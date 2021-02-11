Олигархи все еще имеют сильное влияние на экономику, политику, СМИ и судебную систему Украины, - Европарламент
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Европейский парламент призывает власти Украины к деолигархизации страны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", речь об этом идет в разделе "Торговля и экономическое сотрудничество, трудовые отношения, социальные вопросы и мобильность рабочей силы" резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации проголосованного Европейским парламентом в рамках пленарного заседания.
"ЕП приветствует внедрение ряда реформ, которые привели к дерегуляции экономики, большей прозрачности государственных финансов и совершенствованию нормативных актов, однако отмечает, что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности, на СМИ, судебную и правоохранительную системы; призывает Украину продолжать приватизацию государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования ее экономики, а также для предотвращения олигархизации страны", - говорится в документе.
Напомним, ранее Европарламент призвал разработать механизм для мониторинга реализации реформ в Украине.
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https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/2-mlrd-za-shest-let-podozritelnye-perevody-ahmetova-iz-fincen-files
У кого по 2-10 паспортов - преспокойно можно лишать гражданства Украины, потом ДЕЛАТЬ ОЛИГАРХОВ НЕ ВЪЕЗДНЫМИ . И так отодвигать от влияния на страну
АЛЕ, ЗЕ, прислушайся . Может так разгонишь эту свору олигархов
Да не может быть.
Украина должна стать самым выгодным правовым офшором и пусть сюда вкладывают миллиарды все олигархи мира!!!