Регионы справились с первым вызовом, - Чернышов рассказал, как в Украине готовятся к существенному ухудшению погодных условий

С 11 по 18 февраля в Винницкой, Черкасской, Полтавской, западных и северных областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий с понижением температуры, метелями, сильными порывами ветра до 15-20 м / с и гололедицей.

Для подготовки регионов к встрече южного циклона, под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышова состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Регионы справились с первым вызовом непогоды, однако в ближайшие дни нас ожидают сильные морозы до -30 градусов ночью, метели и гололед на значительной территории Украины. Все органы власти должны объединить усилия, чтобы максимально подготовиться к похолоданию, чтобы предупредить или минимизировать возможные последствия циклона. Поэтому областные государственные администрации получили поручение обеспечить бесперебойную работу больниц, учебных заведений, других социально-значимых объектов и организовать достаточное количество пунктов обогрева", - подчеркнул Чернышов.

Он также призвал украинцев, по возможности, не пользоваться личным транспортом и соблюдать все меры безопасности.

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Согласно поручению Государственной комиссии ТЭБ Укравтодор совместно с Укртрансбезопасностью, Национальной полицией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и областными администрациями начали работу по организации работы штаба по обеспечению устойчивого транспортного сообщения на автомобильных дорогах. Штаб также будет обеспечивать оперативную расчистку снега на дорогах и в населенных пунктах, профилактическую обработку дорожного покрытия, заблаговременное ограничение движения транспорта, где прогнозируются пробки.

Также представители государственных органов, входящих в штаб, проведут разъяснительную работу с субъектами хозяйствования, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки относительно максимального воздержания от рейсов транспорта в период осложнения погоды и будут обеспечивать эффективное взаимодействие между областями по регулированию транспортных потоков и при необходимости направлять большегрузные транспортные средства в определенные места, чтобы не допускать пробок.

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