В 2020 году впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко

В 2020 году, в условиях пандемии, Нацполиция смогла не только удержать стабильную криминогенную ситуацию, но и улучшить результаты работы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время коллегии МВД Украины сегодня, 11 февраля.

"На протяжении прошлого года на спецлинию "102" поступило почти 10 млн вызовов. В среднем оператор принимал обращения каждые 10 минут. Мы зарегистрировали более 335 тыс. уголовных преступлений, из которых на сегодня раскрыта практически половина - почти 164 тыс. преступлений. По сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился на 17%", - сообщил глава Нацполиции.

Клименко также отметил, что большую роль в этом процессе сыграло изменение подходов к раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. Таким образом, задержав одна преступная группировка, полицейские предупредили совершение десятков, а то и сотен преступлений.

"Впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%. Особенно важным в этом контексте остается документирование организованных преступных групп. В 2020 году полиция обезвредила 353 организованные группы, для сравнения в 2019 - 275", - сказал он.

Кроме того, Клименко отметил, что за прошедший год следственные подразделения полиции направили в суд почти 120 тыс. обвинительных актов.

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"Полицейские добились реального возмещения причиненных преступлениями убытков более чем 1 млн гривен. Отмечу, что эта сумма составляет половину от общих возмещенных убытков по стране всеми правоохранительными органами. К тому же, еще более чем на 2 млрд гривен наложен арест ", - сообщил председатель Нацполиции.

Также Клименко отметил, что ежесуточно более 4 тыс. нарядов полиции оберегают покой многомиллионного населения Украины.

"Под нашей полицейской защитой находится все население Украины. Более 41,6 млн граждан. Почти 30 тыс. населенных пунктов.

130 тыс. личного состава Национальной полиции. Ежедневно на дежурство заступают более 4 тыс. нарядов полиции. Это и патрульная, и следственно-оперативные группы, полиция охраны и тому подобное. Учитывая положительные результаты за прошлый год, можно сделать вывод, что этого достаточно, чтобы на уровне обеспечивать безопасность людей. Но наше государство меняется. И мы также стремимся становиться лучше. Быть ближе", - отметил он.