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Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких

В январе 2021 года в заповеднике "Аскания-Нова" начали массово гибнуть журавли – в том числе на несколько десятков птиц уменьшилась популяция редких серых журавлей. В итоге экоинспекцией было подтверждено, что их отравили токсичным зерном и птицы умерли от отека легких.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила общественная организация UAnimals.

В ответе на запрос UAnimals экоинспекция указала, что отек легких у журавлей развился вследствие интоксикации организма "неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия", которое содержалось в зерне.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, во внутренних органах и мышцах птиц нашли фосфид цинка, нитраты, нитриты, хлористый натрий. По мнению чиновницы, журавлей могли отравить либо во время борьбы с грызунами в полях, либо вследствие неправильной утилизации отравленного зерна.

Местным отделением полиции было открыто уголовное производство по факту отравления птиц, сейчас ведется досудебное расследование.

Читайте на Цензор.НЕТ: В "Аскании-Нова" погибли более 180 краснокнижных журавлей: полиция открыла дело

Напомним, в январе 2021 года в Аскании-Нова за неделю погибло 185 "краснокнижных" серых журавлей.

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Топ комментарии
+10
Таких отроавителей надо накормить тем же зерном.
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11.02.2021 12:11
+8
те кто далек от аграриев не знает сколько сейчас химии в зерновых. а ведь мука делается из них.
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11.02.2021 12:06
+7
кацапам треба здохнути щоб природа розцвіла
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11.02.2021 12:14
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Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких - Цензор.НЕТ 2708
Это говно щас высрет что фошизде ушемлябт птиц, надо бы и подзащетитъ
главное то шо сам петух, а "защищает" норм. птиц
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11.02.2021 12:05 Ответить
те кто далек от аграриев не знает сколько сейчас химии в зерновых. а ведь мука делается из них.
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11.02.2021 12:06 Ответить
ну таки и раньше не меньше было . вокруг полей удобрения просто кучами лежали и всё это после дождей в реки стекало и химикаты точно так же рассыпали против мышей а потом колхозников выгоняли в поля дохлых лис . сов и тд. собирать и закапывать
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11.02.2021 12:19 Ответить
Таких отроавителей надо накормить тем же зерном.
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11.02.2021 12:11 Ответить
кацапам треба здохнути щоб природа розцвіла
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11.02.2021 12:14 Ответить
хто всрався ?
невістка ...
а де вона ?
от , халат висить ...
хто травив , місцева бидлота ... жлобье *обане ...
у Пакистані і в Єгипті ... підгодовують перелітних птахів ...
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11.02.2021 12:33 Ответить
Ви мабуть не знаєте, що на південному сході зараз в основному проживають нащадки кацапів завезених ешалонами ще йоською сраліном після того як він весь цей регіон виморив голодом. Тому там сталося те що сталося...
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11.02.2021 12:51 Ответить
Я не казав про захід. Нічого не придумуйте і не треба порівнювати. Я казав про кацапів, а кацап це не національність взагалі, якщо ви не знаєте. Кацап це стан мозку і душі. Бидла, на жаль в Україні дуже багато. Але кацапського бидла на південному сході аж кишить.
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11.02.2021 15:39 Ответить
Птици не люди, от химию умирают.
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11.02.2021 12:18 Ответить
От вже сволота скацаплена, не тільки людей вбивають, а й беззахистних тварин. Найгидотніші істоти на землі.
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11.02.2021 12:22 Ответить
Карпатські ліси вирубують теж кацапи?
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11.02.2021 22:28 Ответить
Жалко птичек ...
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11.02.2021 12:22 Ответить
Який мотив у підорів...виставити Україну як дикий край,що птахів труїть,чи просте наше розпіздяйство...
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11.02.2021 12:27 Ответить
Травили грызынов, о питцах оно не подумол!

А вообще у нас людей за людей не считают, что говорить о пернатых?
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11.02.2021 12:34 Ответить
Можливо просто бидло, мотив якнайшвидше на новий жип заробити.
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11.02.2021 12:51 Ответить
ну , і ?
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11.02.2021 12:27 Ответить
********* 😡
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11.02.2021 12:52 Ответить
Мразота.
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11.02.2021 12:54 Ответить
За уничтожение животных - назначать высшую меру наказания. Сегодня один бизнесмен отравил, птиц, а завтра другой бизнесмен продаст его детям отравленную колбасу. Мы медленно уничтожаем друг друга. Главная ценность 21 века - деньги.
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11.02.2021 12:57 Ответить
НЕПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАВЛЕННОГО ЗЕРНА !!!??? ПОЧЕМУ ОНО ОТРАВЛЕННО !!!??? ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ГРЫЗУНОВ !!!
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11.02.2021 14:08 Ответить
Я думаю что ты его кушаешь...только в меньшей концентрации и уже проросшее....
Как то раз я нес охрану рядом со складом...и там при погрузке порвался бумажный мешок с отравленным зерном (окрашено в красный цвет)...и оно якобы идет на посев)))) голуби пожрали аж на ура )))
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11.02.2021 22:34 Ответить
"Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких" - COVID-19?
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11.02.2021 14:49 Ответить
 
 