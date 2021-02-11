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"Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ, - Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что фракция имела "корректные" отношения с ОПЗЖ и до наложения санкций на телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ, комментируя решение СНБО о санкциях в отношении нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и его трех телеканалов.

"Я не могу сказать, что мы и до этого ходили с ними и, извините, обнимались. У нас с самого начала с ОПЗЖ были такие... корректные отношения. Но когда они начинают себя так вести, как Рабинович со своим "зеленым фашизмом", или Кива - я не знаю, как объяснить это поведение... Есть вообще вопрос к какому-то минимальному набору моральных и этических качеств. Кстати, после того, как ввели санкции, на канале "Россия" интервью дал Козак, Кива туда включался каждый день. И после этого говорить, что, мол, мы - патриоты?" - говорит Кравчук.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На ОПЗЖ мир не сошелся клином, законопроекты поддерживают различные фракции, - "слуга народа" Кравчук

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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Топ комментарии
+7
А як пояснити коаліції в містах районах області з опзж???
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11.02.2021 13:20
+6
Значит у зекретинов с зажопом корректные отношения?ясно...
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11.02.2021 13:16
+3
Да, кто и как вас только не обзывал...
Кому вы нужны?
Уже почти никому.
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11.02.2021 13:17
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Значит у зекретинов с зажопом корректные отношения?ясно...
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11.02.2021 13:16 Ответить
"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8235
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11.02.2021 13:24 Ответить
"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9050
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11.02.2021 13:24 Ответить
Да, кто и как вас только не обзывал...
Кому вы нужны?
Уже почти никому.
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11.02.2021 13:17 Ответить
Да, вы и сейчас в засос целуетесь
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11.02.2021 13:17 Ответить
"Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ.- Поматросить и бросить./ "Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов./ Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете.
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11.02.2021 13:19 Ответить
Додай до цього альянса ,СН+ОПЗЖ, ще "Матьківщину" !!!))))
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11.02.2021 13:25 Ответить
"Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3623
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11.02.2021 13:19 Ответить
Єссєсна. Слуги аж отетеріли коли ЗАЖОПИ обігнали їх у рейтингу. "Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8342
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11.02.2021 13:19 Ответить
А як пояснити коаліції в містах районах області з опзж???
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11.02.2021 13:20 Ответить
Пердимонокль...
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11.02.2021 13:26 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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11.02.2021 13:28 Ответить
Ага.....
Но почему то на их каналах были регулярно!
А зелина *****, проституток с этих каналов называла лучшими журналистами!
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11.02.2021 13:29 Ответить
Цікаво ,чи багато тих, з 73%-вого лохтората,хто бачить різницю між СН та ОПЗЖ
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11.02.2021 13:31 Ответить
Не указывая в заголовке этого сообщения имени пани Кравчук, редакция Цензора проявляет серьёзное неуважение к читателям. Если бы я знал, что речь идёт не о первом Президенте Украины, я бы не тратил время на чтение этого сообщения. Неужели этого не понять журналистам Цензора?!
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11.02.2021 13:33 Ответить
так LM вже давно в уродах. "акакаяразніца"?
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11.02.2021 13:41 Ответить
С коленно-локтевой позиции "слугам" сложно с кем-либо обниматься...
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11.02.2021 13:38 Ответить
врут безбожно слуги - вон про них даже в нашей Одессе песню поют - "Раз пошли на дело, я и Рабинович, Рабинович выпить захотел, - Отчего ж не выпить бедному еврею, Если есть в кармане лишний гел?" - вот подлецы та какие)))))))))
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11.02.2021 13:38 Ответить
"Не халявщики мы, мы партнеры" - АО "ПНЖСЗО"
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11.02.2021 14:02 Ответить
Так почему объявленное на стадионе на весь мир о расследовании вальцмана и его посадки до сих пор не выполнена, да ваша партия ничем не отличается от ЕС, такие же продажные и брехливые!!!!!
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11.02.2021 14:13 Ответить
Раз пошли на дело Кива и Бужанский.
Слуга потрафить Киве захотел.
Сверху кто, кто снизу - решали по-пацански.
Ну а бокс остался вовсе не у дел.

"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 740
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11.02.2021 14:35 Ответить
Точно?
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11.02.2021 14:59 Ответить
Якщо таких Кравчучок тримати в лідерах , то дуже швидко Слуги Нелоха перетовряться в синонім возика імені Кравчука- й тоді УРА! туди їм й дорога.
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11.02.2021 15:05 Ответить
Все що зараз витворяють ЗЕдебіли - вони топлять себе далі й дал. Дві половинки сраки на двох стільцях рано чи пізно зімкнуться в падінні вниз!Що буде внизу- ДНО? ТРЯСОВИНА? Час покаже
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11.02.2021 15:09 Ответить
Не обіймалися - це точно. "Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6748
Більш того, запроданці з ОПЗЖ завжди потерпали від "патріотів"-слуг. "Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3043
А одного разу Баканов навіть самогó Мертвечука у Раді арештував. "Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1890 "Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3043

"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8391
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11.02.2021 15:30 Ответить
Все вы там гады хвостами крутите перед теми, кто даст больше денег, суки продажные. Одна "Европейская солидарность" четко следует своей проевропейской идеологии.
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11.02.2021 15:33 Ответить
 
 