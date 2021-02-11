Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В январе 2021 года в заповеднике "Аскания-Нова" начали массово гибнуть журавли – в том числе на несколько десятков птиц уменьшилась популяция редких серых журавлей. В итоге экоинспекцией было подтверждено, что их отравили токсичным зерном и птицы умерли от отека легких.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила общественная организация UAnimals.
В ответе на запрос UAnimals экоинспекция указала, что отек легких у журавлей развился вследствие интоксикации организма "неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия", которое содержалось в зерне.
По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, во внутренних органах и мышцах птиц нашли фосфид цинка, нитраты, нитриты, хлористый натрий. По мнению чиновницы, журавлей могли отравить либо во время борьбы с грызунами в полях, либо вследствие неправильной утилизации отравленного зерна.
Местным отделением полиции было открыто уголовное производство по факту отравления птиц, сейчас ведется досудебное расследование.
Читайте на Цензор.НЕТ: В "Аскании-Нова" погибли более 180 краснокнижных журавлей: полиция открыла дело
Напомним, в январе 2021 года в Аскании-Нова за неделю погибло 185 "краснокнижных" серых журавлей.
Пожалуйста, подождите...
Это говно щас высрет что фошизде ушемлябт птиц, надо бы и подзащетитъ
главное то шо сам петух, а "защищает" норм. птиц
невістка ...
а де вона ?
от , халат висить ...
хто травив , місцева бидлота ... жлобье *обане ...
у Пакистані і в Єгипті ... підгодовують перелітних птахів ...
А вообще у нас людей за людей не считают, что говорить о пернатых?
Как то раз я нес охрану рядом со складом...и там при погрузке порвался бумажный мешок с отравленным зерном (окрашено в красный цвет)...и оно якобы идет на посев)))) голуби пожрали аж на ура )))