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Новости Политика Украины
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МИД: Доклад свидетельствует о мощной поддержке. Рекомендации Европарламента по реформам будут учтены

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД: Доклад свидетельствует о мощной поддержке. Рекомендации Европарламента по реформам будут учтены

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятый сегодня Европарламентом доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В комментарии подчеркивается, что Европарламент в очередной раз подчеркнул, что Украина имеет европейскую перспективу и признал право нашей страны в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения всех Копенгагенских критериев и принципов демократии, основных свобод, прав человека и меньшинств, а также обеспечения верховенства права.

"В докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским Союзом. Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией", - подчеркивают в МИДе.

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"Украина разделяет видение Европарламента о необходимости обновления параметров Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина - ЕС с учетом развития нормативно-правовой базы, потребностей экономического развития и перспектив секторальной интеграции. Доклад свидетельствует об успешности процесса имплементации Соглашения об ассоциации и наличии мощной поддержки со стороны Европейского парламента относительно дальнейшего углубления интеграции Украины с ЕС", - следует из комментария внешнеполитического ведомства.

Кроме этого отмечается, что данный доклад является не только комплексным осмотром со стороны Евросоюза процесса имплементации Соглашения об ассоциации, но и содержит важные сигналы по всему спектру отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Документ отмечает, что безусловным приоритетом Европарламента остается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Парламент решительно осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины, включая временную оккупацию АР Крым и города Севастополь, и подчеркивает преданность политике непризнания попытки их аннексии.

"В решении отмечается, что ограничительные меры против физических и юридических лиц, причастных к этому нарушению международного права, будут сохранены. Украина благодарна депутатам Европарламента за осуждение дестабилизирующих действий России, ее военного присутствия в Украине, милитаризации Крыма, незаконных действий РФ, направленных на захват контроля над Керченским проливом, в частности строительство моста без согласия Украины", - добавили в МИДе.

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Топ комментарии
+9
Доклад содержит просто уничтожающую критику украинской власти, но у советских начальников всё прекрасно и перспективы самые радужные, мерзкое враньё.
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11.02.2021 12:58
+7
У нас оказывается и в МИДе работают не отличающиеся умом люди, доклад был о тотальной коррупции и влияние олигархов на все ветви власти.
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11.02.2021 13:37
+6
БРЕДЯТИНА! ДЕ ЦЕ ПОБАЧИЛИ?
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11.02.2021 12:07
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Що Ссанича на вихід?
І відчищати плісняву звідусіль?
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11.02.2021 11:51 Ответить
Ха-ха-ха!!!
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11.02.2021 11:52 Ответить
Хватит давать этим нашим казнокрадам кредиты,как можно одновременно признавать то,что страна погрязла в коррупционном разворовывании бюджета и выдавать воришкам деньги в долг?
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11.02.2021 11:52 Ответить
Куди нас інтегрірувати , ми давно там шо ви ,
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11.02.2021 11:58 Ответить
пока у нас 73% будут верить в сказку - которую, кто то обещает, сделать былью - не видать нам нормальной жизни - по этому - только прагматиков выбираем и принимаем только законы как в ЕС - доказано всей Восточной Европой
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11.02.2021 11:59 Ответить
теперь МИД отвечает за проведение реформ в стране ???????????
а для чего зеленая сопля ????????????
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11.02.2021 12:02 Ответить
БРЕДЯТИНА! ДЕ ЦЕ ПОБАЧИЛИ?
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11.02.2021 12:07 Ответить
Два года не могли учесть,а тут сразу: все будет учтено(только дайте денег).Нужна новая порядочная и адекватная власть.Этих воров гнать от кормушки и сажать,сажать,сажать. Весна скоро...
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11.02.2021 12:08 Ответить
Украинская сторона внимательно учтет рекомендации ("имели ввиду рекомендации ЕС ") о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией", - подчеркивают в МИДе.
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11.02.2021 12:08 Ответить
Доклад содержит просто уничтожающую критику украинской власти, но у советских начальников всё прекрасно и перспективы самые радужные, мерзкое враньё.
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11.02.2021 12:58 Ответить
- Видишь суслика?
- Нет
- А он есть
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11.02.2021 13:14 Ответить
У нас оказывается и в МИДе работают не отличающиеся умом люди, доклад был о тотальной коррупции и влияние олигархов на все ветви власти.
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11.02.2021 13:37 Ответить
Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані - і все буде зроблено навпаки.
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11.02.2021 13:42 Ответить
ДОБРОГО ДНЯ
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11.02.2021 14:22 Ответить
Развалили экономику и разворовали бюджет так, что на этих руинах коронавирусу оказалось просто нечего делать - это назвали самым мягким прохождением кризиса. Европа в докладе в хвсот и гриву вы..ла все внешне-внутреннюю политкиу по евроинтеграци - это мощная поддержка Европарламента. Цирк слуг уродов.
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11.02.2021 14:22 Ответить
Доклад свидетельствует о том ,что олигархи управляют страной и грабят ее , а власть берет взятки , и власть это видит но действует по принципу - хоть с*ы в глаза , у нас божья роса!
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11.02.2021 16:35 Ответить
По сути, ничего нового. Чему радуется министр - непонятно.
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11.02.2021 17:04 Ответить
Це МЗС так тролить "найвеличнішого" ЗЕбіла!
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11.02.2021 17:40 Ответить
МИД: Доклад свидетельствует о мощной поддержке. Рекомендации Европарламента по реформам будут учтены.

Ключевые слова будут учтены, а сейчас еще надо "допилить".
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11.02.2021 18:27 Ответить
Країна перетворилась у задзеркалля. Чорне стало білим.
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11.02.2021 20:28 Ответить
МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані - Цензор.НЕТ 8073
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11.02.2021 21:18 Ответить
МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані - Цензор.НЕТ 4275
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11.02.2021 22:12 Ответить
Лапушки а чего это не напечатали? Постеснялись? МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані - Цензор.НЕТ 1184
"Европарламент выразил сожаление в связи с ухудшением политического климата в стране. Запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях", -.
Европарламент призвал украинские власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как "Миротворец", которые "создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств".
Для додиков наступают тяжелые времена.
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12.02.2021 01:21 Ответить
 
 