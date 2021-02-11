За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выздоровели - 623, выявлено 335 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировали 335 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 131 199).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram.

Так, за сутки заболели 191 женщина в возрасте от 18 до 88 лет, 124 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, 10 девочек в возрасте от 10 месяцев до 18 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Кроме того зафиксировано 11 летальных случаев от вируса (всего 2484)

Госпитализированы 42 пациента, при этом 623 человека преодолели коронавирус (всего 83 307)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (80), Деснянском (71) и Дарницком (48) районах.

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