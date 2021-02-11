Олигархи все еще имеют сильное влияние на экономику, политику, СМИ и судебную систему Украины, - Европарламент

Европейский парламент призывает власти Украины к деолигархизации страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", речь об этом идет в разделе "Торговля и экономическое сотрудничество, трудовые отношения, социальные вопросы и мобильность рабочей силы" резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации проголосованного Европейским парламентом в рамках пленарного заседания.

"ЕП приветствует внедрение ряда реформ, которые привели к дерегуляции экономики, большей прозрачности государственных финансов и совершенствованию нормативных актов, однако отмечает, что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности, на СМИ, судебную и правоохранительную системы; призывает Украину продолжать приватизацию государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования ее экономики, а также для предотвращения олигархизации страны", - говорится в документе.

Напомним, ранее Европарламент призвал разработать механизм для мониторинга реализации реформ в Украине.

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