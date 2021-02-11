На ОПЗЖ мир не сошелся клином, законопроекты поддерживают различные фракции, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук утверждает, что для прохождения законопроектов в парламенте сейчас достаточно голосов монобольшинства. Кроме того, голосуют за законопроекты и другие фракции.

Об этом рассказала Кравчук в интервью Цензор.НЕТ, комментируя возможную потерю ситуативного союзника в виде ОПЗЖ после решения о санкциях в отношении телеканалов Медведчука.

"Во-первых, напомню, что в большинстве сейчас 245 народных депутатов. То есть юридически оно имеет запас немножко менее 20 депутатов. Что же касается голосований, то когда есть полная мобилизация, мы можем проголосовать решение даже своими силами. Но я не вижу какой необходимости голосовать все решения силами монобольшинства. Почему? Потому что есть законы, которые поддерживаются различными фракциями. И за прошлый год 150 законопроектов были поддержаны конституционным большинством. Поэтому точно на ОПЗЖ мир не сошелся клином", - считает Кравчук.

Комментируя дружеские отношения с группой "Доверие", Кравчук заметила: "А знаете, почему о голосовании за те или иные, с политической окраской, законы проще договориться с группами, которые сформировались из мажоритарщиков? Потому что у них нет опасений, как у "Батькивщины" - в которой прописано: забудьте о рынке земли, забудьте свободном рынке. У нас очень много в этом плане разногласий - в отличие от тех, кто прошел как мажоритарные депутаты и объединился уже в Раде. Для них важнее голосование за, условно говоря, хозяйственные вопросы. С какими они могут приехать в округ и сказать: вот это сделано и это сделано, в том числе голосование за бюджет".

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