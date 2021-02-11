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Новости Происшествия
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Днепр_река (135) Киев (10131) ГСЧС (2280) вода (623)

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду в 4 м от берега

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду в 4 м от берега

В Киеве на пр-те Героев Сталинграда, 20, на реке Днепр сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду на расстоянии 4 метра от берега.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 10 февраля в 19:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на пр-те Героев Сталинграда, 20, на реке Днепр, в Оболонском районе столицы, на льду находится девушка и не может самостоятельно добраться до берега.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что девушка 2006 года рождения находится на тонком льду на расстоянии 4 метра от берега.

С помощью спасательной веревки и выдвижной лестницы, уже в 19:31 девушка была транспортирована к берегу, и передана работникам скорой медицинской помощи.

"Уважаемые киевляне и гости столицы прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" - говортся в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+7
мозгов бы ей....
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11.02.2021 10:28
+4
"героев сталинграда" ? В Киеве сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду в 4 м от берега - Цензор.НЕТ 3026
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11.02.2021 10:26
+4
Дівчину врятували це добре. Тільки от чого до сих пів в столиці є проспекти які носять ім'я йоськи сраліна мені не зрозуміло?...
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11.02.2021 10:28
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Ребята остановили естественный отбор. Зря.
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11.02.2021 10:24 Ответить
"героев сталинграда" ? В Киеве сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду в 4 м от берега - Цензор.НЕТ 3026
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11.02.2021 10:26 Ответить
Приховали вусатого.
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11.02.2021 10:29 Ответить
Дівча має гарну вдачу і не має тямки.
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11.02.2021 10:27 Ответить
Дівчину врятували це добре. Тільки от чого до сих пів в столиці є проспекти які носять ім'я йоськи сраліна мені не зрозуміло?...
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11.02.2021 10:28 Ответить
Ветерани гвалт піднімуть при перейменуванні.
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11.02.2021 12:14 Ответить
Тим, що дійсно ветерани, вже по барабану. Самим молодшим вже понад 90 років. А на ряжених совкодрочерів начхати.
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11.02.2021 12:36 Ответить
Поки держава, в "ветеранські" організації, з бюджету, щороку, перекачує мільярди гривень у нас "ветерани" були, є і будуть навіть по 45 років...
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11.02.2021 18:36 Ответить
А Вы не знаете - почему?

Может, вот ЭТО подскажет Вам ответ:
Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

Испанский стыд...

Ну, и какой смысл менять название улицы, если потом суд вернёт "как надо".
Не названия надо менять с первую очередь, а президента, парламент, судей, полицию, и т.д.
Но для того, чтобы изменения произошли, надо чтобы изменились люди, чтобы это было не "население", а "нация", "народ".

Может, ещё спросите - "как"? Или на этот вопрос Вы всё-таки знаете ответ?
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11.02.2021 14:12 Ответить
Мені про це розповідати не треба. Я прекрасно знаю і розумію. Про це ви зебілам розкажіть, а не мені.
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11.02.2021 14:24 Ответить
мозгов бы ей....
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11.02.2021 10:28 Ответить
а улов хоть отдали?
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11.02.2021 10:37 Ответить
Дєвушка ходіла по тонкому льду...Но спасатєлі бросілі єй палку і дєвушка спаслась...
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11.02.2021 10:40 Ответить
Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" - говортся в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3247287

Виходьте скопом... колективна смерть це просто статистика...
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11.02.2021 10:43 Ответить
я б не спасал - какогой уйха она там шарилась
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11.02.2021 10:53 Ответить
Ремня девушке дали?
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11.02.2021 10:59 Ответить
Почитать комменты - дегенерат на дегенерате.
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11.02.2021 11:02 Ответить
ДУРА ДНЕПР ПЕРЕБЕГАЛА ???
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11.02.2021 12:13 Ответить
Не всякая девушка дойдёт до середины Днепра.
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11.02.2021 17:11 Ответить
 
 