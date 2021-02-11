РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44813 посетителей онлайн
Новости Общество
1133 10
Аваков (1710) вертолет (373) видеофиксация (61) корабль (812) МВД (2883)

Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности. ИНФОГРАФИКА

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2021 году министерство продолжит реализацию ранее начатых проектов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом министр заявил во время коллегии МВД.

"Продолжается активное сотрудничество МВД с Французской Республикой по усилению морской безопасности и охраны границы Украины. Благодаря этому проекту наше государство получит современные катера и технологии по их дальнейшему производству. Французскими партнерами уже строятся два катера для пограничников, их поставка ожидается в текущем году. Украинские корабельщики получат опыт международной кооперации и доступ к современным мировым технологиям производства скоростных судов. Кстати, 25 процентов производства будет осуществляться ​​на судостроительном заводе "Нибулон" в Николаеве ", - сообщил Аваков.

Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности 01

Глава МВД также отметил, что продолжается развитие Единой системы авиационной безопасности и защиты:

"Нацполиция получила 2 первых современных вертолета Н-145, 2 вертолета Н-125 получила Госпогранслужба, 10 - ГСЧС и НГУ. Сейчас идет подготовка пилотов и техников. В планах на этот год - получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД", - сказал  Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В этом году МВД планирует запуск двух масштабных проектов, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности 02

Также министр напомнил, что в 2020 году заработала система фото-, видеофиксации нарушений ПДД.

"Мы провели мощную предварительную работу как в законодательном поле, так и в технической плоскости, и уже ввели ее в Киеве и Киевской области. Основная цель - не количество выписанных штрафов, а сохранение человеческой жизни и здоровья. Также важно воспитать в водителях самодисциплину. Поскольку по статистике 40 % ДТП происходит из-за превышения скоростного режима. Эффект внедрения системы очевиден. За полгода ее работы на 48 участках автодорог Киева, Киевской и Львовской областей, где установлены камеры, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое", - подчеркнул Аваков.

Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности 03
Инфографика: сайт МВД

Министр добавил, в 2021 году на автодорогах государства появится еще около 220 камер.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+2
арсенборичсич, а де п'ятий елемент?!!
Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности - Цензор.НЕТ 7177
показать весь комментарий
11.02.2021 14:13
+2
А пятый элемент - рюкзакян с мультипаспортом Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности - Цензор.НЕТ 2760
показать весь комментарий
11.02.2021 14:15
+1
Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 6047
показать весь комментарий
11.02.2021 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аваков жаждєт нових капіталізацій своїх забаганок - на економіку йому посрати, на реформи йому посрати на справедливість до Ріфа , який рік у тюрмі, йому посрати... Що ж за геній поліки засів навічно на вершині влади України?А такий же , як й вовка безпринципний ннепатріот - ТІЛЬКИ ДУЖЕ РОЗУМНИЙ ТА ХИТРИЙ!
показать весь комментарий
11.02.2021 14:13 Ответить
арсенборичсич, а де п'ятий елемент?!!
Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности - Цензор.НЕТ 7177
показать весь комментарий
11.02.2021 14:13 Ответить
А пятый элемент - рюкзакян с мультипаспортом Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности - Цензор.НЕТ 2760
показать весь комментарий
11.02.2021 14:15 Ответить
Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 6047
показать весь комментарий
11.02.2021 14:24 Ответить
мультипаспорт Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 8081
показать весь комментарий
11.02.2021 14:17 Ответить
Ахкакойміністр буде сотрясати не лише воздух, а й землю і воду.
показать весь комментарий
11.02.2021 14:24 Ответить
Мне кажется мусорам "Смерчей " еще не хватает. Хотя дубинки в их дупах логичнее.
показать весь комментарий
11.02.2021 14:25 Ответить
Теперь не нужно кошмарить ФОПов?
Контрабанда не пройдет!
Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 3572
показать весь комментарий
11.02.2021 14:30 Ответить
Жирненько мєнти живуть.Є баблішко.
показать весь комментарий
11.02.2021 14:35 Ответить
 
 