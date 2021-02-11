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Новости Политика Украины
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Олигархи все еще имеют сильное влияние на экономику, политику, СМИ и судебную систему Украины, - Европарламент

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Олигархи все еще имеют сильное влияние на экономику, политику, СМИ и судебную систему Украины, - Европарламент

Европейский парламент призывает власти Украины к деолигархизации страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", речь об этом идет в разделе "Торговля и экономическое сотрудничество, трудовые отношения, социальные вопросы и мобильность рабочей силы" резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации проголосованного Европейским парламентом в рамках пленарного заседания.

"ЕП приветствует внедрение ряда реформ, которые привели к дерегуляции экономики, большей прозрачности государственных финансов и совершенствованию нормативных актов, однако отмечает, что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности, на СМИ, судебную и правоохранительную системы; призывает Украину продолжать приватизацию государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования ее экономики, а также для предотвращения олигархизации страны", - говорится в документе.

Напомним, ранее Европарламент призвал разработать механизм для мониторинга реализации реформ в Украине.

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Топ комментарии
+7
Разом з каломойшею. І Ахмєта туди ж.
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11.02.2021 10:41
+4
Кадры решают всё. Зеленский,Таран, Аваков, Баканов, Венедиктова, деятели помельче типа Ткаченко, до главы госкино Кудерчук, депутаты ВР-выдвиженцы главного кадровика Украины Коломойского. Гражданина Израиля, военного союзника Путина.
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11.02.2021 10:43
+4
Не те слово. За бажанням олігарха знищена енергетична незалежність України.
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11.02.2021 10:44
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Да ни чего не меняется.
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11.02.2021 10:35 Ответить
як то, не міняється, диктують своє, як ніколи раніш: зупинили електростанції, добились дешевого газу для виробництва азотних добрив, місію мвф переграли
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11.02.2021 10:59 Ответить
Кажуть "все ще мають вплив" так як ніби у них той вплив хтось хоче забрати...
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11.02.2021 10:37 Ответить
віддайте фирташа штатам...
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11.02.2021 10:38 Ответить
Разом з каломойшею. І Ахмєта туди ж.
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11.02.2021 10:41 Ответить
И пэцьку
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11.02.2021 10:49 Ответить
К нему есть претензии у правоохранителей ЕС и США?
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11.02.2021 10:58 Ответить
А к гудку?
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11.02.2021 11:02 Ответить
В Штатах к нему тоже есть вопросы. Давно.

Из недавнего:
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/2-mlrd-za-shest-let-podozritelnye-perevody-ahmetova-iz-fincen-files
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11.02.2021 11:09 Ответить
Ладно. Пэцьку оставляем. В приличной стране да без олигарха
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11.02.2021 11:14 Ответить
Мазепа на свій час також був олігархом, а кацапури і прокляли його, і до сих пір штани бруднять від згадки про нього ...
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11.02.2021 11:18 Ответить
Тем более. И улицу переименуем. В Мазепы-Порошенко. Жаль десятки уже не выпускают
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11.02.2021 11:28 Ответить
Не надо бежать впереди паровоза Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 6926
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11.02.2021 11:32 Ответить
Действительно. Что это я? Надо переименовать в Порошенко-Мазепы
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11.02.2021 11:37 Ответить
Ну надо, так надо...
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11.02.2021 11:42 Ответить
Все ещё? Да по-моему, они свое влияние только усилили!
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11.02.2021 10:39 Ответить
Спасибо, Кэп!
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11.02.2021 10:39 Ответить
В європарламенті сидять якісь бовдури і вони не знають, що олігархи посадили в президенське крісло в Україні свого клована. Тому премьєром країни і міністрами х не професіонали, а маріонетки олігархів
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11.02.2021 10:40 Ответить
Медведчука и Портнова лишить ражданства Украины
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11.02.2021 10:42 Ответить
Тут есть один ньюанс- гражданства страны по международным нормам нельзя лишить человека, если у него ОДИН ПАСПОРТ
У кого по 2-10 паспортов - преспокойно можно лишать гражданства Украины, потом ДЕЛАТЬ ОЛИГАРХОВ НЕ ВЪЕЗДНЫМИ . И так отодвигать от влияния на страну
АЛЕ, ЗЕ, прислушайся . Может так разгонишь эту свору олигархов
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11.02.2021 10:46 Ответить
після повішення
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11.02.2021 11:06 Ответить
Можно и так 😀😀😀
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11.02.2021 11:15 Ответить
Єдиний можливий спосіб подолати олігархів - це персональні репресії проти них: націоналізація бізнесу, тюремні строки за фінансові махінації. Але хто на таке відважиться?
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11.02.2021 10:42 Ответить
поки таких героїв не було.
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11.02.2021 11:18 Ответить
Сейчас полиция творит беспредел и по всей видимости отжимают земли дявя на органы местного самоуправления.
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11.02.2021 10:42 Ответить
Кадры решают всё. Зеленский,Таран, Аваков, Баканов, Венедиктова, деятели помельче типа Ткаченко, до главы госкино Кудерчук, депутаты ВР-выдвиженцы главного кадровика Украины Коломойского. Гражданина Израиля, военного союзника Путина.
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11.02.2021 10:43 Ответить
Не те слово. За бажанням олігарха знищена енергетична незалежність України.
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11.02.2021 10:44 Ответить
да кто бы сомневался! примеров сколько угодно начиная с возгласа президента на просьбу любого олигарха -"чего изволите?". стыдно и противно, и зельц такое же чудо.......
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11.02.2021 10:44 Ответить
При диктатуре олигархата олигархи имеют влияние?
Да не может быть.
Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 8647
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11.02.2021 10:58 Ответить
Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 642
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11.02.2021 10:58 Ответить
это все принадлежит олигархам, а не просто влияют.
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11.02.2021 11:01 Ответить
тому що за всі роки незалежності після знищення В'ячеслава Чорновіла була завжди партноменклатурно - корумпована хьуйня в Україні ментально орієнтована на росію що зараз і продовжується...
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11.02.2021 11:01 Ответить
Проблема не в ОЛИГАРХАХ (представителях крупного бизнеса), а в продажных, коррумпированых чиновниках, раздутой бюрократии, отсутствии правового, конкурентного рынка, зарегулированности економики, высоких налогах!!!
Украина должна стать самым выгодным правовым офшором и пусть сюда вкладывают миллиарды все олигархи мира!!!
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11.02.2021 11:03 Ответить
Чиновники (государство), а не олигархи контролируют больше 60%ВВП Украины и возле такого раздутого бюджетика, конечно пасуться олигархи, только олигархи богатеют тогда, когда им позволяют (создают "особо выгодные усдовия") ЧИНОВНИКИ!!!
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11.02.2021 11:06 Ответить
а продажные и коррумпированные чиновники не есть ставленники олигархов? До сих пор непонятно, что олигархат и создает этих чиновников?
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11.02.2021 11:10 Ответить
У народа есть инструмент - ВЫБОРЫ! Поэтому именно народ выбирает политиков (проолигархических), депутатов и в итоге всю вертикаль власти и модель развития страны... какой народ такая и власть...
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11.02.2021 13:57 Ответить
И к бабке не ходи, но в борьбе бени против бени победит ринат. Теперь вопрос: оно бене надо? Неа. Зеленскому? Тоже не очень. Ему и так нормально, прислуживать всем господам и лепить лапшу в форме ушей для своих недалековатых поклонников. И тепло, и прибыльно, и защитят. По крайней мере на какой-то период. Все, о чем пишут в Европарламенте - известно. Непонятно только, что делать с этим.
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11.02.2021 11:09 Ответить
Олигархи имеют экономику,политику,СМИ и судебную систему Украины.И саму Украину.
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11.02.2021 11:15 Ответить
Український державний устрій - це тоталітарний олігархат.
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11.02.2021 11:19 Ответить
Олігархам вже облом і Конституцію виконувати, які самі для себе її написали і прийняли . Щоб вони і їх діти скоріше вакинувались.
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11.02.2021 11:20 Ответить
Нет олигарха - нет вплива Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 1928
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11.02.2021 11:26 Ответить
Вони керують
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11.02.2021 11:28 Ответить
Та не "... все еще имеют сильное влияние...", а ежедневно, методично и вполне успешно его наращивают. В отличие от нашего народа.
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11.02.2021 11:40 Ответить
За деньги олигархов выбираем ставленников олигархов во власть , а она потом служит олигархам!
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11.02.2021 12:15 Ответить
Олигархия-это связь власти с производителями(в Украине с монополистами).Нынешняя власть олигархична.И это является причиной разрушения государственных институтов и заменять их для своих удобств.Коррупция такая более опасна,даже той,которая жульничеством обмануло государство.Просто такая коррупция, в которой сильно заинтересованна власть зелёных,носит постоянный узаконенный характер. Многие политологии утверждают,что у слуг нет идиологии. Но это далеко не так.Их идеология желудок и свой карман.При зелени их деяния,ещё более негативно будут сказываться на граждан Украины.
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11.02.2021 13:48 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЖАДНЫЕ И СЦЫКЛИВЫЕ !) ПОРА СНИМИ РАЗОБРАТЬСЯ !)
Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 1958
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11.02.2021 14:13 Ответить
Не все ще мають вплив, а контролюють країну цілком і повністю в усіх аспектах. Включно з призначенням президентів, депутатів і урядів. І блокуванням небажаних претендентів у владу.
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11.02.2021 17:01 Ответить
 
 