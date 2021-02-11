В ВОЗ не видят повода для паники из-за мутаций коронавируса: Это не начало новой пандемии, это "нормальная эволюция любого патогена"
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Во Всемирной организации здравоохранения не боятся, что мутации коронавируса могут спровоцировать новую пандемию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом в интервью испанской газете El Pais сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Это не начало новой пандемии, но, конечно, надо быть очень бдительными", – говорит Клюге, называя мутацию вируса "нормальной эволюцией любого патогена" для адаптации к человеку.
В то же время, он предупреждает, что распространение новых штаммов может вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции. Это, в свою очередь, усугубит ситуацию со здравоохранением в некоторых странах.
Кроме того, мутация инфекции может повлиять на эффективность COVID-вакцин, как произошло с вакцинами от гриппа.
"Могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины. Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение и возрастет передвижение вакцинированных людей, может вырасти смертность", – считает Клюге.
Представитель ВОЗ назвал 2021 год "еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым".
"Пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят", – напомнил Ханс Клюге.
Напомним, что ранее ученые из Лондона обнаружили новые симптомы коронавирусной болезни – это может быть озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах.
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