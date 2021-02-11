Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква

Заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, которое состоится сегодня в Брюсселе, даст старт реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Украины Владимиром Зеленским с лидерами Евросоюза, в частности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и привлечению к реализации Зеленого курса ЕС.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в колонке для НВ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю. Это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, то есть стать полноценным членом ЕС. Но уже сейчас можно смело говорить, что имеем четкую траекторию движения, высокий уровень взаимопонимания и доверия с нашими европейскими партнерами ", - отметил он.

"Украина - надежный партнер ЕС в регионе. Неоднократно это подтверждала, среди прочего, своими практическими действиями. Поэтому готова стать активным участником процессов определения будущего Европы. Надеемся, что нас услышат ", - добавил он.

По мнению заместителя руководителя Офиса Президента, успешный Саммит Украина - ЕС, который состоялся в октябре 2020 года, открыл путь к конкретному прогрессу в отношениях, прежде всего в сфере интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

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"Сегодня состоится очередное заседание Совета ассоциации Украина - ЕС, которое станет точкой отсчета для реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Зеленским с лидерами ЕС. Ожидаем официальное начало диалога по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и процесса совместной оценки достижений целей Соглашения об ассоциации ", - подчеркивает Жовква.

Кроме того, в текущем году ожидается подписание соглашения об Общем авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения "промышленного безвиза" с ЕС.

"Это позволит сделать выход производителей украинской промышленной продукции на рынок ЕС более простым и более дешевым", - отметил Игорь Жовква.