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Новости Политика Украины
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Медведчук (1113) расследование (1126) санкции (3133) Козак (100) 112_Украина (154) Newsone (148) ZIK (116)

Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, против которого недавно ввели санкции, приобрел телеканалы 112 Украина и NewsOne за деньги из офшоров своей гражданской жены Наталии Лавренюк. На данный момент эти медиа заблокированы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на статью "Центра противодействия коррупции" для "Украинской правды", журналисты проанализировали деятельность офшора Turul Investments Limited, собственником которого Тарас Козак стал в 2012 году, а также других офшоров, связанных с этой компанией.

В первые годы своего существования (2012-2015) Turul Investments Limited была убыточной. 

При этом компания получала многомиллионные кредиты на льготных условиях от других связанных между собой офшоров. Обычно кредиты не возвращались и списывались в ходе финансовых манипуляций.

Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК 01

Однако в декабре 2017 года Козак впервые задекларировал получение дивидендов от Turul Investments на 36 301 320 гривен.

Также читайте: "Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ, - Кравчук

"Эта кипрская фирма далее становится основным источником доходов Козака, которые ежегодно растут в геометрической прогрессии — 128 188 274 гривен в 2018 году и 237 445 075 гривен в 2019 году", — отмечают в ЦПК.

Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК 02

Также в декабре компания Hakail Limited решила выплатить офшору Козака 3,2 миллиона долларов дивидендов. Сначала компания выплатила часть в российских рублях — 76,2 млн, остальные 1,9 млн долларов должны были заплатить в последующие годы. Однако журналисты не могут это подтвердить из аудиторских отчетов, так как с 2018 года те уже не публикуются в кипрском реестре.

Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК 03

Зато Hakail Limited получила деньги, которые впоследствии отдала офшору депутата, от другого оффшора Teteos Global Limited. Бенефициарным владельцем последнего с 2016 года является гражданская жена Козака Наталья Лавренюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко

Откуда она берет деньги для выплат? Журналисты говорят, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко вместе с Натальей Лавренюк занимаются добычей нефти в России и продажей ее на Запад. Teteos Global Limited — одна из компаний, на которую оформлен нефтяной бизнес Медведчука в обход американских санкций, говорится в материале.

Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК 04

Как говорят в ЦПК, Козак начал скупать телеканалы в 2018 году. Как раз тогда, когда поступления дивидендов с кипрской компании Turul Investments стали системными и стабильными.

В октябре 2018 года он за 41 миллион гривен приобрел NewsOne, а в декабре за 72 млн грн — "112 Украина". Общая сумма стоимости корпоративных прав на два телеканала составила 114 миллионов гривен, но в соответствии с разделом в декларации "Расходы и сделки" депутат заплатил за них 103 миллиона.

Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК 05

Летом 2019-го Козак приобрел ZIK, но точную стоимость телеканала журналисты не смогли установить. Они указывают, что уставный капитал кипрской компании, на которую прежний владелец Петр Дыминский оформил ZIK, составил около 17 тысяч евро. В то же время сам Дыминский в конце 2017 года якобы начинал торг с 53 миллионов долларов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко

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Топ комментарии
+14
соромлюся спитати: а що, коли ця потвора Коза-к купувала канали, у нас в країні "компетентні" органи не працювали? Чи тільки зараз змогли нарити цю інформацію про офшори та інші "ніштяки" риго-опазажопівця?
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11.02.2021 14:16
+7
возвращение януковича, азарова и захарченко?

При посещении 05.02.2021 г. посольства Украины в республике Беларусь (см. 05.02.2021 г. Хроники) бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко пользовался системами дипломатической связи для контакта с Офисом президента Украины. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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11.02.2021 14:19
+4
і в чому проблема отримати офіційну інформацію через відкриті реєстри Кіпра?
Я до того, що два роки тому "компетентні" органи змушені були виглядати некомпетентними.
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11.02.2021 14:25
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Правила форума Совет форумчан
соромлюся спитати: а що, коли ця потвора Коза-к купувала канали, у нас в країні "компетентні" органи не працювали? Чи тільки зараз змогли нарити цю інформацію про офшори та інші "ніштяки" риго-опазажопівця?
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11.02.2021 14:16 Ответить
возвращение януковича, азарова и захарченко?

При посещении 05.02.2021 г. посольства Украины в республике Беларусь (см. 05.02.2021 г. Хроники) бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко пользовался системами дипломатической связи для контакта с Офисом президента Украины. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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11.02.2021 14:19 Ответить
Они заняты. По чётным числам находят тайники с оружием, по нечётным - ловят таксиста Валеру с российским паспортом.
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11.02.2021 14:20 Ответить
Одна кіпрська компанія купила у іншої, теж кіпріотської, контрольний пакет акцій.
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11.02.2021 14:21 Ответить
і в чому проблема отримати офіційну інформацію через відкриті реєстри Кіпра?
Я до того, що два роки тому "компетентні" органи змушені були виглядати некомпетентними.
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11.02.2021 14:25 Ответить
Інформацію про що? Зміну власника вказано у декларації. Звідки гроші на кіпрському офшорі ? Ну спробуйте запитати у влади Кіпру)
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11.02.2021 14:30 Ответить
я ромуію так, що у цих органів набагато більше прав та можливостей
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11.02.2021 14:55 Ответить
Хех! Тавро рига це назавжди, на всю оставшуюся жість. Таке ж тавро чекає і зелень. Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2848
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11.02.2021 14:21 Ответить
Тавро рига це назавжди
******
Це ви так хитро хотіли образити Петра Олексійовича?

Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9314
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11.02.2021 16:11 Ответить
В листопаді 2000 партія "Солідарність" та ще три обєднались і створили те, що пізніше у листопаді 2001 року назвалось "Партія регіонів". В грудні 2001 р. Солідарність ввійшла до блоку "Наша Україна"...
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11.02.2021 20:30 Ответить
Там така мутна історія, шо ой!
Європейська Солідарність

Виявляється, - перша партія Порошенка називалася "Партія солідарності України". Саме вона була однією зі співзасновниць ПР. Ця партія влилася до складу Партії Регіонів.

У 2001 році Порошенко був обраний головою ІНШОЇ партії, яка звалася "Солідарність". Ця партія в 2013 році влилася до складу "Батьківщини" і, таким чином, теж припинила своє існування.

У 2014 році Порошенку знову знадобилася якась партійна структура. Він купив нікому невідому партію "НАСТУП" ("Національний Альянс свободи та Українського Патріотизму"). Ця партія була створена у 2000 році в ДОНЕЦЬКУ під назвою "Всеукраїнська партія Миру і Єдності" (ВПМЄ) та зареєстрована Міністерством юстиції України під № 1418. Потім цього ж року "НАСТУП" було перейменовано на "Всеукраїнське об'єднання «Солідарність». А "Всеукраїнське об'єднання «Солідарність», - на «Блок Петра Порошенка "Солідарність"». Згодом «Блок Петра Порошенка "Солідарність"» отримав назву "Європейська Солідарність".

ОТАКОЇ, -"ЄС" БУЛА СТВОРЕНА В ДОНЕЦЬКУ! ХАЙ БОГ МИЛУЄ! Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5951
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11.02.2021 21:20 Ответить
А хочете ще посміятися? - Надя Савченко теж очолює партію "НАСТУП" ("Національний Альянс свободи та Українського Патріотизму"). Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4780
https://lb.ua/news/2017/04/14/363938_savchenko_poyavilas_partiya.html

Тільки співголовою партії "НАСТУП", яку купив Порошенко був такий собі Руслан Секела, а "НАСТУП" Савченко очолював Василь Секела.
Совпадєніє?.. Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 489
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11.02.2021 21:28 Ответить
Компетенті органи, і тоді і зараз працюють самі на себе - це матеріали розслідування ГО Центр Протидії Корупції
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11.02.2021 17:46 Ответить
Ну и?
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11.02.2021 14:17 Ответить
Ніщеброд на утриманні. Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6335
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11.02.2021 14:18 Ответить
скоріш - зіц-председатель Фунт
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11.02.2021 14:21 Ответить
А офшоры Козак создал только для того, чтоб перевести свои активы в слепой траст, бо как честный депутат не имел право заниматься бизнесом
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11.02.2021 14:22 Ответить
Оце любоф!
Баба отвалила чуваку столько бабла, что могла себе гарем купить....
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11.02.2021 14:23 Ответить
Санкції до речі введені через фірмочку козака яку створили минулого літа і перший контракт на крадене вугілля оформили 1 лютого ц.р. За три дні до рішення РНБО.
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11.02.2021 14:24 Ответить
СБУ мовчить, риють докази а ЦПК- пжлста ось вони... Яке уродство розвів Вован с Бакановиму СБУ- зате вспливе усе гівно!
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11.02.2021 14:29 Ответить
Ти бач, напали на Козака! А він виявляється бідний як церковна миша. Все жінка-робоча сосна тягне на своїх плечах. Альфонс бесстижий! )))
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11.02.2021 14:41 Ответить
Та його гражданская жєна уродженка міста Львова. "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО

А у більшості з нас асоціації, якщо зі Львова то патріот і бандерівець.
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11.02.2021 14:51 Ответить
Міхаіл Фрідман, 1964 р.н., місто Львів, - кацапський олігарх-підхуйловнік.
Віктор Вексельберг, 1957 р.н., місто Дрогобич, - кацапський олігарх-підхуйловнік.
Герман Хан, 1961 р.н., місто Київ, - кацапський олігарх-підхуйловнік.

А взагалі, у Львові народилося багато цікавих людей. Наприклад, Долорес Австрійська (нім. Dolores von Österreich, також Долорес Габсбург-Лотаринзька, нім. Dolores von Habsburg-Lothringen та Долорес Австро-Тосканська, нім. Dolores von Österreich-Toskana; 5 травня 1891 - 10 жовтня 1974) - ерцгерцогиня Австрійська з династії Габсбургів, принцеса Богемії, Угорщини та Тоскани, донька ерцгерцога Австрійського Леопольда Сальватора та іспанської інфанти Бланки де Бурбон.
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11.02.2021 16:34 Ответить
Козак преступник,это однозначно, так почему он не сидит? Или он все же не преступник для власти и его ни когда не посадят,как пить дать, а виноваты каналы, не сам человек, который порочил достоинство украинских салдат или стрелял в их, а виноват автомат из которого стреляли,или всеже это борьба за дальнейшое разграбление страны между бандитскими мафиозными группировками , называющие себя партиями,так давайте распустим государство, потому, что там тоже коррупция, или еще все не доворовали, а потом и государсво приватизируя де юре распустят.
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11.02.2021 15:00 Ответить
Галичани, львів'янин як ВИ ЩЕ МОЖЕТЕ ТЕРПІТИ ЗРАДУ УКРАЇНИ ВАШИМИ ЗЕМЛЯКАМИ КОЗАКОМИ, ЛАВРЕНЮКАМИ, ДИМІНСЬКИМИ....?! МОЖЕ ПОРА ЗОБИТИ ВИСНОВКИ ЩОДО ЗРАДНИКІВ І НЕ ПСУВАТИ ІМІДЖУ ПАТРІОТИЧНОГО РЕГІОНУ.
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11.02.2021 15:07 Ответить
Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены

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... по имени Владимир
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11.02.2021 15:43 Ответить
Казати, що стратегічні медіаканали могли потрапити до рук медведчука випадково, без погодження із українською владою, це все одно, що говорити, що якісь там баби могли отримати у власність російський стратегічний ресурс - нафту і газ - без прямої вказівки головного їхнього ху-ла. Усім усе зрозуміло і давно відомо.
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11.02.2021 16:13 Ответить
Все,що куплено в Україні через офшорні компанії та офшорні рахунки має бути націоналізовано та перейти в користування українського народу.Адже всі офшорні компанії і рахунки - це вкрадені кошти у громадян України!
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11.02.2021 17:50 Ответить
Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2501
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11.02.2021 18:22 Ответить
И шо ? Весь лайно-контент этих каналов снова легитимен ?
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11.02.2021 22:11 Ответить
Любив батько Україну , назвав сина Тарасом...Тарас за гроші продав Україну , чи підуть ці гроші йому на корість?…… через задній отвір вийдуть
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12.02.2021 01:50 Ответить
 
 