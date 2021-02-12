Выплаченный "Энергоатому" почти миллиард грн ушел на погашение различных штрафов и пени, - Кучеренко рассказал, как "атомные" деньги не доходят до атомщиков

Почти миллиард гривен государственных банков не помог уменьшить задолженность государства перед "Энергоатомом". Почти все полученные средства руководство "Энергоатома" списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

"О коррупционных сделках в энергетике сегодня известно всей стране. Вчерашние обыски детективами НАБУ в компании "Энергоатом" уже кажется никого не удивили. Думаю - уже все поняли, что это коррупция и хорошо спланированный беспорядок невозможен без руководящей роли главного регулятора этого рынка - НКРЭКУ. Все государственные компании стали гиперубыточными - "Энергоатом", "Укрэнерго", "Центрэнерго", ГП Гарпок.

Особенно ужасно выглядит ситуация, когда понимаешь, что в руководство атомной энергокомпании входят такие известные коммерсанты с русскими корнями как Яков Хартмут. Печально известный жителям дома по ул. Саксаганского, которые несколько лет не могли сбросить его с должности Председателя ОСМД, которую он превратил в банальную кормушку.

4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированное схематозным НКРЭКУ якобы в пользу "Энергоатома" решение о перераспределении средств государственных банков. "Гарантированный покупатель" выплатил 900 млн гривен не только "зеленым" электростанциям, а еще и "Энергоатому", - написал нардеп.

Кучеренко отметил, что уже можно и не вспоминать, что госбанки давали средства для выплаты долгов только предприятиям зеленой энергетики: "На это закрыли глаза, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезти из долгов".

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"Но помог ли почти миллиард гривен государственных банков уменьшить задолженность государства перед "Энергоатомом"? Увы, но нет! Почти все полученные средства руководство "Энергоатома" списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как обещали", - написал он.

"Я предчувствую, как коррупционеры продолжат кричать об убытках, огромных долгах, а тем временем рисовать новые штрафы и пени. Чтобы требовать больше денег от государства, которые пойдут не на ремонты, зарплаты или ядерное топливо, а в чьи-то конкретные карманы. После таких сделок и вчерашнего визита детективов НАБУ в "Энергоатом" любые выплаты старых долгов надо временно приостановить, чтобы не допустить разворовывания средств госбанков", - резюмировал Кучеренко.

Как сообщалось ранее, НАБУ провело обыски в "Энергоатоме". По словам главы НАБУ Артема Сытника, обыски санкционированы Антикоррупционным судом.

"Чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, можно сказать, что это дело касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур... Само расследование было начато, потому что... есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии. Формируются квоты таким образом, чтобы их можно было выкупить отдельным потребителям электроэнергии", – сказал он.