Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK"

Ряд народных депутатов от разных фракций зарегистрировали в ВР проект постановления о временном приостановлении аккредитации при органах госвласти журналистов и технических работников телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", которые попали под санкции в соответствии с указом главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответсвующий проект постановления №5057 зарегистрирован на сайте Рады. В то же время текст постановления пока не обнародован.

Отмечается, что данный проект был зарегистрирован вчера, 10 февраля по инициативе 20 народных депутатов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.