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Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение властей столицы переименовать Московский проспект в честь Бандеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в реестре судебных решений.

Отмечается, то иск подала организация "Общественный контроль и порядок".

"Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках декоммунизации 6 парков и заказников будут переименованы, - Кабмин

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Топ комментарии
+75
скоро этот суд и КПУ восстановит, и символику разрешит.
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11.02.2021 11:37
+71
и отменит независимость Украины от 1991-го года...
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11.02.2021 11:39
+50
Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры - Цензор.НЕТ 4264
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11.02.2021 11:38
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Страница 3 из 3
А не пора ли уже разнести на хрен данньIй "отрьІжной ", как бьl "суд"?
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11.02.2021 12:27 Ответить
А що це вирішить? Можна розігнати всі суди, але доки будуть хитровимахані закони з безліччю шпарин для їх оминання- це боротьба з вітряками. Ми давно і послідовно наступаємо на граблі: боремося не з причинами а з наслідками.
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11.02.2021 12:52 Ответить
кремлёвские шлюхи в мантиях "именем Украины" готовят несмышлённую Зелю в колпаке на медленном огне..
за что Украинцы платят зряплату этим ох.вшим от вседозволенности и безнаказаности бездельникам и тормозам Украины? - по-любому столбов в стране больше чем судей, хватит на всех
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11.02.2021 12:31 Ответить
Вывалять судей говно и перья и провести по московскому проспекту.
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11.02.2021 12:33 Ответить
Вывалять судей говно и перья и провести по московскому проспекту./ Тот же начальник но под другим ником: пару сот виселец на Крещатики. 03.03. 2018 16:34
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11.02.2021 13:10 Ответить
Як виникають переляки - в ту ж мить з*являються тролляки
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11.02.2021 13:51 Ответить
Коли вже скасують цей сраний окружний суд?!!!
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11.02.2021 12:33 Ответить
Проще скасувать самих судий. По одному.
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11.02.2021 17:03 Ответить
Добре хоч судову рехворму провели і зарплати підвищили то, судді у нас тепер чесні стали.
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11.02.2021 12:38 Ответить
Зробив це РАЗОМ !!!
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11.02.2021 12:48 Ответить
У меня после этой новости всего только один вопрос,почему этот суд и все кто там сидит до сих пор работают.Где все эти ручные аваковские патриоты-националисты по вызову из корпуса билецкого ,караси из с-14 ,почему не штурмут и не громят оаск и не сажают судей принявших это решение на палю
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11.02.2021 12:40 Ответить
А кто может отменить "Окружной админсуд Киева"?
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11.02.2021 12:43 Ответить
"Московский" им как то ближе...чем какой то там Бандера..
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11.02.2021 12:45 Ответить
Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 5361
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11.02.2021 12:47 Ответить
Закон про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;

Каким образом суд перебрал на себя полномочия горсовета Киева?
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11.02.2021 12:47 Ответить
Завтра ентат суд Украину отменит! Алё! Где государство? Кто-то ж налоги собирает и куда-Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 6945то они деваются!
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11.02.2021 12:50 Ответить
Повний ідіотизм відмінювати такі рішення через П'ЯТЬ років, як вони були прийняті і вступили в силу. А може варто через якийсь суд, наприклад на Західній Україні, відмінити сам факт народження судді адмінсуду, який ухвалив це рішення (а разом з тим відповідно анулювати його паспорт громадянина України, сам факт навчання в юридичному виші та отримання юридичної освіти, всю попередню трудлву діяльність, яка дає право на пенсію, та всі майнові права, включно з власністю на житло та банківські рахунки)? І нехай потім бігає по апеляціям, відновлюючи свої права. Хочете абсурду? Так буде вам ПОВНИЙ АБСУРД!
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11.02.2021 12:51 Ответить
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Шановний! Облиш ці провокаційні закиди на поділ судів на суди Західної України, Східної України..... В Україні діє судова влада єдина на всій території. І вона керується одним законодавством. Прийняття неправомірних, на ваш погляд , рішень це ваша субєктивна оцінка. Є претензії- будь ласка- апелюйте. Не потрібно тільки дурниць розповсюджувати. Найбільший абсурд в Україні - це ви і такі , як ви.
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11.02.2021 13:12 Ответить
А якусь відповідальність український суддя несе за те, що йому особисто там щось примарилось при прийнятті рішення (ну хоча б, як мінімум, втрачав би посаду і юридичний диплом)? Чи вони мають лише отримувати захмарні зарплати (між іншим з податків громадян, тих же киян) і нічим не зобов'язані перед цими громадянами звітувати (хіба небожителі звітують перед бидлом)? Чи хтось збирається запроваджувати обирання судів громадами, які вони обслуговуватимуть?
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11.02.2021 13:50 Ответить
Приведіть приклади, якщо знаєте, в якій державі суди звітують перед вулицею.
Щодо виборності суддів,- це слушне питання і мабуть такий порядок був би справедливим. Те, що нинішні суди,в більшості своїй, комерційні контори- також не слід заперечувати. Але все-таки, найбільша вада( на мій погляд) є законодавство, яке уможливлює трактування того чи іншого питання в бік побажання "клієнта-замовника"
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11.02.2021 17:27 Ответить
не розумію, як суддям вдається так гарно розбиратись у всіх сферах діяльності держави, суспільства. Де вчать на богів.
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11.02.2021 12:53 Ответить
А чому б Київраді не скасувати право оренди цієї будівлі адмінсудом? Нехай надалі ухвалюють свої рішення на вулиці, або на лавочках якогось парку..
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11.02.2021 12:55 Ответить
Довго ще терпітимо свовілля ватних зебілів, чи може повернемо назад Пороха і знову Україну почнуть поважати у світі?!
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11.02.2021 12:57 Ответить
после результатов этих выборов вряд ли уважать будут..
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11.02.2021 13:03 Ответить
Якщо вже українізувати, то не наполовину, а цілком. Чому залишили московське "проспект" і не замінили його на українське "стогна"? Чи буде коли стогна Бандери? І чи повернуться стогни в начебто самостійну Україну?..
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11.02.2021 13:02 Ответить
та ладно. Є ще апеляція на це рішення, а потім якщо апеляція буде програна, то ще й КАС ВС (Касаційний адміністративний суд - Верховного суду). Так шо будуть перейменовувати взад ще років 5 якщо не довше. Та і взагалі думаю КАС відмінить це рішення якщо воно пройде апеляцію. Тут більше новина з підривом срак і гри на емоціях.
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11.02.2021 13:08 Ответить
Якщо вовка не приборкати то він і Києву змінить назву на ********. Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 9304
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11.02.2021 13:13 Ответить
А в судді є ім'я прізвище. Всі реформи в дії.
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11.02.2021 13:21 Ответить
Суддівські ,що гвалтують суспільство,це - нонсенс Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 8802 Немає права,будь,яке збіговисько покидьків гвалтувати громади й становити себе над виборцями й громадянами. Суди немають залежати від криміналітету Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 2235
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11.02.2021 13:22 Ответить
Когда во время Перестройки город Жданов переименовали в Мариуполь, то совковое быдло и пикнуть не смело. Проглотило молча. Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 6035
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11.02.2021 13:23 Ответить
На счет переименований, я не о конкретном случае, а вообще. Одно дело вернуть городу, улице... историческое название, совсем другое - лепить кому что нравится. Это как в Союзе, не было ни одного мухосранска, где не было бы ул. Ленина Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 1740
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11.02.2021 14:05 Ответить
Відсутність ефективної служби безпеки дає можливість цим ватним покидькам з вовчого суду знущатися з усіх українців.
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11.02.2021 13:53 Ответить
какие реформы запровадили, такие и суды.
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11.02.2021 14:02 Ответить
Дмитрий Корнейчук

36 мин. ·

Окружной административный суд Киева отменил переименование Голобородько в Зеленского
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11.02.2021 15:06 Ответить
То як, лисого гаркавчика теж на місце повернуть?
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11.02.2021 15:22 Ответить
Завтра под судом встретимся.
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11.02.2021 15:26 Ответить
А прізвище судді відомо?
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11.02.2021 16:59 Ответить
Ну и где же гневные демонстрации наших свободовцев, оуновцев
и прочих сраных "националистов", имитирующих активность по команде из Москвы ?
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11.02.2021 17:06 Ответить
... якось так ...Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 3910...
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11.02.2021 18:50 Ответить
От цікаво.Чи є якісь роз'яснення"Це рішення ми прийняли спираючись на ............"На що може спиратись український суддя приймаючи таке рішення?
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11.02.2021 21:56 Ответить
А шо это за контора кацапський контроль і порядок
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11.02.2021 22:33 Ответить
Судова система то-мафія цеховиків - замкнуте кримінальне збіговисько Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 8803
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11.02.2021 23:09 Ответить
До КС хтось там подавав вже? Там у тупика з вовком якась заруба, здається) Будь-яке рішення у нас може бути визнане антиконституційним, а тут навіть придумувати нічого не треба - ОАСК перебрав на себе повноваження іншого державного органу. Перейменування вулиць не входить до повноважень суду.
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11.02.2021 23:20 Ответить
Поки вовчий суд не змінить свій нинішній статус на "розформований", завжди знайдеться покидьок, готовий зашкодити розвитку України як нормальної держави.
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11.02.2021 23:59 Ответить
Хлопці з Окружної працюють згідно свого статусу... Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 4003
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13.02.2021 01:07 Ответить
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