"Большая стройка" имела положительный рейтинговый эффект на местных выборах, - "слуга народа" Кравчук

Программа "Большая стройка" положительно повлияла на результаты местных выборов для партии "Слуга народа".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук.

По словам парламентария, абсолютно естественный процесс, когда есть пик поддержки и есть люди, которые разочаровываются, что изменения идут не слишком быстро.

"Понятно, что когда накладывается эпидемия и экономический кризис, падение экономики, которое с этой эпидемией связано, - это не слишком радостный фон. Некоторые вещи мы отложили в том числе и из-за пандемии. Например, большая приватизация будет реализована только в 21 году. Мы ее в первом чтении проголосовали, восстановили. А она должна была начинаться в прошлом году в это же время", - отметила Кравчук.

На вопрос, помогла ли рейтингово программа "Большая стройка", нардеп заявила: "Положительный эффект на местах для местных выборов оно точно имело. Например, когда я приезжала в Тернопольскую область, то говорили как раз о том, что сделали дорогу, которую не делали 20 лет. Мне папа сказал: я не верю, что вы ее сделаете вообще .... А мы сделали".

Полный текст интервью с замглавы фракции "СН" Евгений Кравчук читайте здесь.

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