Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует принятие Европейским парламентом доклада по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По словам Шмыгаля, в докладе идет речь о достигнутом Украиной прогрессе в сфере реформ и выполнении Соглашения об ассоциации, а также даются рекомендации по следующим шагам.
"Европейский парламент положительно оценил успехи Украины в имплементации Соглашения об ассоциации. Принятие доклада Михаэля Галера по Украине является очередным свидетельством высокого уровня отношений между Украиной и Европейским Союзом. А также подтверждением неизменной политики ЕС по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Доклад Европарламента демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом, в частности по обновлению параметров Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли ", - сообщил Шмыгаль.
Также со ссылкой на заявление премьера пресс-служба правительства отмечает, что в докладе Европарламента отмечается, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и может подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения всех Копенгагенских критериев и принципов демократии, основных свобод, прав человека и меньшинств, а также обеспечения верховенства права.
"Европарламент признает статус "ассоциированного партнерства" Украины и призывает к усиленному политическому диалогу с целью дальнейшей экономической интеграции и гармонизации законодательства. В докладе отмечается прогресс, достигнутый Украиной в выполнении Соглашения об ассоциации, в частности в области сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, цифровой экономики и окружающей среды", - подчеркивают в Кабмине.
Кроме этого отмечается, что в докладе выражена поддержка по всестороннему пересмотру Соглашения об ассоциации с целью полного использования потенциала для углубления политической ассоциации и экономической интеграции, включая усиленную отраслевую интеграцию Украины в ЕС.
В рамках доклада отмечены положительные результаты в достижении двусторонних торгово-экономических отношений Украина-ЕС, а также в продолжении реформ, которые привели к дерегуляции экономики и большей прозрачности государственных финансов. При этом Европарламент призывает Украину продолжить процесс приватизации государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования экономики. Кроме этого, говорится о необходимости Украины и ЕС активизировать усилия по дальнейшей либерализации двусторонней торговли, включая заключение соглашения ACAA - "промышленный безвиз", а также сотрудничество по санитарным и фитосанитарным мерам.
В докладе Европарламента также отмечается об успехе относительно реформы децентрализации, которая существенно расширяет возможности органов местного самоуправления и является одной из наиболее успешных реформ в стране, добавили в Кабмине.
Пожалуйста, подождите...
по факту:
Европарламент ткнул зелену шмарклю носом: "олигархи восстанавливают политическое влияние"
ЕП отмечает что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны
Дефицит государственного бюджета за 2020 год составил 217,096 млрд. гривен, что в три раза больше дефицита бюджета за 2019 год (78,05 млрд. гривен). При этом доходная часть бюджета на 42,5% состоит из внутренних и внешних заимствований.
Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции
ЕС не о усилении диалога говорило, а полном провале реформ и демарше алигархата ! Какой нахер ДИАЛОГ с кем !?
О готовности ... врать.
17 декабря 2020 г. министр здравоохранения Степанов заявил "Міністерство охорони здоров'я України розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації. Затвердити його планується до кінця цього тижня."
https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-moz-rozrobilo-nacionalnij-plan-vprovadzhennja-vakcini-proti-covid-19
18 декабря 2020 г. Премьер - министр Шмыгаль выступая в ВР заявил что "Уряд вже наступного тижня має затвердити Національний план впровадження вакцини проти COVID-19, розроблений Міністерством охорони здоров'я."
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-ozvuchiv-detali-nacionalnogo-planu-vakcinuvannya-vid-covid-19
25 января 2021 года
Президент страны который не знал, что обещали его министр и премьер-министр -
"Президент Владимир Зеленский дал задание как можно скорее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине. Об этом Глава государства сказал на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции."
https://www.president.gov.ua/ru/news/programa-vakcinaciyi-v-********-maye-mistiti-detalnij-plan-p-66169
После чего Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодняшний день в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях.
А министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей.
Оба НИ СЛОВА не сказали о том, что программа должна была быть утверждена месяц назад.
Выходит - министр лжет.
Премьер министр лжет.
Президент понятия не имеет что реально творится в стране.
"Официальный Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС, не желая будить надежд на скорое вступление в объединение." Источник: https://censor.net/ru/n3247315
Сказали, що до ЄС нам двері закриті.
Це не "положительно оценили", а "положили"
на "успіхи нової команди" щось велике .
- У вас там насрано!
Шмигаль наріду:
- ЄС каже, що у нас тут фіалки зацвіли.