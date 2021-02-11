Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти.
Об этом он заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.
"Главное условие - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не "те", то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может", - сказал Лукашенко.
По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.
"Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", - сказал Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
И потом - сторонники Лукашенки сейчас совершают преступления, калеча и убивая людей. С чего вдруг в преступников волон с головы упасть не должен? Они должны ответить за преступления.
Эстония Латвия Литва Украина Молдова Грузия Азербайджан Казахстан и Киргизстан сказали...:да пошли са сваим концлагерем в свое сраное Простоквашино... остальные бывшие отказались воздержались галасавать...,одна Армения за саюз с Мавзолейным дерьмом...Маргарита Симоньян аж сознание потеряла от счастия...
Надо будет такую технологию у себя на работе испытать
со своими прихвостнями. Не так позорно, как это сделал Янукович.
он ВСЕГДА будет уголовным преступником и диктатором под санкцияями.
Пусть бережёт свои волосины на просторах неопрятной Московии.