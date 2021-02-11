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Новости Политика Украины
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Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква
Фото: bituk.media

Заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, которое состоится сегодня в Брюсселе, даст старт реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Украины Владимиром Зеленским с лидерами Евросоюза, в частности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и привлечению к реализации Зеленого курса ЕС.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в колонке для НВ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю. Это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, то есть стать полноценным членом ЕС. Но уже сейчас можно смело говорить, что имеем четкую траекторию движения, высокий уровень взаимопонимания и доверия с нашими европейскими партнерами ", - отметил он.

"Украина - надежный партнер ЕС в регионе. Неоднократно это подтверждала, среди прочего, своими практическими действиями. Поэтому готова стать активным участником процессов определения будущего Европы. Надеемся, что нас услышат ", - добавил он.

По мнению заместителя руководителя Офиса Президента, успешный Саммит Украина - ЕС, который состоялся в октябре 2020 года, открыл путь к конкретному прогрессу в отношениях, прежде всего в сфере интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

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"Сегодня состоится очередное заседание Совета ассоциации Украина - ЕС, которое станет точкой отсчета для реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Зеленским с лидерами ЕС. Ожидаем официальное начало диалога по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и процесса совместной оценки достижений целей Соглашения об ассоциации ", - подчеркивает Жовква.

Кроме того, в текущем году ожидается подписание соглашения об Общем авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения "промышленного безвиза" с ЕС.

"Это позволит сделать выход производителей украинской промышленной продукции на рынок ЕС более простым и более дешевым", - отметил Игорь Жовква.

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Топ комментарии
+10
Это типа вiслюк - птица высокого полёта? Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 172
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11.02.2021 13:46
+8
У найвеличнішого лідера і відносини на "самой высокой точке" Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3126
Хоч би безвіз не скасували остаточно...
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11.02.2021 13:46
+8
Мордой в дерьмо тыкнули -теперь все прекрасно у зесрани ...ожидаемо)
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11.02.2021 13:48
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Это типа вiслюк - птица высокого полёта? Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 172
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11.02.2021 13:46 Ответить
Це загострення параноїдальної шизофреніі !!!! )))
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11.02.2021 13:56 Ответить
У найвеличнішого лідера і відносини на "самой высокой точке" Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3126
Хоч би безвіз не скасували остаточно...
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11.02.2021 13:46 Ответить
Цю корумповану гидоту вже відкритим текстом нах.. посилают , а в них найвища точка !!! Шизофренія прогресує !!!))
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11.02.2021 13:58 Ответить
Цитируя сам Цензор, вот это - наивысшая точка взаимоотношений с ЕС:
https://censor.net/ru/news/3247315/evrosoyuz_ne_priznaet_perspektivu_chlenstva_ukrainy_v_es_izza_vysokogo_urovnya_korruptsii_doklad
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11.02.2021 13:47 Ответить
Хвали мене губонько, бо розірву до вуха
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11.02.2021 13:47 Ответить
время афигительных историй?
МВФ кредитов не дает.
Макроны-Меркели обсуждают с Уйлом Украину БЕЗ Украины.
СП-2 достраивают.
Карты Рашки с Крымом печатают.
Санкции снимают.
...
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11.02.2021 13:48 Ответить
Мордой в дерьмо тыкнули -теперь все прекрасно у зесрани ...ожидаемо)
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11.02.2021 13:48 Ответить
Зеля 73 % процетами задавил ЕС НАТО и лично Байденко...пачиму мы не в НАТО? Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9422 Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 94227 раз откосивший от армии в НАТО захотел...ой пристегните ремни... ща у миня пузо лопнет от ржача Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9422 Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9422
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11.02.2021 13:53 Ответить
Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 4912
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11.02.2021 13:54 Ответить
"Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю.Источник: https://censor.net/ru/n3247351

сам себя не похвалишь, ходишь, как обосранный Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9384
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11.02.2021 13:56 Ответить
Прелесно дальше немае вже куди
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11.02.2021 13:56 Ответить
Торговый оборот Украина_ЕС в 2018 году был 41 % от общего торгового оборота.Но это заслуга Гройсмана,а не Зелемойских... Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6051 Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6051
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11.02.2021 13:56 Ответить
Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7601 Короче, оргазм.
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11.02.2021 14:00 Ответить
та вже Євросоюз чітко сказав, на якій висоті знаходяться відносини.
Халва, зелена хуцпата халва..
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11.02.2021 14:00 Ответить
ипануться можно от такого дебильства, аналогично - продай дворнягу , заплати за газ, уровень интеллета один
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11.02.2021 14:01 Ответить

@angelys667

Та да, на найвищих…
Настолько высоко шо ни один президент и премьер ЕС не поздравил прип..та с днюхой.

Офіційний ЄС розкритикував Укр за корупцію, що гальмує реформи.
Також критикують відсутність політичної волі забезпечити незалежність судових інституцій.
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11.02.2021 14:02 Ответить
Головне що оце чмиридло, яке видає чорне за біле, воно ж ще й ішаку совєти дає.
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11.02.2021 14:03 Ответить
Из Борделя вещает покоритель европейских вершин - никогда так низко не опустится ЕС, делая ставки на отношения с БОРДЕЛЬ-ОПУ
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11.02.2021 14:05 Ответить
Шмыгаль встречался с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом...,может Генсек что то там и пообещал,но вряд ли...
Сейчас в Сети обсуждают сою Грузия-Украина-Молдова,перспектива есть,но для этого нужны трезвые мозги, а не майонез в голове... Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9485
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11.02.2021 14:06 Ответить
брехати в ОП(г) вміють...
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11.02.2021 14:06 Ответить
Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории/ Ближний Восток -дело тонкое. Слуги народа Коломойского говорят одно, думают другое , делают третье.
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11.02.2021 14:07 Ответить
Лялькі не здатні ні мислити ні діяти самостійно !!!)))
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11.02.2021 14:12 Ответить
Люблю романтиков и лириков. Оптимизма никакого, вершина то не выросла.
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11.02.2021 14:10 Ответить
Коломойский токсичен и находится под следствием ФБР и Прокуратуры США,потому инвесторы и боятся влезть в дерьмо...,увы...
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11.02.2021 14:13 Ответить
Халва-халва-халва...
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11.02.2021 14:17 Ответить
Сегодняшний министр финансов США Джанет Елен, Леди строгая и очень компетентная в финансовой сфере,обуть ее практически невозможно...не советую бицзнесменам Украины делать хищения в долларах в любой стране Мира...попадете под Колпак миссис Елен Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3365будет вам вава... Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7806
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11.02.2021 14:19 Ответить
"Євросоюз не визнає перспективу членства України в ЄС через високий рівень корупції, - доповідь"
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11.02.2021 14:22 Ответить
Так і є, на жаль. Але слугам рожеві окуляри приліпили намертво до очей.
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11.02.2021 14:32 Ответить
Он дегенерат, или просто приход ловит от хайпа(или еще от чего)?
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11.02.2021 14:29 Ответить
Похвалю сам себе, бо люди не хвалять (с). (((
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11.02.2021 14:30 Ответить
Жена мужу : Леня,давай сложимся по 100 баксов и станем спронсорами команды 95 квартала...
Муж жене : Ленка ты что офанарела,они закатали в асфальт 65 ярдов от Ковида...,закатают себе спички и наши 200 баксов..., а колдобины в асвальте так и остануца Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9314
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11.02.2021 14:34 Ответить
"Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю. кроме многоточия от ЕС адрес Украины , всем отношениям с ЕС с Украиной-точка
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11.02.2021 15:01 Ответить
Якщо послухати наших політиків то , - да здравствует украинская коррупция, одобренная даже в ЕС?! молодці хлопці, далеко підемо, ось тільки не в Європу а в .... короче - повз неї!
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11.02.2021 15:26 Ответить
Тада. Балансировка на грани отмены безвиза - это наивысшая точка.
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11.02.2021 15:30 Ответить
Тут уже не знаешь, смеяться над наивностью или плакать от того, что идиоты во власти..........
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11.02.2021 18:05 Ответить
 
 