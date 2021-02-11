Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности
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Министр финансов Сергей Марченко опроверг информицию о том, что миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы с Украиной якобы завершилась без результата.
Об этом он сказал в комментарии 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, как всегда у нас есть определенные искажения, преувеличения. Информация, о которой сейчас было сказано, не соответствует действительности. Это я ответственно заявляю. Никаких завершений работы миссии или что есть какие-то проблемы... У нас этой информации на сегодняшний день нет. Мы продолжаем общаться с представителями миссии, продолжаем согласовывать модальность наших будущих обязательств и обмениваемся информацией в части законопроектных предложений, в части макропоказателей", - заявил Марченко.
Он добавил, что "идет постоянная работа, постоянная коммуникация, поэтому все эти истории, что у нас что-то остановилось, это неправда".
По словам Марченко, в частности продолжаются переговоры о том, "как снять в будущем регулирование рынка природного газа".
"Это не является предметом для большого беспокойства, но это предмет дискуссии", - добавил он.
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Интересно, какой дебил этому птушнику речи пишет.
У меня два высших образования, финансовое и экономическое -
такого словосочетания нет нигде, ни в одной книге, ни в одном учебнике.
Переводу на нормальный язык: "денег не дали потому, что мы ничего не выполнили,
но я накидаю придуманные мной же слова, чтоб это скрыть"
Дело не в личности, дело в дебилах, которых оказалось 73%.
Тяжело тебе наверное жить в стране, где 73% - дебилы. Страдаешь или мазохист?
Ты, если уже Черчиля вспомнил, вспомни его действия по всем вышеперечисленным пунктам.
Так дело в личности или нет?
и у зелохов проблем всегда нет, как и кредита
Денег нет.
Всьо!!!
Потому что только зебилам можно бесконечно сцать в глаза. А МВФ мониторит обстановку и прекрасно знает, что ничего из его требований выполнено не было.