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Новости Политика Украины
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Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует принятие Европейским парламентом доклада по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Шмыгаля, в докладе идет речь о достигнутом Украиной прогрессе в сфере реформ и выполнении Соглашения об ассоциации, а также даются рекомендации по следующим шагам.

"Европейский парламент положительно оценил успехи Украины в имплементации Соглашения об ассоциации. Принятие доклада Михаэля Галера по Украине является очередным свидетельством высокого уровня отношений между Украиной и Европейским Союзом. А также подтверждением неизменной политики ЕС по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Доклад Европарламента демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом, в частности по обновлению параметров Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли ", - сообщил Шмыгаль.

Также со ссылкой на заявление премьера пресс-служба правительства отмечает, что в докладе Европарламента отмечается, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и может подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения всех Копенгагенских критериев и принципов демократии, основных свобод, прав человека и меньшинств, а также обеспечения верховенства права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доклад Европарламента свидетельствует, что Евросоюз ожидает углубления интеграции с Украиной, - вице-премьер Стефанишина

"Европарламент признает статус "ассоциированного партнерства" Украины и призывает к усиленному политическому диалогу с целью дальнейшей экономической интеграции и гармонизации законодательства. В докладе отмечается прогресс, достигнутый Украиной в выполнении Соглашения об ассоциации, в частности в области сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, цифровой экономики и окружающей среды", - подчеркивают в Кабмине.

Кроме этого отмечается, что в докладе выражена поддержка по всестороннему пересмотру Соглашения об ассоциации с целью полного использования потенциала для углубления политической ассоциации и экономической интеграции, включая усиленную отраслевую интеграцию Украины в ЕС.

В рамках доклада отмечены положительные результаты в достижении двусторонних торгово-экономических отношений Украина-ЕС, а также в продолжении реформ, которые привели к дерегуляции экономики и большей прозрачности государственных финансов. При этом Европарламент призывает Украину продолжить процесс приватизации государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования экономики. Кроме этого, говорится о необходимости Украины и ЕС активизировать усилия по дальнейшей либерализации двусторонней торговли, включая заключение соглашения ACAA - "промышленный безвиз", а также сотрудничество по санитарным и фитосанитарным мерам.

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В докладе Европарламента также отмечается об успехе относительно реформы децентрализации, которая существенно расширяет возможности органов местного самоуправления и является одной из наиболее успешных реформ в стране, добавили в Кабмине.

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Топ комментарии
+11
новые поставки травы у шмыгаля.. кули)
по факту:
Европарламент ткнул зелену шмарклю носом: "олигархи восстанавливают политическое влияние"

ЕП отмечает что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны
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11.02.2021 14:46
+10
Цю корумповону гидоту відкритим текстом нах..посилають ,а вони про якісь досягнення !!!
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11.02.2021 14:41
+9
Даааа.....

Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции
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11.02.2021 14:41
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11.02.2021 14:40 Ответить
Мабуть НЛО !!!)))
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11.02.2021 14:45 Ответить
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11.02.2021 14:52 Ответить
новые поставки травы у шмыгаля.. кули)
по факту:
Европарламент ткнул зелену шмарклю носом: "олигархи восстанавливают политическое влияние"

ЕП отмечает что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны
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11.02.2021 14:46 Ответить
Неуклюжие попытки Зеленского договорится с ЕС в обход МВФ провалились. ЕС потребовало выполнения 8 структурных требований МВФ для рассмотрения предоставления ею 600 млн. евро второго транша европейского кредита.

Дефицит государственного бюджета за 2020 год составил 217,096 млрд. гривен, что в три раза больше дефицита бюджета за 2019 год (78,05 млрд. гривен). При этом доходная часть бюджета на 42,5% состоит из внутренних и внешних заимствований.
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11.02.2021 14:47 Ответить
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно ,нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!! ))))
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11.02.2021 14:48 Ответить
Когнітивний дисонанс !!! Шизофренічна маячня !!!)))
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11.02.2021 14:44 Ответить
Кстати, оба диагноза являются первичными признаками кацапа наравне с алкоголизмом и содомией.
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11.02.2021 14:45 Ответить
Може в цьому Шмигаль і бачить досягнення?
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11.02.2021 15:18 Ответить
Цю корумповону гидоту відкритим текстом нах..посилають ,а вони про якісь досягнення !!!
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11.02.2021 14:41 Ответить
Воно було на іншому САМММММІТІ!!!!!!!!
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11.02.2021 14:45 Ответить
...шмыгло, вам публично отвесили смачный подсрачник, а вы всей зеленой шоблой утерлись и сказали, что это так и должно быть? Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2968 Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6699
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11.02.2021 14:44 Ответить
Що ти брешеш!!!!!!!!! Воно напевно зачитує промову часів Пороха!!!!!!!!
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11.02.2021 14:44 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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11.02.2021 14:46 Ответить
Пока вся ця мразота буде керувати в Украинi, добра не буде.
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11.02.2021 14:46 Ответить
положительно оценил отрицательное?)
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11.02.2021 14:51 Ответить
Я что читал РАЗНЫЕ с ним оценки Украины ...!?
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11.02.2021 14:52 Ответить
Это просто издевательство : такой пустопорожней туфты я давно не читал... Примитивный Шмыгаль, похоже, думает, что подобная псевдоинтеллектуальная околесица должна вдохновлять людей.
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11.02.2021 14:57 Ответить
"Европарламент призывает к усиленному политическому диалогу с целью дальнейшей " .... - чего чего !? О полном бездействии Украины в сторону улучшения они говорили !
ЕС не о усилении диалога говорило, а полном провале реформ и демарше алигархата ! Какой нахер ДИАЛОГ с кем !?
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11.02.2021 14:58 Ответить
Який може бути діалог з шизофреніками !!!))))
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11.02.2021 15:02 Ответить
это просто разные шмыгали, у этого шмыгаля сейчас пабеда, позвонят из жописа фрезидента и сразу появится другой шмыгаль, у которого будет зрада
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11.02.2021 15:00 Ответить
Ох, блин! Хоть в глаза нас-ы... Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1891
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11.02.2021 15:01 Ответить
tZE
О готовности ... врать.

Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9555

17 декабря 2020 г. министр здравоохранения Степанов заявил "Міністерство охорони здоров'я України розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації. Затвердити його планується до кінця цього тижня."
https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-moz-rozrobilo-nacionalnij-plan-vprovadzhennja-vakcini-proti-covid-19
18 декабря 2020 г. Премьер - министр Шмыгаль выступая в ВР заявил что "Уряд вже наступного тижня має затвердити Національний план впровадження вакцини проти COVID-19, розроблений Міністерством охорони здоров'я."
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-ozvuchiv-detali-nacionalnogo-planu-vakcinuvannya-vid-covid-19
25 января 2021 года
Президент страны который не знал, что обещали его министр и премьер-министр -
"Президент Владимир Зеленский дал задание как можно скорее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине. Об этом Глава государства сказал на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции."
https://www.president.gov.ua/ru/news/programa-vakcinaciyi-v-********-maye-mistiti-detalnij-plan-p-66169
После чего Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодняшний день в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях.
А министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей.
Оба НИ СЛОВА не сказали о том, что программа должна была быть утверждена месяц назад.
Выходит - министр лжет.
Премьер министр лжет.
Президент понятия не имеет что реально творится в стране.
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11.02.2021 15:02 Ответить
Шмига, а як ти поясниш оце:
"Официальный Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС, не желая будить надежд на скорое вступление в объединение." Источник: https://censor.net/ru/n3247315
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11.02.2021 15:08 Ответить
Странно, Ахметов идиотов вроде не держи, или держит для продажи по дешевке зебилам ... Вамвес камином и гкнлосым по вашему ответу повозили, воняет на всю Украину .
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11.02.2021 15:08 Ответить
Ему наверно текст пишет тот же квартальный писака что и клоуну
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11.02.2021 15:11 Ответить
курва.. воно ще і знущається з Європарламенту
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11.02.2021 15:13 Ответить
Він же з-під Ахмєтова й так швидко покривсятупою піар пліснявою ! ЕС зробило дуже важливе зауваження про відсутність боротьби з корупцією в Украні - як основної причини не просування України в реформах - Й ЦЕ КОЛИ ОЦЕ ШМИГ-ШМИГ було там... Алей йому пі-пі в очі - то божа роса.
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11.02.2021 15:14 Ответить
Вот только, что по чешскому радио сказали, что Украину раскритиковали за коррупцию, а о успехах ничего не сказали.
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11.02.2021 15:21 Ответить
Ты ему ссы в глаза, а он тебе: "Божья роса"!
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11.02.2021 15:27 Ответить
А вот МВФ не оценил и опять денег не дал. Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3480
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11.02.2021 15:28 Ответить
Він навєрно нідавно у президента в гостях був, там кажуть кокс хороший заборістий шо такє ліпить!!! Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9164
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11.02.2021 15:29 Ответить
Критиковали другую Украину, а Шмыгаль живет в той Украине которую хвалили и принимают в ЕС.
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11.02.2021 15:32 Ответить
Точно! Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6357
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11.02.2021 15:52 Ответить
Мошенники,мздоимцы,казнокрады,шулера,брехуны!!!
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11.02.2021 15:34 Ответить
Это Шмыгль так сам себя рекламирует, что бы снова выбрали. Примитивно.
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11.02.2021 15:40 Ответить
Наших очільників потикали носом у лайно.
Сказали, що до ЄС нам двері закриті.
Це не "положительно оценили", а "положили"
на "успіхи нової команди" щось велике .
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11.02.2021 15:51 Ответить
Во де Шмуля плющит . Тут два варианта . Либо конченый наркоман , либо конченое брехло .
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11.02.2021 16:03 Ответить
ЄС Шмигалю:
- У вас там насрано!
Шмигаль наріду:
- ЄС каже, що у нас тут фіалки зацвіли.
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11.02.2021 16:05 Ответить
Тебе клизму поставили , а ты говоришь что по голове погладили ! Вот чмо( оценочное суждение).
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11.02.2021 16:57 Ответить
Какие-то две разные резолюции у Шмыгаля и Европейского Совета. Как Вы думаете - кто прав?
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11.02.2021 17:18 Ответить
Интересно, хватит ли смелости тут опубликовать всю резолюцию?
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11.02.2021 17:22 Ответить
Чи ідіот, чи тупий лох,чи просто єврей--Україну в пух і прах принизили за відсутність результатів, а цей йолдоп говорить про успіхи.
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11.02.2021 18:21 Ответить
Европарламент положительно оценил успехи Украины. Широко распространенная коррупция продолжает тормозить реформы, но тормозит надежно и качественно. Так что да, хотя и нет, но однозначно да или нет.
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11.02.2021 18:42 Ответить
Чим у нас гірше- тим більше нас хвалять, чим більше вимирає і чим більше людей покидає Україну- тим більше нас хвалить європа і сша, чим більше наша економіка знищується і стає залежною від європи, тим більше нас хвалять. Оцінка тобі, шмигалю, рівень життя українців , різниця між народжуваністю і смертністю нації. Тобі, недоумку, того не зрозуміти.
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11.02.2021 22:42 Ответить
 
 