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ВР (28721) канал (160) Козак (134)

Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов

Ряд народных депутатов от разных фракций зарегистрировали в ВР проект постановления о временном приостановлении аккредитации при органах госвласти журналистов и технических работников телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", которые попали под санкции в соответствии с указом главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответсвующий проект постановления №5057 зарегистрирован на сайте Рады. В то же время текст постановления пока не обнародован.

Отмечается, что данный проект был зарегистрирован вчера, 10 февраля по инициативе 20 народных депутатов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
ЖурнаШЛЮХИ и росспропаГОНДОНсыс этих каналов озабоченны. МосиМразиПадалки с Г+Г на очереди.
Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 3078
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11.02.2021 10:07
+7
Если оно захочет напасть, ему плевать будет, смотрит ли кто ему в глаза, какая церковь и на каком языке кто разговаривает, этому убийце вообще плевать на Украину, ему нужны территории для удовлетворения собственных амбиций и рейтинга
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11.02.2021 10:09
+5
Владельцев посадить и оштрафовать ! Ведущих отпустить опять работать на трассу !
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11.02.2021 10:07
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Ниииззя!!! Иначе пуйло нападет...
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11.02.2021 10:06 Ответить
Если оно захочет напасть, ему плевать будет, смотрит ли кто ему в глаза, какая церковь и на каком языке кто разговаривает, этому убийце вообще плевать на Украину, ему нужны территории для удовлетворения собственных амбиций и рейтинга
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11.02.2021 10:09 Ответить
ЖурнаШЛЮХИ и росспропаГОНДОНсыс этих каналов озабоченны. МосиМразиПадалки с Г+Г на очереди.
Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 3078
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11.02.2021 10:07 Ответить
Владельцев посадить и оштрафовать ! Ведущих отпустить опять работать на трассу !
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11.02.2021 10:07 Ответить
Кто в курсе, что там с зажопными террористами?
Их вчера арестовали?
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11.02.2021 10:07 Ответить
Отпустили. Всех. Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 4749
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11.02.2021 10:16 Ответить
Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 9050 Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 6693
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11.02.2021 10:08 Ответить
Там *жкрнашлюхи * вже почали резюме закидати на інші канали ..але здається їх наффф.послали ! Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 4012
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11.02.2021 10:09 Ответить
Уточните, кто куда и когда. Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 1616
Откуда инфа?
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11.02.2021 10:16 Ответить
Садомазохизм какой-то😧
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11.02.2021 10:47 Ответить
Я знаю точно, так как это свершившийся факт, что куча журна...листов ушла с ПРЯМОГО на УКРАИНА24.
Вот это - шлюхи 100%-ные.
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11.02.2021 10:19 Ответить
Ринатка-ты?
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11.02.2021 10:24 Ответить
Садомазохизм какой-то. Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 137
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11.02.2021 10:31 Ответить
Сам удалишь ся или ...?
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11.02.2021 10:34 Ответить
Ты петушок с двух аккаунтов работаешь или?
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11.02.2021 10:45 Ответить
Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 1213
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11.02.2021 10:50 Ответить
🥱
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11.02.2021 12:56 Ответить
А там много вовремя сориентировались. Даже такая как Влащенко за пару месяцев до закрытия з БЗдика на Украина24 сдрыснула Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 6681
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11.02.2021 10:24 Ответить
Она не здрыснула.
Её убрали.
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11.02.2021 10:32 Ответить
Та нєєє, здриснула. Ахмєтка мабуть смачніше годує, бо мертвичина у ***** бабло потроху пиляє та недоплачує Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 5121
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11.02.2021 10:52 Ответить
Наглая брехня ! их прямо таки упрашивают на работу
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11.02.2021 10:40 Ответить
Громче всех Держи вора! кричат воры. Громче всех разоблачают Медведчука пропагандоны, перепечатывавшие пять лет-до победы Коломойского-сайты РФ и ДНР
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11.02.2021 10:22 Ответить
Не приостановить, а лишить .
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11.02.2021 10:15 Ответить
Треба нищити розплідники сепарсько-колорадської гидоти ,вщент ,нанівець !!!))))
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11.02.2021 10:16 Ответить
да и пох...
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11.02.2021 10:18 Ответить
капец журналюгам
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11.02.2021 10:18 Ответить
Слава Богу , наконец то закрыли эти притоны с проститутками эрэфийскими. Уже как не посмотришь их 5 минут , да к реально у них только и льется на уши лапша что вся украина туалет и вся жизнь украинцев полное дерьмо без просветов , а вот в эрэфии рай )))))
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11.02.2021 10:20 Ответить
Конечно же всё наоборот.
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11.02.2021 10:23 Ответить
Конечно же да.
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11.02.2021 10:26 Ответить
То не журналисты а пропагандоны,они уцепились в работу так как им платили сумасшедшие деньги от 20 000 дл 50 000 долларов показыапли что например Диана Панченко с накачеными губами одевантся от луи вютон,и ездить на доргом внедорожнике,есть несколько видео ютуб найдете а официально она и все получали 5000грн,да оно ивидно все ботоксные и зловещие как Бондаренко
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11.02.2021 10:23 Ответить
використані пропагандони
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11.02.2021 10:24 Ответить
Правильно, - вымести весь гнидотный мусор, до крошки, из всех углов.
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11.02.2021 10:30 Ответить
Вакцину пообещали, но её все еще нет, когда будет никто не знает. Тарифы повысили но повысят еще, денег меньше, локдаун ближе. На границе люди бегут из страны под любым предлогом и фальшивыми документами. Что нужно в этом случае? Правильно, ненависть ко всем вокруг, а во всем виновато *****, кто критикует тот враг. Европейские ценности? Да ну нах. Сами разберемся.
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11.02.2021 10:31 Ответить
Тупоголовим лошарам кинули кістку, а вони її зхавали, і тепер прославляють виродка, що знищив економіку України і тягне країну в економічну, соціальну, правову прірву. Може хтось пояснити чому не закрили "наш"? Чому не забанили пєтушарія? Чому проти мертведчука не заведена кримінальна справа? Чому татаров, портнов, дерьмак, венедиктова досі не сидять? Чи ви настільки тупоголові, що досі вірите в месію зє?! У нього ретинг падає зі швидкістю -5% у місяць, йому потрібен хоч якийсь хайп аби зняти з інформаційного простору звістку про початок корупційного зашквара з придбанням у свинособак електроенергії! Тож як казав класик: без зє-лоха і жізнь плоха!
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11.02.2021 10:34 Ответить
Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3944
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11.02.2021 10:35 Ответить
И где ж теперь бедного пиховшиха трудоустроят?
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11.02.2021 11:52 Ответить
Дивно що це, питання ще на часі, воно мало вирішитися автоматично.
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11.02.2021 12:59 Ответить
 
 