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Новости Политика Украины
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Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что политсила планирует работу не на месяцы, а на года.

Об этом Кравчук рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Досрочные выборы, может, "Европейской солидарности" или ОПЗЖ выгодны, но точно не нам. Как говорится - надо сплотиться и лупать эту скалу, потому что такие шансы, как у нас, история дает не часто", - отметила замглавы фракции "СН".

Также Кравчук анонсировала презентацию плана Национальных проектов, которые выполняют программы президента и партии.

"Часть, конечно, мы уже выполнили. Но еще больше осталось. Когда все будут заняты делом, то и слухи развеются сами собой", - подчеркнула нардеп.

Кроме того, по словам Кравчук, "2021 фактически станет первым годом действительно партийного строительства".

И это наконец будет не остановка на уровне областей, а задача на 2021 год - создать 100 районных офисов.

Также читайте: На ОПЗЖ мир не сошелся клином, законопроекты поддерживают различные фракции, - "слуга народа" Кравчук

"Их можно назвать центрами, офисами - но все равно это будут открытые пространства, чтобы туда приходили члены фракции и устраивали какие-то события. Чтобы приходили граждане и знали: в моем городе можно прийти сюда. Они будут более как хабы для общественности. В 2021 году у нас задача - их открыть. И, очевидно, уже в следующем году речь пойдет о том, что будут офисы во всех городах, где есть городские громаді. Но минимум это 100 офисов. И логика такова: создаем офисы - там работают фракции - и туда мы подтягиваем экспертов, которые могли бы помогать в формировании местных решений", - отметила парламентарий.

"Фактически у нас будет старт перезагрузки партии в конце февраля - когда состоится двухдневный съезд, где будут объявлены определенные программные вещи о старте этого строительства", - добавила Кравчук.

Полный текст интервью с замгалвы фракции "СН" Евгенией Кравчук читайте здесь.

Также читайте: "Большая стройка" имела положительный рейтинговый эффект на местных выборах, - "слуга народа" Кравчук

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Топ комментарии
+20
кравчучка признается что слуги - обоср*ались и на новых выборах в ВР не пройдут.))
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11.02.2021 14:49
+19
Это да. Не часто подзаборный шлак и корабельных сосен массово загребают в фейковую партию под выборы. Этим подфартило и цепляться за полученные блага они будут зубами и когтями.
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11.02.2021 14:48
+12
получать бабло в конвертах низачто - такое действительно нечасто бывает, жалко бросать
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11.02.2021 14:46
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А шо случилось? Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6733
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11.02.2021 14:43 Ответить
кравчучка признается что слуги - обоср*ались и на новых выборах в ВР не пройдут.))
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11.02.2021 14:49 Ответить
Не ну так это природньо - они одноразовые.
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11.02.2021 14:50 Ответить
Чекаєте рєйтингу 5 й впєрду через рішення КС на вибори? Ну-ну вже скоро!
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11.02.2021 14:44 Ответить
А хіба КС таке рішення дає? На скільки знаю максимум, що він може - це підтвердити або скасувати конституційність рішення про розпуск, якщо таке буде. Сам він цього рішення начеб-то не має права прийняти.
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11.02.2021 17:53 Ответить
Сонечко, ви кого представляєтє в вр? Результати мсц виборів бачили? зє/життя існує лише у вашій хворобливій уяві.
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11.02.2021 14:46 Ответить
Та да! Раду попереднього скликання розпустили приблизно з таких же мотивів. 😊
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11.02.2021 15:13 Ответить
получать бабло в конвертах низачто - такое действительно нечасто бывает, жалко бросать
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11.02.2021 14:46 Ответить
Это да. Не часто подзаборный шлак и корабельных сосен массово загребают в фейковую партию под выборы. Этим подфартило и цепляться за полученные блага они будут зубами и когтями.
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11.02.2021 14:48 Ответить
Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8901
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11.02.2021 14:48 Ответить
Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8010
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11.02.2021 14:49 Ответить
як же ж вони приймуть такий закон?
Згідно з ним зажопо-зажидяєвці, замайбахи та половина зеленої сволоти підпадуть під відповідальність..
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11.02.2021 14:52 Ответить
Не поможет. Дубинский вас и в ОП достанетШансов спрятаться, пусть и исторического масштаба, у вас нет. Ни шагу назад, позади беня.
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11.02.2021 14:49 Ответить
У США пропонують заборонити визнавати Крим російським.
Чому у нас досі не введена кримінальна відповідальність за виправдання окупації Криму та заперечення агресії РФ на Донбасі?

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13530580.html
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11.02.2021 14:52 Ответить
патамушо у бубачкі там пентхаус.
І у тупицького теж.
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11.02.2021 14:53 Ответить
Да, она права, такой шанс выпал раз на всю жизнь , больше СН не будет.
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11.02.2021 14:56 Ответить
Шапито продолжается!!!!!
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11.02.2021 14:56 Ответить
Да да на годы в тюрьме на работах

конченные уверенные в своей недоторканости шариковы
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11.02.2021 15:02 Ответить
***** народным это невыгодно, зато Украине выгодно, надеюсь
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11.02.2021 15:04 Ответить
Просрать такие шансы...
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11.02.2021 15:06 Ответить
Да уж! Такого шанса уже больше не будет ни у кого как у Слуги народа! И они показали всем как надо просерать уникальный шанс и уникальную возможность изменить страну.
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11.02.2021 15:11 Ответить
Але вони змінили свій шанс і просрали країну. Може їм не було кому вчасно підказати, як треба? Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7443
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11.02.2021 15:30 Ответить
Вони свій шанс не упустили - "тут і внукам вистачить". Такий партійний "лозунг" ще в дії.
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11.02.2021 15:16 Ответить
"И тут Остапа понесло"
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11.02.2021 15:17 Ответить
От тут Зєля і затрепихавсь на розтяжці. Зараз прийдуть платіжки, треба звалити весь негатив на Шмигаля і вигнати його, а без дострокових в Раду - ніяк. Весь негатив ляже на Зєлю. Тому вихід єдиний - дострокові президентські Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1538
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11.02.2021 15:26 Ответить
Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6553
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Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під російську музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську мову і державу.
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11.02.2021 16:34 Ответить
Іншими словами це звучить так:
СН облажалась і програє і ЕС і ОПЗЖ )
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11.02.2021 17:26 Ответить
Питання не в тому,що вигідно СН,а що вигідно українському народу!
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11.02.2021 17:52 Ответить
До блювоти вірно, але вьісер з неї відбувся(((
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11.02.2021 18:56 Ответить
 
 