Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук
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Исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский жалеет о том, что пошел на пресс-конференцию с нардепом
В интервью Цензор.НЕТ замглавы фракции Евгения Кравчук заявила, что "никаких групповых выходов из фракции" после исключения Дубинского не произошло.
"Никто не стал в позу, никто не сказал, что вот, я выхожу из фракции, потому что не согласен с решением фракции об исключении", - отметила парламентарий.
В то же время Кравчук видит Дубинского внефракционным нардепом.
"Он очень яркий политик, умный, тут ничего не могу сказать. Хотя все-таки глупость сделал, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом. Теперь сожалеет об этом. Пока он такой, соло. У него история соло", - добавила замглавы фракции.
Кравчук добавила, что пока решение об исключении Дубинского из партии "СН" не принято.
Полный текст интервью с заместителем главы фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук читайте здесь.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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от дурного семяни и дерево гнилое..
Шеф Беня приказал, слуга Дубинский вьіполнил.
сммешно обосрал Налогвткоа
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То ли
лыжи не едутбуквы не подставляются, то ли я ......?
А Дубіна, - лише яскравий показник цього ганебного факту.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа."(с)