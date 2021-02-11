Завтра пройдет митинг под ОАСК, который вернул проспекту Бандеры название "Московский"

Андрей Ильенко сообщил о митинге у стен ОАСК в связи с возвращением проспекту Бандеры названия Московский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу народного депутата Украины VII та VIII созывов, а также кандидата в мэры Киева 2020 Андрея Ильенко, в пятницу, 12 февраля состоится митинг у здания Окружного адмиристративного суда Киева, который своим решением вернул проспекту Бандеры название "Московский проспект".

Читайте также: Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

"Одиозний коррупционный Окружной административный суд Києва упразднил переименование проспекта Бандеры и вернул ему название Московский. Что ж, настало время закрывать этот гадюшник", - написал Ильенко в соцсети.

"Владимир Зеленский, у вас есть конституционное право сделать это уже сейчас. Собираемся завтра в 11-00 под этим "судом" по адресу ул. Петра Болбочана 8, корпус 1", - призвал он.

"Свобода" приглашает все патриотические организации и всех украинцев присоединиться", - заявил Ильенко.