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Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти.

Об этом он  заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

"Главное условие - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не "те", то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может", - сказал Лукашенко.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

"Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", - сказал Лукашенко.

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Топ комментарии
+20
Если не будет протестов - то что вообще заставит Лукашенку отказаться от власти?

И потом - сторонники Лукашенки сейчас совершают преступления, калеча и убивая людей. С чего вдруг в преступников волон с головы упасть не должен? Они должны ответить за преступления.
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11.02.2021 14:37
+15
Видимо, в кремле "концепция изменилась" и теперь им не до таракана...
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11.02.2021 14:38
+11
Кароче, уссатый, паходу, спёкся, не ??? Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 2387
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11.02.2021 14:36
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Чемодан-вокзал-раися. Как раз сторонников там на пару эшелонов будет.
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11.02.2021 14:36 Ответить
Кароче, уссатый, паходу, спёкся, не ??? Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 2387
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11.02.2021 14:36 Ответить
Видимо, в кремле "концепция изменилась" и теперь им не до таракана...
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11.02.2021 14:38 Ответить
Невже дійшло? Ой, щось тут не так. Параша готується до повної анексії?
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11.02.2021 14:36 Ответить
Если не будет протестов - то что вообще заставит Лукашенку отказаться от власти?

И потом - сторонники Лукашенки сейчас совершают преступления, калеча и убивая людей. С чего вдруг в преступников волон с головы упасть не должен? Они должны ответить за преступления.
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11.02.2021 14:37 Ответить
сцыкло
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11.02.2021 14:37 Ответить
Неужели Путин его решил слить?
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11.02.2021 14:37 Ответить
Перезалить свеженького.
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11.02.2021 14:39 Ответить
торгуется передаст усатый... предчувствует свой конец... хочет сыграть на опережение...
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11.02.2021 14:38 Ответить
Я 26 лет строил с РАБссией союзное гасударство,наконец то построил..РАБссия сегодня президент Белоруси... Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 8870
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11.02.2021 14:42 Ответить
Run, тарган, run!
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11.02.2021 14:42 Ответить
Интересно, сам верит в то, что говорит. Не уйдёт ведь никогда. Возможно и рад был бы уйти, да уже давно не может себе этого позволить.
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11.02.2021 14:45 Ответить
Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 9891 Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 650Без РАБссии ссср не выживет Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 650
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11.02.2021 14:47 Ответить
Что ждет Беларусь , даже страшно подумать !
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11.02.2021 14:47 Ответить
А шо там думать? Будет область.
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11.02.2021 14:54 Ответить
не область а менцкий болотный улус мордовской орды.
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11.02.2021 15:12 Ответить
Ну "Менск" кацапы как раз замарывают, чтоб и не вспоминали. Кацапы традиционно уничтожают историческую память порабощенных народов.
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11.02.2021 15:15 Ответить
Будуть "зєльониє бурятскіє чєловєчки" і так називаємий рєфєрєндум под дуламі автоматов.
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11.02.2021 14:49 Ответить
15 бывшихъ союзных республик саветов решили провести референдум с вопросом : Хотите ли вы опять жить в ГУЛАГе Джугашвили...
Эстония Латвия Литва Украина Молдова Грузия Азербайджан Казахстан и Киргизстан сказали...:да пошли са сваим концлагерем в свое сраное Простоквашино... Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників - Цензор.НЕТ 6510остальные бывшие отказались воздержались галасавать...,одна Армения за саюз с Мавзолейным дерьмом...Маргарита Симоньян аж сознание потеряла от счастия... Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників - Цензор.НЕТ 6510
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11.02.2021 14:57 Ответить
Ссыкливый людоед.
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11.02.2021 15:11 Ответить
почему сцыкливый? кого он боится?
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11.02.2021 15:24 Ответить
Вот именно, это народ там сцыкливый, который вместо того, чтобы убивать карателей и освобождать людей из гестапо местного, цветы дарил им! Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників - Цензор.НЕТ 3529
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11.02.2021 16:24 Ответить
А может он еще выторгует еще пару недель мирных демонстрантов покалечить и поубивать? Ведь потом он амнистию всем палачам хочет?
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11.02.2021 15:16 Ответить
4мене більше турбує снігопад В Україні, ніж доля цієї відрижки совка під назвою бЄлорусія,
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11.02.2021 15:24 Ответить
Сидите тихо, и я уйду, может быть, когда-нибудь, а будете выганять, то так уцеплюсь за кресло, что в жисть не оторвете.
Надо будет такую технологию у себя на работе испытать
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11.02.2021 15:33 Ответить
Были выборы. Проиграл - уйди достойно. И я не думаю что кто-то бы его преследовал. А после всего того что он натворил его нужно повесить на ленине.
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11.02.2021 15:36 Ответить
О, чергові мінські договорняки, якесь прокляте місце.
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11.02.2021 15:43 Ответить
Можно обсуждать разве что то, чтобы позволить Лукашенку мирно покинуть страну
со своими прихвостнями. Не так позорно, как это сделал Янукович.
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11.02.2021 16:01 Ответить
Для цивилизованного мира (Америка, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина)
он ВСЕГДА будет уголовным преступником и диктатором под санкцияями.
Пусть бережёт свои волосины на просторах неопрятной Московии.
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11.02.2021 16:04 Ответить
Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників - Цензор.НЕТ 158 Чує, курва, що держак від лопати - на підльоті.
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12.02.2021 17:49 Ответить
 
 