Украинский воин погиб от пули снайпера РФ на Донбассе, - делегация в ТКГ

Снайпер российско-оккупационных войск ранил украинского воина на Донбассе, в ходе эвакуации защитник Украины погиб.

Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 11 февраля около 9.30 утра в направлении Горловки снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации", - говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - добавили в делегации.

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