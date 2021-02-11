"Большая стройка" имела положительный рейтинговый эффект на местных выборах, - "слуга народа" Кравчук
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Программа "Большая стройка" положительно повлияла на результаты местных выборов для партии "Слуга народа".
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук.
По словам парламентария, абсолютно естественный процесс, когда есть пик поддержки и есть люди, которые разочаровываются, что изменения идут не слишком быстро.
"Понятно, что когда накладывается эпидемия и экономический кризис, падение экономики, которое с этой эпидемией связано, - это не слишком радостный фон. Некоторые вещи мы отложили в том числе и из-за пандемии. Например, большая приватизация будет реализована только в 21 году. Мы ее в первом чтении проголосовали, восстановили. А она должна была начинаться в прошлом году в это же время", - отметила Кравчук.
На вопрос, помогла ли рейтингово программа "Большая стройка", нардеп заявила: "Положительный эффект на местах для местных выборов оно точно имело. Например, когда я приезжала в Тернопольскую область, то говорили как раз о том, что сделали дорогу, которую не делали 20 лет. Мне папа сказал: я не верю, что вы ее сделаете вообще .... А мы сделали".
Полный текст интервью с замглавы фракции "СН" Евгений Кравчук читайте здесь.
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А соь тобі, вівця зелена, новенька інформація: на цих супер-пупер класних дорогах, яким ще намає півроку, з'явилися ями та пошкодження асфальту.
Не дарма колись дуже давно було сказано - "Благими намерениями вымощена дорога в ад".
А потім будуть скиглити - "Так ми ж хотіли як краще". Наче вони знають як це робиться.
тем временем:Дефицит государственного бюджета за 2020 год составил 217,096 млрд. гривен, что в три раза больше дефицита бюджета за 2019 год (78,05 млрд. гривен). При этом доходная часть бюджета на 42,5% состоит из внутренних и внешних заимствований.
"Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц" - ЛяшкоЗеленский и К могут НАРИСОВАТЬ 5 млн. вакцинаций за месяц. Но перегнать США в реальных показателях - нет. Для сведения - за 10 дней вакцинации в США вакцинировано 1 млн. человек.(за месяц будет около 3х млн)
Инвестняня для Коломойского, или Как Зеленский спасает одиозного олигарха от американского правосудия 11 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Помните, Зеленский обещал раздать всем крупным инвесторам по инвестняне? Коломойскому с Боголюбовым досталась Ирина Венедиктова. Именно она в данный момент защищает их и их «инвестиции» в США.
Такое мнение озвучила политический обозреватель Юлия Самаева в публикации для "Зеркала недели".
Второй месяц генпрокурор Украины Ирина Венедиктова блокирует вручение подозрений по делу о выведении денег из Приватбанка его бывшими собственниками. Этого времени хватило, чтобы юристы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова перешли в наступление и начали судиться с США, обвинив их в экспроприации инвестиций граждан Украины в американскую коммерческую недвижимость. Основание иска - отсутствие каких-либо предъявленных обвинений против Коломойского и Боголюбова в Украине.
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Почти дословно: «Основанием всех без исключения обвинений, предъявляемых в США, являются предполагаемые правонарушения, произошедшие в Украине, в отношении украинского банка, по указанию двух граждан Украины. Тем не менее на сегодняшний день прокуратура Украины не предъявила ни Коломойскому, ни Боголюбову никаких обвинений в преступлениях, а в Украине не возбуждены уголовные дела против Коломойского и Боголюбова».
Известные украинские магнаты, а именно так именуют себя в иске Коломойский с Боголюбовым, намерены в Международном центре урегулирования споров (ICSID) доказать, что Штаты нарушили положения Договора между США и Украиной о взаимной защите инвестиций. Они обвиняют США в нарушении норм международного права и причинении вреда инвесторам.
Во-первых, этот иск подтверждает ранее опубликованную информацию изданием о том, что Зеленский все-таки вернул Геннадию Боголюбову украинское гражданство, хотя оба этот факт отрицали, утверждая, что речь шла всего лишь о предоставлении вида на жительство. Текст иска основан на том, что и Коломойский, и Боголюбов - украинские граждане. Конечно, наше гражданство нужно было Геннадию Борисовичу с другой целью, он всерьез опасался экстрадиции в США, но и тут пригодилось.
Во-вторых, этот иск подтверждает, что любые решения украинского правосудия влияют на процессы, происходящие в других странах, и каждый из сотен исков, поданных здесь, призван помочь экс-собственникам банка в США, Великобритании, Израиле и на Кипре. В тексте иска упомянуто и о решении Окружного админсуда Киева, который уже признал национализацию Приватбанка незаконной (правда, не сказано, что решение это пока неокончательное), и о других украинских судопроизводствах, где оспаривается национализация Приватбанка.
Еще одним козырем в рукаве стали первые победы принадлежащего Коломойскому Никопольского завода ферросплавов в украинских судах. Напомним, что НЗФ подал порядка 40 однотипных исков в Хозяйственный суд Киева, требующих от Приватбанка признать выполненными кредитные обязательства предприятия. Дела разбрасывались на разных судей, потом истец выбирал «нужных» служителей Фемиды, а они группировали у себя эти, по сути, одинаковые иски. Две победы НЗФ уже одержал, - суд подтвердил, что указанные кредитные обязательства завода перед банком выполнены. И мы предупреждали об этом риске.
На рис. 1 приведен пример того, как была организована мошенническая схема в Приватбанке. Но это лишь один эпизод из множества, ведь схема существовала годами, предприятия получали кредитные линии, «вынимали» из банка деньги, расщепляли суммы: что-то отмывалось, что-то перераспределялось среди других компаний группы «Приват». И просуществовала эта схема так долго благодаря тому, что гасились эти кредиты за счет новых займов, полученных в банке. Что, кстати, описано и в обвинительных документах Минюста США.
Именно поэтому иски НЗФ раздробили на конкретные кредитные договоры, по которым проще всего получить решения о том, что НЗФ действительно вернул деньги банку. По сути, суду дали лишь частички огромного пазла, они совершенно не информативны и не позволяют оценить всю схему мошенничества целиком. Зато решения судов о том, что конкретные кредиты действительно были погашены и у предприятия перед банком нет никаких обязательств, уже стали подспорьем для Коломойского в его битве с правосудием США. Кстати, аналогичные иски и по той же схеме подал и принадлежащий Коломойскому Запорожский ферросплавный.
В тексте «ФБР vs Коломойский и Боголюбов» ZN.UA описывало мошеннические схемы, которые бывшим собственникам Приватбанка вменяет ФБР, в том числе в них фигурирует и НЗФ. Ознакомившись со схемами, внимательный читатель поймет, что ФБР обладает достаточным массивом данных, чтобы понять, что погашением кредитов одного предприятия оправдаться не получится. Но судебные вердикты в Украине уже осложняют положение дел в США.
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Одиозных решений в многочисленных украинских судах, связанных с национализацией, - море, и этот процесс давно пущен на самотек. Эпохальный «антиколомойский» закон судьи просто отказываются применять. Все эти «револьверы», они же «карусели», позволяющие выбрать нужного судью, - в порядке вещей. Даже тех судей, которые допускают вопиющие нарушения, к ответственности не привлекают.
Например, дело судьи Печерского райсуда Сергея Вовка, без рассмотрения дела по сути принявшего решение о возврате депозитов компаниям братьев Суркисов, Дисциплинарная палата ВСП даже рассматривать не стала. Но как бы ни нарастал кризис в судебной системе, президент его игнорирует, одну за другой даря тактические победы «любимому» олигарху и его друзьям. Это молчаливое согласие.
А вот в случае с прокуратурой, получившей все материалы расследования о мошенничестве в Приватбанке, речь идет уже о преступной бездеятельности. Имея на сто процентов своего генерального прокурора, Зеленский давно мог бы довести до логичного завершения расследование о выводе средств из банка. Но не делает этого. Ему комфортнее помогать людям, потратившим миллиардные суммы вкладчиков на собственные нужды, избежать какой-либо ответственности. Видимо, уже забыл, как в сентябре 2019-го обещал приложить все усилия, чтобы вернуть деньги, потраченные из бюджета на докапитализацию Приватбанка после национализации.
Надеяться, а Зеленский на это и надеется, что «коломойский вопрос» сам собой рассосется, глупо. Уже сейчас Владимиру Александровичу было бы не лишним подумать, что же ответить Байдену, когда тот спросит, почему США, имея доказательства отмывания денег на их территории, должны украинским «магнатам» 23 млн долл., а в Украине им даже обвинений не предъявили?
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И 23 млн долл. - это только начало. Просто именно столько Служба федеральных маршалов выручила от продажи конфискованного в августе 2020-го офисного парка CompuCom Campus.
На рис. 2 приведена схема, благодаря которой, по мнению Минюста США, в свое время Коломойский купил этот объект за 47,4 млн долл, 15,1 млн из этой суммы - это деньги вкладчиков Приватбанка, выданные в виде кредитов Запорожскому заводу ферросплавов и Орджоникидзевскому ГОКу.
Мы не думаем, что «украинские инвесторы» ограничатся только этим объектом. Второй попавший под конфискацию объект - 30-этажный торгово-офисный центр PNC Plaza в центральном деловом районе Луисвилля (Кентукки). Третий - офисная башня в Кливленде (Огайо). Общая стоимость конфискованных зданий превышает 60 млн долл.
Конечно же, они попробуют получить компенсацию за все. А Зеленский продолжит бездействовать, устраивать вечеринки в квартирах бизнес-партнеров Коломойского, просить депутатов из «группы Коломойского» о сотрудничестве и каждый раз публично заявлять о том, что лично он, Зеленский, с олигархом не общается. Но и на открытый конфликт идти не спешит. Хотим разочаровать Владимира Александровича, - большой американский брат не сможет избавить его от этих токсичных отношений, придется самому.
В документах, переданных юристами Коломойского в международный арбитраж, есть важный посыл: по сути, они обвиняют Минюст США в том, что он пытается подменить собой систему правосудия в У
4 ч. ·
Украину в последние годы сознательно превращают в страну «третьего мира». В территорию нищих, необразованных, больных людей, которую можно использовать только для выкачивания/варварского использования природных ресурсов или рынок сбыта низкопробных зарубежных товаров. Территорию, где маленькая прослойка местных богачей и иностранных корпораций в лучших колониальных традициях получает сверхприбыли за счет выживающего из последних сил многомиллионного народа.
Все эти страшные тенденции четко описала во время своего выступления на одном из телеканалов лидер оппозиции Юлия Тимошенко.
Глава «Батькивщины» в очередной раз пояснила украинцам: бедность в Украине - искусственная и с конкретными фамилиями ее идеологов. И эта «рукотворная бедность» сознательно внедряется властью с 2014 года.
Как именно?
Во-первых, с помощью искусственного повышения тарифов на газ в 11-12 раз, на электроэнергию - в 7 раз.
Почему искусственного? Потому что специально перестали продавать украинцам дешевый газ отечественной добычи и дешевую атомную энергию. И стоит всего лишь вернуть назад действующий ранее порядок распределения наших же народных природных ресурсов, как постоянно требует Тимошенко, - и заоблачные тарифы снизятся. Но никто это не делает. Ведь надо наживаться на украинцах. Вытаскивать последнее из наших карманов.
Во-вторых, украинцев сделали беднее, поскольку в три раза искусственно завысили курс доллара.
И сразу в гривневом эквиваленте в три раза стали ниже пенсии и зарплаты. Но при этом в три раза выросли цены, поскольку они привязаны к доллару. По оценкам мировых экономистов, реальный курс доллара в Украине должен быть 11-12 грн.
В-третьих, одним махом уничтожили почти всю банковскую систему. Лишив миллионы людей их вкладов. Уничтожив «средний класс».
В-четвертых, украинцев лишили медицины и нормального образования.
В-пятых, внедряется «интеллектуальная бедность».
К примеру, на продажу выставлено 120 научно-исследовательских институтов. То есть у нас сознательно уничтожается интеллект нации, в то время как во всем развитом мире - это является приоритетом. Для Украины же предназначена роль «сырьевого придатка», который не должен в интеллектуальном плане конкурировать с глобальными игроками.
Таким образом, мы видим, что Тимошенко, как профессиональный антикризисный менеджер и дважды премьер-министр, прекрасно понимает всю ту цельную картину пропасти, в которую искусственным путем сознательно толкают Украину. Пропасть бедности и отсталости, из которой уже не будет выхода.
Ситуация складывается таким образом, что из всех топ-политиков в Украине только Тимошенко обладает необходимым набором качеств (знания, невероятная трудоспособность, международные связи) для того, чтобы возглавить антикризисное правительство. И именно Тимошенко, в ее готовности спасти страну, является естественным сильным союзником для всех политических сил, стремящихся к этому…
Киздьож про "Велике будівництво" мав позитивний для "слуг урода" рейтинговий ефект на місцевих виборах.
То те велике крадівництво було зроблено тільки для піару та "на спор" з родичами зелепусіків? А Бєня вже потім туди свій бітум по формулі "Ротердам 10+" почав постачати? Ну і крадуцький з ляшкою-стєпашкою вже потім присосалися до антиковідного фонду... Я правильно зрозумів цей потік відсутності мізків?