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Новости Политика Украины
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Ильенко (62) Свобода (555) Окружной админсуд Киева (355)

Завтра пройдет митинг под ОАСК, который вернул проспекту Бандеры название "Московский"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра пройдет митинг под ОАСК, который вернул проспекту Бандеры название "Московский"

Андрей Ильенко сообщил о митинге у стен ОАСК в связи с возвращением проспекту Бандеры названия Московский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу народного депутата Украины VII та VIII созывов, а также кандидата в мэры Киева 2020 Андрея Ильенко, в пятницу, 12 февраля состоится митинг у здания Окружного адмиристративного суда Киева, который своим решением вернул проспекту Бандеры название "Московский проспект".

Читайте также: Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

"Одиозний коррупционный Окружной административный суд Києва упразднил переименование проспекта Бандеры и вернул ему название Московский. Что ж, настало время закрывать этот гадюшник", - написал Ильенко в соцсети. 

"Владимир Зеленский, у вас есть конституционное право сделать это уже сейчас. Собираемся завтра в 11-00 под этим "судом" по адресу ул. Петра Болбочана 8, корпус 1", - призвал он.

"Свобода" приглашает все патриотические организации и всех украинцев присоединиться", - заявил Ильенко.

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Топ комментарии
+70
навіщо мітінгувати...палити треба
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11.02.2021 13:06
+55
Суды, которые принимают антиукраинские решения Украине не нужны, их нужно сжигать.
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11.02.2021 13:06
+47
Промосковитские сволочи.
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11.02.2021 13:05
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Пока не сгорит маеток судьи со всей семьей-до них не дойдет. Они чувствуют свою безнаказанность в уничтожении Украины.
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11.02.2021 16:41 Ответить
"Одиозний коррупционный Окружной административный суд Києва упразднил переименование проспекта Бандеры и вернул ему название Московский. Что ж, настало время закрывать этот гадюшник", - написал Ильенко в соцсети. Источник: https://censor.net/ru/n3247336

Йо*ана сєпарня і вата піднімає голову і хоче реваншу. Здохніть ватні курви у Сибіру Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 7454
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11.02.2021 17:38 Ответить
Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 5659
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11.02.2021 17:39 Ответить
Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 2769
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11.02.2021 17:41 Ответить
Суддів на гиляку!
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11.02.2021 18:28 Ответить
женек, ты, срань лапотная под прокси, вообще не человек, ты есть сраная *********...
да к тому же, ты, убогое, и самолайками балуешься... вот ты чмо))
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11.02.2021 22:56 Ответить
чуешЬ с мягким знаком, убогий.
Что же ты, кацапсина сраная,даже своего кацапского койне нормально не знаешь?
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12.02.2021 00:17 Ответить
Эти моральные уроды так и не поняли, что Бандера герой Украины навсегда
Им этого не дано изменить.
Тем более этого не изменить никаким переименованием ни улиц, ни чего либо.
Бандера занял свое достойное место в истории Украины навсегда.
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11.02.2021 18:32 Ответить
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!

ВИ, БАЙСТРЮКИ КАТІВ ОСАТАНІЛИХ,
НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ВИРОДКИ, НІДЕ:
НАРОД МІЙ Є! В ЙОГО ГАРЯЧИХ ЖИЛАХ
КОЗАЦЬКА КРОВ ПУЛЬСУЄ І ГУДЕ!
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11.02.2021 18:36 Ответить
Той проспект треба назвати "Москальським", а іменем Степана Бандери назвати Повітрофлотський. На радість мааскофському посольству і відставним совковим генералам.
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11.02.2021 18:36 Ответить
Проспект Бандеры будет там где он есть
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11.02.2021 18:40 Ответить
ВИ, БАЙСТРЮКИ КАТІВ ОСАТАНІЛИХ, чем больше вы будете плевать в душу украинского народа, тем больше он вас будет ненавидеть.
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11.02.2021 18:46 Ответить
Гадюшник подлежит разрушению!
Нет уродам -судьям.
Всех их на гилляку!
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11.02.2021 18:51 Ответить
Как эти м.даки и ОАСК надоели.
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11.02.2021 18:52 Ответить
Снова эти пдрские судьи.
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11.02.2021 19:51 Ответить
Ці судді своїми рішеннями просто провокують на громадянську війну. Вороже гадюче кубло.
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11.02.2021 20:42 Ответить
На яку громадянську війну? Тих щурів невеличка купка, порівняно з народом.
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11.02.2021 21:25 Ответить
Толку портить собственность Украины. Лучше сходили бы в эту супер организацию "Кацапський контроль і порядок". Похоже на провокацию
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11.02.2021 22:35 Ответить
Київ не обмежується проспектом Бандери, в місті багато вулиць і проспектів, на видатних українських діячів вистачить.
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12.02.2021 07:22 Ответить
Бандера для Киева и для Украины герой, отдавший жизнь за Украину.,
Улица Амосова в Киеве есть, мост Патона в Киеве есть.
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12.02.2021 12:56 Ответить
Пид"ары совсем уже охренели!
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12.02.2021 00:32 Ответить
москалі мітингів НЕ розуміють. москалі розуміють тільки "фейс об тейбл".
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12.02.2021 04:09 Ответить
Грати мітлою тварюк. Задовбали ці продажні колоради.
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12.02.2021 05:01 Ответить
Це - суддя Маруліна Любов Олександрівна, яка скасувала рішення Київської міськради про перейменування московського проспекту на проспект імені Степана Бандери. Ворога треба знати в обличчя

Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 5521
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12.02.2021 05:13 Ответить
Цинізм 80-го рівня - приймати антиукраїнські рішення тримаючи на ший стрічку в кольорах українського прапора.
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12.02.2021 07:21 Ответить
матрьоха-кацапка? очевидно,що зайда,або висірок зайд...
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12.02.2021 08:55 Ответить
Курва, скотина
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12.02.2021 12:50 Ответить
В даній ситуації для мирного вирішення питання як раз потрібен Зеленський. Він вже стільки незаконних рішень поприймав, що мінімум на три по життєвих заробив і втрачати йому нічого. А тому разом з не законним але справедливим рішенням про відсторонення Тупицького, не законним але справедливим закриттям трьох російських гадюшників міг би не законно але справедливо закрити цей суд і розігнати всіх його суддів без права обіймати суддівські посади на 150 років.
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12.02.2021 07:18 Ответить
единственный выход из ситуации, которая в настоящее время сложилась в Украине - полный разгон всей прогнившей системы... без судов, прокуратуры и сбу страна проживет еще год и не заметит этого... а мрази, как вши облепившее тело Украины, должны быть изгнаны с волчьими билетами...
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12.02.2021 07:43 Ответить
Даже тут сбрехал Зеленский, когда говорил, что "..неважно как называется улица, лишь бы асфальт был" .. Оказывается для них очень важно ,чтобы проспект был именно Московский,а не Бандеры.
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12.02.2021 12:49 Ответить
БАНДЕРА І ШУХЕВИЧ ЦЕ ГЕРОЇ УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ БО ВОЮВАЛИ ЗА ІЇ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, А НЕ ПРОТИ НЕЇ Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 8508
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12.02.2021 16:12 Ответить
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