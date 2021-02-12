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Новости Политика Украины
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НАБУ (1876) коррупция (3322) Кучеренко (69) обыск (830) Энергоатом (144) НКРЭКУ (281)

Выплаченный "Энергоатому" почти миллиард грн ушел на погашение различных штрафов и пени, - Кучеренко рассказал, как "атомные" деньги не доходят до атомщиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выплаченный "Энергоатому" почти миллиард грн ушел на погашение различных штрафов и пени, - Кучеренко рассказал, как "атомные" деньги не доходят до атомщиков

Почти миллиард гривен государственных банков не помог уменьшить задолженность государства перед "Энергоатомом". Почти все полученные средства руководство "Энергоатома" списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

"О коррупционных сделках в энергетике сегодня известно всей стране. Вчерашние обыски детективами НАБУ в компании "Энергоатом" уже кажется никого не удивили. Думаю - уже все поняли, что это коррупция и хорошо спланированный беспорядок невозможен без руководящей роли главного регулятора этого рынка - НКРЭКУ. Все государственные компании стали гиперубыточными - "Энергоатом", "Укрэнерго", "Центрэнерго", ГП Гарпок.

Особенно ужасно выглядит ситуация, когда понимаешь, что в руководство атомной энергокомпании входят такие известные коммерсанты с русскими корнями как Яков Хартмут. Печально известный жителям дома по ул. Саксаганского, которые несколько лет не могли сбросить его с должности Председателя ОСМД, которую он превратил в банальную кормушку.

4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированное схематозным НКРЭКУ якобы в пользу "Энергоатома" решение о перераспределении средств государственных банков. "Гарантированный покупатель" выплатил 900 млн гривен не только "зеленым" электростанциям, а еще и "Энергоатому", - написал нардеп.

Кучеренко отметил, что уже можно и не вспоминать, что госбанки давали средства для выплаты долгов только предприятиям зеленой энергетики: "На это закрыли глаза, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезти из долгов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос

"Но помог ли почти миллиард гривен государственных банков уменьшить задолженность государства перед "Энергоатомом"? Увы, но нет!  Почти все полученные средства руководство "Энергоатома" списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как обещали", - написал он.

"Я предчувствую, как коррупционеры продолжат кричать об убытках, огромных долгах, а тем временем рисовать новые штрафы и пени. Чтобы требовать больше денег от государства, которые пойдут не на ремонты, зарплаты или ядерное топливо, а в чьи-то конкретные карманы. После таких сделок и вчерашнего визита детективов НАБУ в "Энергоатом" любые выплаты старых долгов надо временно приостановить, чтобы не допустить разворовывания средств госбанков", - резюмировал Кучеренко.

Как сообщалось ранее, НАБУ провело обыски в "Энергоатоме". По словам главы НАБУ Артема Сытника, обыски санкционированы Антикоррупционным судом.

"Чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, можно сказать, что это дело касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур... Само расследование было начато, потому что... есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии. Формируются квоты таким образом, чтобы их можно было выкупить отдельным потребителям электроэнергии", – сказал он.

Выплаченный Энергоатому почти миллиард грн ушел на погашение различных штрафов и пени, - Кучеренко рассказал, как атомные деньги не доходят до атомщиков 01

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Топ комментарии
+6
Все государственные компании стали гиперубыточными - "Энергоатом", "Укрэнерго", "Центрэнерго"

Вітаймо зебілів з досягненням...
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11.02.2021 13:50
+1
Який нарід, така і влада у нього. Селяві.
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11.02.2021 14:13
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Правила форума Совет форумчан
Все государственные компании стали гиперубыточными - "Энергоатом", "Укрэнерго", "Центрэнерго"

Вітаймо зебілів з досягненням...
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11.02.2021 13:50 Ответить
Якщо розбити картинку на 5х5, то глибинний зміст для ЗЕлбаків буде у квадраті 4х3).
Все згідно народної мудрості парашенців "Нас е.ут, а мы крепчаем"
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11.02.2021 14:05 Ответить
убыточными они начали при пэдре становиться, когда нам с каждого утюга рассказывали, что государство не может быть эффективным собственником
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11.02.2021 14:01 Ответить
Ось тепер і маємо ефективних власників у всіх галузях. Тільки від цього стає ще гірше.
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11.02.2021 14:06 Ответить
Та да все педро ) он проклятий

Фирмы с орбиты Коломойского за полгода заработали 4 миллиарда на "Центрэнерго"
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11.02.2021 14:11 Ответить
Пригадується як мусі з сірожами розказували про страшного Кононєнка, смотрящего за Центренерго. Виходить поки кононєнко смотрєл прибуток був, а тепер пропав?
І сірож як заціпило Выплаченный "Энергоатому" почти миллиард грн ушел на погашение различных штрафов и пени, - Кучеренко рассказал, как "атомные" деньги не доходят до атомщиков - Цензор.НЕТ 3156
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11.02.2021 13:59 Ответить
Впідпорядкування Енергоатому під кабмін принесе ще більше збиткі. Тварюки ніяк не можуть підібрати "потрібного" президента! Це ж кого їм потрібно знайти? Такого, щоб лопатою, та зразу в кишені?
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11.02.2021 14:00 Ответить
Як корисні ідійоти посадовили ЗЕбаригу на табуретку, так і пішло звізді на пропасть.
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11.02.2021 14:01 Ответить
И что интересно, предыдущие 5 лет задница, эти 5 лет, уже видно, задница и будущие 5 лет, похоже, будет задница. На долго нас хватает.
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11.02.2021 14:07 Ответить
Який нарід, така і влада у нього. Селяві.
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11.02.2021 14:13 Ответить
ткі. Тварюки ніяк не можуть підібрати "потрібного" президента! Це ж кого їм потрібно знайти? Такого, щоб лопатою, та зразу в кишені?

11.02.2021 14:00
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читать реально впдлу, Наем- фас!
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины

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11.02.2021 14:07 Ответить
Все воруют а посадить некого!
Вокруг все свои.
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11.02.2021 14:28 Ответить
А ведь ваш лидер и до сих пор готов утверждать,что порох хуже чем зе.А Нафтогаз коррупционная государственная структура берёт истоки,когда Кабмин возглавляла Ю.В.Тииошенко. Гражданам Украины о коррупции во власти, стало понятно при второй коденции Кучмы.Кучеренко во многом прав,но в нём,как в Батькивщине и его электорате лежит глубокий совок.Поэтому Ю.В, у многих превратилась в образ пиарщика с пламенным беспокойством о народе.
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11.02.2021 15:21 Ответить
Козлы Виплачений "Енергоатому" майже мільярд грн пішов на погашення різних штрафів і пені, - Кучеренко розповів, як "атомні" гроші не доходять до атомників - Цензор.НЕТ 2202
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11.02.2021 15:42 Ответить
 
 