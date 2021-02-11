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Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Окружной административный суд Киева отменил решение властей столицы переименовать Московский проспект в честь Бандеры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в реестре судебных решений.
Отмечается, то иск подала организация "Общественный контроль и порядок".
"Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в сообщении.
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за что Украинцы платят зряплату этим ох.вшим от вседозволенности и безнаказаности бездельникам и тормозам Украины? - по-любому столбов в стране больше чем судей, хватит на всех
Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;
Каким образом суд перебрал на себя полномочия горсовета Киева?
Щодо виборності суддів,- це слушне питання і мабуть такий порядок був би справедливим. Те, що нинішні суди,в більшості своїй, комерційні контори- також не слід заперечувати. Але все-таки, найбільша вада( на мій погляд) є законодавство, яке уможливлює трактування того чи іншого питання в бік побажання "клієнта-замовника"
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Окружной административный суд Киева отменил переименование Голобородько в Зеленского
и прочих сраных "националистов", имитирующих активность по команде из Москвы ?