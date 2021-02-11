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Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности

Министр финансов Сергей Марченко опроверг информицию о том, что миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы с Украиной якобы завершилась без результата.

Об этом он сказал в комментарии 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, как всегда у нас есть определенные искажения, преувеличения. Информация, о которой сейчас было сказано, не соответствует действительности. Это я ответственно заявляю. Никаких завершений работы миссии или что есть какие-то проблемы... У нас этой информации на сегодняшний день нет. Мы продолжаем общаться с представителями миссии, продолжаем согласовывать модальность наших будущих обязательств и обмениваемся информацией в части законопроектных предложений, в части макропоказателей", - заявил Марченко.

Он добавил, что "идет постоянная работа, постоянная коммуникация, поэтому все эти истории, что у нас что-то остановилось, это неправда".

По словам Марченко, в частности продолжаются переговоры о том, "как снять в будущем регулирование рынка природного газа".

"Это не является предметом для большого беспокойства, но это предмет дискуссии", - добавил он.

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Топ комментарии
+4
мені кажецця шо хтось п***дить Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 9576
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11.02.2021 10:44
+4
Зеленский и МВФ, это "Золотой теленок" по-новому Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5648
Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5669
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11.02.2021 10:46
+3
Без ізцеляющєго дефолта діла не буде. Потрібне якесь надмасштабне потрясіння, щоб здвинути цю країну з мертвої точки. Або поховати назавжди. Цей лютий треш не може існувати так довго.
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11.02.2021 10:45
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мені кажецця шо хтось п***дить Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 9576
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11.02.2021 10:44 Ответить
МВФ звичайно...
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11.02.2021 10:48 Ответить
"модальность обязательств"

Интересно, какой дебил этому птушнику речи пишет.
У меня два высших образования, финансовое и экономическое -
такого словосочетания нет нигде, ни в одной книге, ни в одном учебнике.
Переводу на нормальный язык: "денег не дали потому, что мы ничего не выполнили,
но я накидаю придуманные мной же слова, чтоб это скрыть"
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11.02.2021 11:13 Ответить
Звиняюся, но звідти, куди послав цей Фонд Голобородько, заяв не поступає.
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11.02.2021 13:33 Ответить
Без ізцеляющєго дефолта діла не буде. Потрібне якесь надмасштабне потрясіння, щоб здвинути цю країну з мертвої точки. Або поховати назавжди. Цей лютий треш не може існувати так довго.
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11.02.2021 10:45 Ответить
Личность. Это все что нужно Украине, чтобы двинуть все с мертвой точки. Ататюрк, Тетчер, Аденауэр, Ли Куан Ю, да тот же Саакашвили и пр. Увы, нам пока с этим не везет.
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11.02.2021 11:08 Ответить
Черчилля ты забыл. Которого переизбрали сразу после победы во второй мировой. А теперь прикинь, что было бы, если бы выборы в Британии состоялись во время войны. И 73% выбрали бы тогдашнего Аткинса. Ничего не напоминает?

Дело не в личности, дело в дебилах, которых оказалось 73%.
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11.02.2021 11:42 Ответить
Речь была об экономических реформах (т.с. из грязи в князи). Война, Черчиль - это из другой оперы.
Тяжело тебе наверное жить в стране, где 73% - дебилы. Страдаешь или мазохист?
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11.02.2021 11:52 Ответить
Опера та же, мы воюем с фашистской империей, если ты не заметил. И Черчилль тоже много ошибался, не говоря уже о личных недостатках. Но Британия не догадалась заменить его Аткинсоном. Украина, увы, догадалась.
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11.02.2021 12:23 Ответить
Прикольно мы "воюем". Военного положения нет, мобилизации нет, с фашистской империей торгуем, дип.отношения поддерживаем, переговоры ведем, ВСУ - в плачевном состоянии, оружейных заводов не строим, на учениях не стреляем и пр. и пр.

Ты, если уже Черчиля вспомнил, вспомни его действия по всем вышеперечисленным пунктам.

Так дело в личности или нет?
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11.02.2021 12:30 Ответить
Война 21-го века = война экономики и пропаганды. Танки приходят, когда страна уже побеждена, это в русской военной доктрине написано, если ты вдруг не знал. Так вот, войну пропаганды, как Черчиль свой Дюнкерк, Порошенко 100% проиграл. А в войне экономики много побед, возражаешь, пшел нах просто сразу. Ну и собственно линия разграничения при Порохе двигалась в сторону Донецка, а при клоунах - в сторону Киева.
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11.02.2021 15:33 Ответить
Ну и про ВСУ ты соврал, и про учения, пр. Порох делал многое не так, как делал бы я, но он что-то делал. Клоуны только разваливают.
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11.02.2021 15:42 Ответить
" ... возражаешь, пшел нах просто сразу". Это ярко. Ты в каких подворотнях воспитывалось, тело? Это там вам такую шизофрению про "войны 21 века" прививают?
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11.02.2021 16:00 Ответить
Именно такого ответа я ожидал Сказать тебе нечего. Адрес указан.
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11.02.2021 16:06 Ответить
Сралін. Чім не лічность? А з яким невимовним сумом мільйони хохлів голосили:"обожешмой штош тєпєрьбудєтто, сралін пооомєєєрррр... "
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11.02.2021 12:12 Ответить
Возможно для вас, Сталин - это личность. Для меня - диктатор, тиран и убийца.
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11.02.2021 12:33 Ответить
Зеленский и МВФ, это "Золотой теленок" по-новому Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5648
Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5669
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11.02.2021 10:46 Ответить
Могла б підійти і роль Кіси Вороб*янінова, просящого милостиню в усіх підряд.
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11.02.2021 13:36 Ответить
Казали, що будуть збиратися у майбутньому. Може коли новий президент буде.
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11.02.2021 10:47 Ответить
може, після опалювального сезону, коли ціну на газ підіймуть
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11.02.2021 10:54 Ответить
значит правда что свалили без результата для попрошаек
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11.02.2021 10:57 Ответить
брехлива зелена мразота...
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11.02.2021 11:03 Ответить
МВФ не допоміг жодній державі світу це інструмент колонізації і підтримання корупції. Вже борг майже 90 млрд доларів, а жодна галузь так і не стала на рівні світових технологій, навіть умудрились наші тупорилі правителі і їх хазяї профукать всі оборонні програми. Тож нехай той МВФ йде в дупу, а влада повинна навчитись працювати і чесати не бецала а потилиці щоб запустити індустріалізацію країни, а не вивозити лайно на поля для задоволення городу для ЄС. Якщо є сумніви, то назвіть хоч одну успішну країну , яка стала успішною саме завдяки МВФ?
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11.02.2021 11:09 Ответить
Ну отрицательный результат - тоже результат.
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11.02.2021 11:13 Ответить
Это ты доллару и евро скажи....
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11.02.2021 12:06 Ответить
ну да, отрицательный результат тоже результат
и у зелохов проблем всегда нет, как и кредита
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11.02.2021 12:14 Ответить
Був би живий Кернес, повчив би як гроші просити.
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11.02.2021 13:38 Ответить
Деньги есть?
Денег нет.

Всьо!!! Марченко: Інформація про завершення місії МВФ в Україні без результату не відповідає дійсності - Цензор.НЕТ 8937

Потому что только зебилам можно бесконечно сцать в глаза. А МВФ мониторит обстановку и прекрасно знает, что ничего из его требований выполнено не было.
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11.02.2021 15:43 Ответить
 
 