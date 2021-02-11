Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует принятие Европейским парламентом доклада по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Шмыгаля, в докладе идет речь о достигнутом Украиной прогрессе в сфере реформ и выполнении Соглашения об ассоциации, а также даются рекомендации по следующим шагам.

"Европейский парламент положительно оценил успехи Украины в имплементации Соглашения об ассоциации. Принятие доклада Михаэля Галера по Украине является очередным свидетельством высокого уровня отношений между Украиной и Европейским Союзом. А также подтверждением неизменной политики ЕС по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Доклад Европарламента демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом, в частности по обновлению параметров Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли ", - сообщил Шмыгаль.

Также со ссылкой на заявление премьера пресс-служба правительства отмечает, что в докладе Европарламента отмечается, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и может подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения всех Копенгагенских критериев и принципов демократии, основных свобод, прав человека и меньшинств, а также обеспечения верховенства права.

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"Европарламент признает статус "ассоциированного партнерства" Украины и призывает к усиленному политическому диалогу с целью дальнейшей экономической интеграции и гармонизации законодательства. В докладе отмечается прогресс, достигнутый Украиной в выполнении Соглашения об ассоциации, в частности в области сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, цифровой экономики и окружающей среды", - подчеркивают в Кабмине.

Кроме этого отмечается, что в докладе выражена поддержка по всестороннему пересмотру Соглашения об ассоциации с целью полного использования потенциала для углубления политической ассоциации и экономической интеграции, включая усиленную отраслевую интеграцию Украины в ЕС.

В рамках доклада отмечены положительные результаты в достижении двусторонних торгово-экономических отношений Украина-ЕС, а также в продолжении реформ, которые привели к дерегуляции экономики и большей прозрачности государственных финансов. При этом Европарламент призывает Украину продолжить процесс приватизации государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования экономики. Кроме этого, говорится о необходимости Украины и ЕС активизировать усилия по дальнейшей либерализации двусторонней торговли, включая заключение соглашения ACAA - "промышленный безвиз", а также сотрудничество по санитарным и фитосанитарным мерам.

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В докладе Европарламента также отмечается об успехе относительно реформы децентрализации, которая существенно расширяет возможности органов местного самоуправления и является одной из наиболее успешных реформ в стране, добавили в Кабмине.