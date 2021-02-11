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Новости Общество
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МВД (2883) Нацполиция (8561) правоохранительные органы (2402) преступность (380) Клименко Игорь (136)

В 2020 году впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2020 году впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко

В 2020 году, в условиях пандемии, Нацполиция смогла не только удержать стабильную криминогенную ситуацию, но и улучшить результаты работы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время коллегии МВД Украины сегодня, 11 февраля.

"На протяжении прошлого года на спецлинию "102" поступило почти 10 млн вызовов. В среднем оператор принимал обращения каждые 10 минут. Мы зарегистрировали более 335 тыс. уголовных преступлений, из которых на сегодня раскрыта практически половина - почти 164 тыс. преступлений. По сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился на 17%", - сообщил глава Нацполиции.

Клименко также отметил, что большую роль в этом процессе сыграло изменение подходов к раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. Таким образом, задержав одна преступная группировка, полицейские предупредили совершение десятков, а то и сотен преступлений.

"Впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%. Особенно важным в этом контексте остается документирование организованных преступных групп. В 2020 году полиция обезвредила 353 организованные группы, для сравнения в 2019 - 275", - сказал он.

Кроме того, Клименко отметил, что за прошедший год следственные подразделения полиции направили в суд почти 120 тыс. обвинительных актов.

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"Полицейские добились реального возмещения причиненных преступлениями убытков более чем 1 млн гривен. Отмечу, что эта сумма составляет половину от общих возмещенных убытков по стране всеми правоохранительными органами. К тому же, еще более чем на 2 млрд гривен наложен арест ", - сообщил председатель Нацполиции.

Также Клименко отметил, что ежесуточно более 4 тыс. нарядов полиции оберегают покой многомиллионного населения Украины.

"Под нашей полицейской защитой находится все население Украины. Более 41,6 млн граждан. Почти 30 тыс. населенных пунктов.

130 тыс. личного состава Национальной полиции. Ежедневно на дежурство заступают более 4 тыс. нарядов полиции. Это и патрульная, и следственно-оперативные группы, полиция охраны и тому подобное. Учитывая положительные результаты за прошлый год, можно сделать вывод, что этого достаточно, чтобы на уровне обеспечивать безопасность людей. Но наше государство меняется. И мы также стремимся становиться лучше. Быть ближе", - отметил он.

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Топ комментарии
+8
Как в старые-добрые времена : выплавка чугуна и надои молока на душу населения по сравнению с 1913 годом... Но я так и не понял, кто же крышует наркобизнес, игровиков, янтарь и контрабанду?
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11.02.2021 11:43
+6
А як були мусорами так і лишились. В 2020 году впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко - Цензор.НЕТ 8971
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11.02.2021 11:37
+6
Особенно резко так назначили известных всем Рифмайстера и детского врача Кузменко виновным в убийстве неизвестного белорусского журналиста Шеремета, рассказав что ими двигали нацистские мотивы. И до сих пор не могут отказаться от этой брехни.
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11.02.2021 11:40
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А як були мусорами так і лишились. В 2020 году впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко - Цензор.НЕТ 8971
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11.02.2021 11:37 Ответить
Не, ну те вроде (как заявляли) 90% тяжких раскрывали... не в ту сторону "рост" получается...
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11.02.2021 12:25 Ответить
Як може змінитись те саме *****,той самий аваков ,ті самі міліціянти котрі стали поліцаями,а всеодно мусорами.
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11.02.2021 12:28 Ответить
за розкриття тяжких 45% ментів "вішали" прямо на колегіях
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11.02.2021 17:02 Ответить
В якій країні і коли?
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11.02.2021 17:06 Ответить
кінець 90-початок 2000
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11.02.2021 17:33 Ответить
Особенно резко так назначили известных всем Рифмайстера и детского врача Кузменко виновным в убийстве неизвестного белорусского журналиста Шеремета, рассказав что ими двигали нацистские мотивы. И до сих пор не могут отказаться от этой брехни.
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11.02.2021 11:40 Ответить
Ну якщо "розкрили" так як вбивство Шеремета, то можна і повірити. Бажано б ще брифінг провести.
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11.02.2021 13:27 Ответить
Как в старые-добрые времена : выплавка чугуна и надои молока на душу населения по сравнению с 1913 годом... Но я так и не понял, кто же крышует наркобизнес, игровиков, янтарь и контрабанду?
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11.02.2021 11:43 Ответить
справедливости ради нужно сказать, что контрабанда - это тема сбу, янтарь - еще + прокуратура+ погранцы, а вот игровой бизнес и наркота - в основном полицейская тема, впрочем как и проституция.

но если еще с одной стороны посмотреть, то определённая эффективность правоохранительной системы Украины прослеживается: так, количество пропавших безвести не позволяет утверждать, что граждан массово похищают, чтобы разбирать на органы, или с целью выкупа, а ведь есть страны, где такие преступления часты, как у нас грабёж; также чтобы кто ни говорил, высока эффективность полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
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11.02.2021 21:44 Ответить
Це точно. Один Ріф чого вартий. Навчилися діла шити скоти...
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11.02.2021 11:45 Ответить
Специалисты по шитью все сползлись при зеленом режиме, и главный швец портнов командует парадом.
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11.02.2021 13:16 Ответить
Робота слідчого відділу поліції - це катастрофа. Слідчі завалені справами, вибирають 5-6 і ними займаються, а сотні лежать без руху. По моїм заявам відкрито десять кримінальних справ. Останні два роки по ним мене жодного разу не викликали. Коли ознайомився з матеріалами справи, а там голяк... повний. Жодного допиту, жодної оперативної дії. Переконаний, що Клименко, як міністр, не здатен навести порядок у своїй службі.
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11.02.2021 11:49 Ответить
так поменяйте дебилов на нормальных людей.
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11.02.2021 12:08 Ответить
Ох уж эта статистика ... Да еще и от ментов.
Чем и как она подтверждается?
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11.02.2021 12:09 Ответить
А про то что из-за карантина преступлений стало в разы меньше (оттого и статистика поднялась),полицаи забыли расказать?
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11.02.2021 12:12 Ответить
А скільки синців залишилось на тілі у тих, хто "зізнався" у скоєнні так називаємих злочинах. 5,0 тис справ у ДБР. Це тільки відомі, по заявах тих, хто не побоявся оскаржити своє побиття і такі заяви стали публічними. Або як на Житомирщині, побитим виявився племінником дипломата. А скільки побитих не зізнались, або скільки заяв лежать "під сукном"???
На мою заяву про економічні злочини на суму біля 500,0 тис грн жодної реакції більше двох місяців.
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11.02.2021 12:12 Ответить
Іншими словами з кожним роком зростає кількість нерозкритих справ десь по 60-55%
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11.02.2021 12:42 Ответить
Главное врать научились, а от этого уже и надои на душу населения, и дОбыча Угля, и выплавка стали квадратно-гнездовым способом и все остальное. А дыра в бюджете, то все Порошенко виноват.
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11.02.2021 13:13 Ответить
Когда в полиции возможно работают преступники или их родственники или родственники родственников или просто за взятку - тяжело наверное раскрывать
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11.02.2021 16:28 Ответить
средний полицейский совершает в день от 5 до 12 преступлений - начиная от превышения полномочий, злоупотребления полномочиями до службовой халатности, посадового підлога, вымогательтва и целого ряда других статей, о которых так хорошо знают адвокаты полицейских и адвокаты потерпевших от полицейских
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11.02.2021 21:36 Ответить
А навіщо протаскують проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції України? Чи правду потрібно заховати, та якщо гвалтує поліцейський - виконувати його злочинні накази, Конституції не вистачає? ПОкажіть свою гідність спочатку та посадові інструкції вивчіть, їх не багато для ....
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11.02.2021 16:33 Ответить
чем гордится? надо не расследовать преступления, потому как это чьи то жизни, здоровье. а предупреждать. ведь преступление уже по факту совершилось - чему радоваться? кого то уже нестало, кто то стал сиротой.
а надо разрешить преобретать короткоствол, носить и применять для защиты себя, близких, здоровья, имущества.
вы статистику смотрите по америке и тем штатам, где разрешено носить и применять.
каждое падло, что задумало плохое -подумает, а может не надо? ведь у каждого встречного может быть ствол. может ну его?
а сей час что? заходи в любую хату. все беззащитны. что хочешь - то и твори. а поймают ли... то не факт.
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11.02.2021 16:38 Ответить
Вот ко мне пришли, а полиция их не трогает, оказывается там и там родственник, там полицейский начальник, там сын главы сельсовета начальник. В полиции говорят порешай
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11.02.2021 16:45 Ответить
правильно. им выгодно что бы народ был рабом. потому как порешать могут в кабинетах. а так пришли к тебе бандиты и ты не пошёл бы решать в суды и ментуру после преступления, а решил бы вопрос с бандитами на месте.
а менты бы уже решали по факту кому тушки передавать.
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11.02.2021 16:50 Ответить
Написал, чтобы проверку провели - попросили не трогать, я попросил их тоже меня не трогать. Так они на защиту чести подали в суд. Дальше будет им интересно, не мрази?
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11.02.2021 16:47 Ответить
звиздить звиздюк поки звиздиться...
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11.02.2021 18:18 Ответить
На минутку, больше половины (а именно 55% тяжких та особливо тяжких злочинів) тяжких и особо тяжких преступлений остаются не раскрытыми. Это всё, что нужно знать о потужном министре. Фиговым листком борьбы с травматизмом водителей он прикрывает отсутствие результата там, для чего и создавалась полиция.
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11.02.2021 21:30 Ответить
 
 