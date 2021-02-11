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В ВОЗ не видят повода для паники из-за мутаций коронавируса: Это не начало новой пандемии, это "нормальная эволюция любого патогена"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ВОЗ не видят повода для паники из-за мутаций коронавируса: Это не начало новой пандемии, это "нормальная эволюция любого патогена"

Во Всемирной организации здравоохранения не боятся, что мутации коронавируса могут спровоцировать новую пандемию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом в интервью испанской газете El Pais сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Это не начало новой пандемии, но, конечно, надо быть очень бдительными", – говорит Клюге, называя мутацию вируса "нормальной эволюцией любого патогена" для адаптации к человеку.

В то же время, он предупреждает, что распространение новых штаммов может вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции. Это, в свою очередь, усугубит ситуацию со здравоохранением в некоторых странах.

Кроме того, мутация инфекции может повлиять на эффективность COVID-вакцин, как произошло с вакцинами от гриппа.

"Могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины. Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение и возрастет передвижение вакцинированных людей, может вырасти смертность", – считает Клюге.

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Представитель ВОЗ назвал 2021 год "еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым".

"Пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят", – напомнил Ханс Клюге.

Напомним, что ранее ученые из Лондона обнаружили новые симптомы коронавирусной болезни – это может быть озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах.

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конечно...ничего, страшного...нормальная эволюция патогена....только прививки этой эволюции покуй...
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11.02.2021 10:39 Ответить
Все як заповідав Білл Гейтс. Колгосп "Пандемія" Ральфа Баріка плідно працює і збирає рекордні врожаї з чашечки Петрі. Всім, цей орденоносець медалі Пошани, зичить здоров'я, яке продає на виніс за гранти його колгосп.
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11.02.2021 11:17 Ответить
???....я в шоке от этих эволюционеров патогенов........
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11.02.2021 12:45 Ответить
Яка там паніка, в США вибори вже пройшли і карантин можна відміняти. В багатьох демократичних штатах вже так і зробили.
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11.02.2021 12:48 Ответить
 
 