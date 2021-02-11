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Новости Политика Украины
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Деркач Андрей (95) Слуга народа (2141) Дубинский Александр (352) Кравчук Евгения (325)

Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук

Исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский жалеет о том, что пошел на пресс-конференцию с нардепом

В интервью Цензор.НЕТ замглавы фракции Евгения Кравчук заявила, что "никаких групповых выходов из фракции" после исключения Дубинского не произошло.

"Никто не стал в позу, никто не сказал, что вот, я выхожу из фракции, потому что не согласен с решением фракции об исключении", - отметила парламентарий.

В то же время Кравчук видит Дубинского внефракционным нардепом.

"Он очень яркий политик, умный, тут ничего не могу сказать. Хотя все-таки глупость сделал, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом. Теперь сожалеет об этом. Пока он такой, соло. У него история соло", - добавила замглавы фракции.

Кравчук добавила, что пока решение об исключении Дубинского из партии "СН" не принято.

Полный текст интервью с заместителем главы фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук читайте здесь.

Также смотрите: Лерос об отключении пророссийских каналов: Не верьте! Это очередной шкурняк. После победы Байдена Зеленский пытается отвести удар от Ермака. ВИДЕО

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте: Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами. ВИДЕО

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Топ комментарии
+12
папа Дубинского сделал глупость, когда не воспользовался презервативом..
от дурного семяни и дерево гнилое..
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11.02.2021 13:46
+12
Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2957
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11.02.2021 13:46
+10
та да) Гадить нужно изподтишка, правда?
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11.02.2021 13:44
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Типа у него был выбор Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3865
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11.02.2021 13:43 Ответить
эта кравчучка "забыла" упомянуть видосик шмаркли где тот орал что нужно "расследовать заяву деркача и открыть 100500 новых дел на Пороха"))
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11.02.2021 14:11 Ответить
та да) Гадить нужно изподтишка, правда?
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11.02.2021 13:44 Ответить
папа Дубинского сделал глупость, когда не воспользовался презервативом..
от дурного семяни и дерево гнилое..
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11.02.2021 13:46 Ответить
Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2957
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11.02.2021 13:46 Ответить
Не надо ля-ля...
Шеф Беня приказал, слуга Дубинский вьіполнил.
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11.02.2021 13:48 Ответить
Не соло...а гомо...гомосек..😃
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11.02.2021 13:48 Ответить
это парень обосрирал Бигуса шо типо тот не все майно его нашел - и потом сделал ролики за мин\шины
сммешно обосрал Налогвткоа
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11.02.2021 13:48 Ответить
Налогвткоа
Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5501 Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5501++++++++

Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9472 То ли лыжи не едут буквы не подставляются, то ли я ......?
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11.02.2021 14:18 Ответить
А ваш зекретин сделал умнейшую вещь,когда угрожал на прессухе пленками дермача и когда дела на Байдена открывал...а теперь вообще,чтоб зализать свое убожество,срет нашу страну с республиканцами...
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11.02.2021 13:53 Ответить
дрочит соло
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11.02.2021 13:57 Ответить
Просто Євгенії Кравчук соромно визнати, що так звана партія "СН", - сброд блатних і банда ніщіх. Такі собі політичні "Рога і копита".
А Дубіна, - лише яскравий показник цього ганебного факту.
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11.02.2021 13:59 Ответить
комуняцько/риг лайновентилятор знов смердить((((
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11.02.2021 14:00 Ответить
він зробив дурницю, коли народився, цей тупой собачий рот
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11.02.2021 14:01 Ответить
Вот не от дубинского , а от этой РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ уже ничего и никогда умного ждать не приходится, а тем более, если ТАКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ удовлетворяет и терпит фракция- то и самой фракциии АМИНЬ!
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11.02.2021 14:02 Ответить
Дурницю зробили його батьки коли зустрілись і не використовували проти заплідні засоби. Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1466
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11.02.2021 14:09 Ответить
жидятко возомнило себя вершителем судьбы европы и америки
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11.02.2021 14:09 Ответить
"...-- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа."(с)
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11.02.2021 14:11 Ответить
Ну так. Але бранзолєткка - це польською браслет, а румунською brăţară. Так, що автори трошки схалтурили...
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11.02.2021 14:52 Ответить
Один ... ***.. Без ансам***... Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7685
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11.02.2021 14:21 Ответить
Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2874 "Засвєтілся, д-*** і подставіл всю кантору"
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11.02.2021 14:32 Ответить
А все інше, що робила ця "яскрава" людина, партію влаштовує? Безмежна брехня, медіа-кілерство, торгівля місцями в облраду etc. Чи ви не можете пробачити, що "розумна" людина один раз вступила в гівно?
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11.02.2021 14:39 Ответить
То есть тому дубинскому в тот момент было нечего делать и вместо того, что бы пойти к шефу кофе пить, он сдуру забрел на какую-то конференцию? Вот уж бедолага действительно оказался не в том месте не тот час Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8086
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11.02.2021 18:33 Ответить
 
 