Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук

Исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский жалеет о том, что пошел на пресс-конференцию с нардепом

В интервью Цензор.НЕТ замглавы фракции Евгения Кравчук заявила, что "никаких групповых выходов из фракции" после исключения Дубинского не произошло.

"Никто не стал в позу, никто не сказал, что вот, я выхожу из фракции, потому что не согласен с решением фракции об исключении", - отметила парламентарий.

В то же время Кравчук видит Дубинского внефракционным нардепом.

"Он очень яркий политик, умный, тут ничего не могу сказать. Хотя все-таки глупость сделал, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом. Теперь сожалеет об этом. Пока он такой, соло. У него история соло", - добавила замглавы фракции.

Кравчук добавила, что пока решение об исключении Дубинского из партии "СН" не принято.

Полный текст интервью с заместителем главы фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук читайте здесь.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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