Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что политсила планирует работу не на месяцы, а на года.
Об этом Кравчук рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Досрочные выборы, может, "Европейской солидарности" или ОПЗЖ выгодны, но точно не нам. Как говорится - надо сплотиться и лупать эту скалу, потому что такие шансы, как у нас, история дает не часто", - отметила замглавы фракции "СН".
Также Кравчук анонсировала презентацию плана Национальных проектов, которые выполняют программы президента и партии.
"Часть, конечно, мы уже выполнили. Но еще больше осталось. Когда все будут заняты делом, то и слухи развеются сами собой", - подчеркнула нардеп.
Кроме того, по словам Кравчук, "2021 фактически станет первым годом действительно партийного строительства".
И это наконец будет не остановка на уровне областей, а задача на 2021 год - создать 100 районных офисов.
"Их можно назвать центрами, офисами - но все равно это будут открытые пространства, чтобы туда приходили члены фракции и устраивали какие-то события. Чтобы приходили граждане и знали: в моем городе можно прийти сюда. Они будут более как хабы для общественности. В 2021 году у нас задача - их открыть. И, очевидно, уже в следующем году речь пойдет о том, что будут офисы во всех городах, где есть городские громаді. Но минимум это 100 офисов. И логика такова: создаем офисы - там работают фракции - и туда мы подтягиваем экспертов, которые могли бы помогать в формировании местных решений", - отметила парламентарий.
"Фактически у нас будет старт перезагрузки партии в конце февраля - когда состоится двухдневный съезд, где будут объявлены определенные программные вещи о старте этого строительства", - добавила Кравчук.
Полный текст интервью с замгалвы фракции "СН" Евгенией Кравчук читайте здесь.
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Згідно з ним зажопо-зажидяєвці, замайбахи та половина зеленої сволоти підпадуть під відповідальність..
Чому у нас досі не введена кримінальна відповідальність за виправдання окупації Криму та заперечення агресії РФ на Донбасі?
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13530580.html
І у тупицького теж.
конченные уверенные в своей недоторканости шариковы
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Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під російську музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську мову і державу.
СН облажалась і програє і ЕС і ОПЗЖ )