Завтра пройдет митинг под ОАСК, который вернул проспекту Бандеры название "Московский"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Андрей Ильенко сообщил о митинге у стен ОАСК в связи с возвращением проспекту Бандеры названия Московский.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу народного депутата Украины VII та VIII созывов, а также кандидата в мэры Киева 2020 Андрея Ильенко, в пятницу, 12 февраля состоится митинг у здания Окружного адмиристративного суда Киева, который своим решением вернул проспекту Бандеры название "Московский проспект".
"Одиозний коррупционный Окружной административный суд Києва упразднил переименование проспекта Бандеры и вернул ему название Московский. Что ж, настало время закрывать этот гадюшник", - написал Ильенко в соцсети.
"Владимир Зеленский, у вас есть конституционное право сделать это уже сейчас. Собираемся завтра в 11-00 под этим "судом" по адресу ул. Петра Болбочана 8, корпус 1", - призвал он.
"Свобода" приглашает все патриотические организации и всех украинцев присоединиться", - заявил Ильенко.
Пожалуйста, подождите...
Йо*ана сєпарня і вата піднімає голову і хоче реваншу. Здохніть ватні курви у Сибіру
да к тому же, ты, убогое, и самолайками балуешься... вот ты чмо))
Что же ты, кацапсина сраная,даже своего кацапского койне нормально не знаешь?
Им этого не дано изменить.
Тем более этого не изменить никаким переименованием ни улиц, ни чего либо.
Бандера занял свое достойное место в истории Украины навсегда.
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!
ВИ, БАЙСТРЮКИ КАТІВ ОСАТАНІЛИХ,
НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ВИРОДКИ, НІДЕ:
НАРОД МІЙ Є! В ЙОГО ГАРЯЧИХ ЖИЛАХ
КОЗАЦЬКА КРОВ ПУЛЬСУЄ І ГУДЕ!
Нет уродам -судьям.
Всех их на гилляку!
Улица Амосова в Киеве есть, мост Патона в Киеве есть.