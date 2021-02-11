В Киеве сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду в 4 м от берега
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве на пр-те Героев Сталинграда, 20, на реке Днепр сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду на расстоянии 4 метра от берега.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, 10 февраля в 19:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на пр-те Героев Сталинграда, 20, на реке Днепр, в Оболонском районе столицы, на льду находится девушка и не может самостоятельно добраться до берега.
По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что девушка 2006 года рождения находится на тонком льду на расстоянии 4 метра от берега.
С помощью спасательной веревки и выдвижной лестницы, уже в 19:31 девушка была транспортирована к берегу, и передана работникам скорой медицинской помощи.
"Уважаемые киевляне и гости столицы прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" - говортся в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Может, вот ЭТО подскажет Вам ответ:
Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры
Испанский стыд...
Ну, и какой смысл менять название улицы, если потом суд вернёт "как надо".
Не названия надо менять с первую очередь, а президента, парламент, судей, полицию, и т.д.
Но для того, чтобы изменения произошли, надо чтобы изменились люди, чтобы это было не "население", а "нация", "народ".
Может, ещё спросите - "как"? Или на этот вопрос Вы всё-таки знаете ответ?
Виходьте скопом... колективна смерть це просто статистика...