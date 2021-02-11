Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК. ИНФОГРАФИКА

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, против которого недавно ввели санкции, приобрел телеканалы 112 Украина и NewsOne за деньги из офшоров своей гражданской жены Наталии Лавренюк. На данный момент эти медиа заблокированы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на статью "Центра противодействия коррупции" для "Украинской правды", журналисты проанализировали деятельность офшора Turul Investments Limited, собственником которого Тарас Козак стал в 2012 году, а также других офшоров, связанных с этой компанией.

В первые годы своего существования (2012-2015) Turul Investments Limited была убыточной.

При этом компания получала многомиллионные кредиты на льготных условиях от других связанных между собой офшоров. Обычно кредиты не возвращались и списывались в ходе финансовых манипуляций.

Однако в декабре 2017 года Козак впервые задекларировал получение дивидендов от Turul Investments на 36 301 320 гривен.

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"Эта кипрская фирма далее становится основным источником доходов Козака, которые ежегодно растут в геометрической прогрессии — 128 188 274 гривен в 2018 году и 237 445 075 гривен в 2019 году", — отмечают в ЦПК.

Также в декабре компания Hakail Limited решила выплатить офшору Козака 3,2 миллиона долларов дивидендов. Сначала компания выплатила часть в российских рублях — 76,2 млн, остальные 1,9 млн долларов должны были заплатить в последующие годы. Однако журналисты не могут это подтвердить из аудиторских отчетов, так как с 2018 года те уже не публикуются в кипрском реестре.

Зато Hakail Limited получила деньги, которые впоследствии отдала офшору депутата, от другого оффшора Teteos Global Limited. Бенефициарным владельцем последнего с 2016 года является гражданская жена Козака Наталья Лавренюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко

Откуда она берет деньги для выплат? Журналисты говорят, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко вместе с Натальей Лавренюк занимаются добычей нефти в России и продажей ее на Запад. Teteos Global Limited — одна из компаний, на которую оформлен нефтяной бизнес Медведчука в обход американских санкций, говорится в материале.

Как говорят в ЦПК, Козак начал скупать телеканалы в 2018 году. Как раз тогда, когда поступления дивидендов с кипрской компании Turul Investments стали системными и стабильными.

В октябре 2018 года он за 41 миллион гривен приобрел NewsOne, а в декабре за 72 млн грн — "112 Украина". Общая сумма стоимости корпоративных прав на два телеканала составила 114 миллионов гривен, но в соответствии с разделом в декларации "Расходы и сделки" депутат заплатил за них 103 миллиона.

Летом 2019-го Козак приобрел ZIK, но точную стоимость телеканала журналисты не смогли установить. Они указывают, что уставный капитал кипрской компании, на которую прежний владелец Петр Дыминский оформил ZIK, составил около 17 тысяч евро. В то же время сам Дыминский в конце 2017 года якобы начинал торг с 53 миллионов долларов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко