним, чтобы поздравить с потрясающим выигрышем и оказали необходимую поддержку в получении приза.
И на этом список счастливых победителей в лотереи на сайте TheLotter.com не заканчивается – участники из Австралии, Эль-Сальвадора, Венгрии, Ирака, Панамы, Украины, Азербайджана, России и других стран также выигрывали крупные призы в лотереях на Thelotter.com.
Вы тоже можете принять участие в супер-розыгрыше EuroMillions из Украины, и возможно, именно вам повезет сорвать €163 миллиона!
Желаем удачи и пожалуйста, играйте ответственно!
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5. $687.8 million, Powerball, Oct. 27, 2018 (two tickets, from Iowa and New York)
6. $656 million, Mega Millions, March 30, 2012 (three tickets, from Kansas, Illinois and Maryland)