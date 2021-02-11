РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44813 посетителей онлайн
Новости Происшествия
5276 4
коррупция (3322) облэнерго (56) обыск (830) Нацполиция (8561) Харьков (2467)

Ведутся обыски в "Харьковоблэнерго" по делу о присвоении средств и злоупотреблении служебным положением, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ведутся обыски в "Харьковоблэнерго" по делу о присвоении средств и злоупотреблении служебным положением, - Нацполиция

Сегодня, 11 февраля следователи ГУНП в Харьковской области проводят ряд обысков в служебных помещениях АО "Харьковоблэнерго", а также у ряда юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.

Как подчеркивается, обыски проводятся на основании постановлений следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятия и завладения средствами АО "Харьковоблэнерго".

Досудебное расследование открыто по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Следственные действия проводятся со строгим соблюдением требований Уголовного процессуального законодательства без ограничения работы и профессиональной деятельности предприятий", - подчеркивают в департаменте коммуникаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с учетом того, что Григоришин продал свой пакет акций "Харьковоблєнерго" Новинскому, а "**** православная" решила финансово поддержать идиота Добкина на осенних выборах в меры Харькова, то обысков будет много и часто..
Арсен Барисыч пытается объяснить непонятливым, "свое место" в этой жизни..
показать весь комментарий
11.02.2021 13:24 Ответить
рвут гепыно наследство на части
показать весь комментарий
11.02.2021 13:53 Ответить
"2 недели назад опять разьединили"
Не так написал.
показать весь комментарий
11.02.2021 17:15 Ответить
 
 