Решение снизить НДС для производителей аграрного сырья является ошибочным и пролоббировано отдельными холдингами, - экономист

Предоставление налоговых льгот аграриям-сырьевикам - это ошибочное решение, власть должна поддерживать производителей готовой продукции.

Об этом заявил экономический эксперт Андрей Новак, комментируя принятие закона о снижении НДС с 20 до 14% для аграриев сырьевых направлений.



"Предоставлять льготные налоговые режимы для производителей и переработчиков ресурсов сырья означает, что государство делает ставку и приоритет своей экономической политики в пользу ресурсников и сырьевиков. И, таким образом, занижает экономический статус страны и экономический потенциал страны. Поддерживать надо производителей готовых потребительских товаров и услуг. А не тех, кто производит сырье, полуфабрикат или отдельные элементы", - пояснил Новак.



По его мнению, решение о снижении НДС для сырьевых направлений принято в интересах крупных агрохолдингов.



"Это решение Кабинета Министров является ошибочным и вполне понятно, что оно является лоббистским в интересах отдельных крупных аграрных холдингов, которые, очевидно, пролоббировали это решение, конечно, не без личного интереса для тех чиновников, которые все это провели на законодательном уровне" , - сказал Новак.



Он также опроверг аргумент инициаторов этого решения, утверждающих, что снижение НДС на сырье приведет к падению цен на продукты питания для населения.



"Никогда льгота для сырья не превращается на удешевление готового потребительского товара. Потому что путь от сырья до потребительского товара, лежащего на полке магазина - это долгий путь. Через несколько цепей. И если вы сделаете льготу для первой цепи, то это не значит, что все последующие цепи этой льготы как-то причастны и будут ею пользоваться. Потому что эта льгота их не касается - ни переработчиков, ни торговцев, не перевозчиков, которые перевозят товары", - отметил Новак.



Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выигрывают только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды. По его мнению, этот закон не должен вступить в действие.



В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что депутаты должны стимулировать не сырьевую аграрную отрасль, а развитие промышленности.



Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020, президент его еще не подписал.