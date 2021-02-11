Решение снизить НДС для производителей аграрного сырья является ошибочным и пролоббировано отдельными холдингами, - экономист
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Предоставление налоговых льгот аграриям-сырьевикам - это ошибочное решение, власть должна поддерживать производителей готовой продукции.
Об этом заявил экономический эксперт Андрей Новак, комментируя принятие закона о снижении НДС с 20 до 14% для аграриев сырьевых направлений.
"Предоставлять льготные налоговые режимы для производителей и переработчиков ресурсов сырья означает, что государство делает ставку и приоритет своей экономической политики в пользу ресурсников и сырьевиков. И, таким образом, занижает экономический статус страны и экономический потенциал страны. Поддерживать надо производителей готовых потребительских товаров и услуг. А не тех, кто производит сырье, полуфабрикат или отдельные элементы", - пояснил Новак.
По его мнению, решение о снижении НДС для сырьевых направлений принято в интересах крупных агрохолдингов.
"Это решение Кабинета Министров является ошибочным и вполне понятно, что оно является лоббистским в интересах отдельных крупных аграрных холдингов, которые, очевидно, пролоббировали это решение, конечно, не без личного интереса для тех чиновников, которые все это провели на законодательном уровне" , - сказал Новак.
Он также опроверг аргумент инициаторов этого решения, утверждающих, что снижение НДС на сырье приведет к падению цен на продукты питания для населения.
"Никогда льгота для сырья не превращается на удешевление готового потребительского товара. Потому что путь от сырья до потребительского товара, лежащего на полке магазина - это долгий путь. Через несколько цепей. И если вы сделаете льготу для первой цепи, то это не значит, что все последующие цепи этой льготы как-то причастны и будут ею пользоваться. Потому что эта льгота их не касается - ни переработчиков, ни торговцев, не перевозчиков, которые перевозят товары", - отметил Новак.
Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выигрывают только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды. По его мнению, этот закон не должен вступить в действие.
В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что депутаты должны стимулировать не сырьевую аграрную отрасль, а развитие промышленности.
Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020, президент его еще не подписал.
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А коли серйозно, то скажіть, який податок на додану вартість за видання української книги, коли книгу видаєш своїм коштом, або коли споживач купує товар, то яку він продукує додану вартість. Вся філософія цього злодійського податку - у поверненні ПДВ експортерам і т.д. Найбільші спеціалісти з цього питання - брати Медведчуки Сергій (колишній керівник Львівської податкової) і Віктор, які у 2000-ні роки умудрялись отримувати повернення ПДВ з ... повітря, не те, що з виробленої чи поставленої на експорт продукції, коли для отримання мільйонних повернень ПДВ (за квотами) реєстрували в підвалах чи в приміщеннях барів фірми одноденки. За державу сумно, коли правителі негідники ....
И шо?
Вот если на фоне сложного года и сырьевики загнутся - то эксперту надо будет в Польшу валить. На заработки к тамошним сырьевикам.
Уся європа підтримує сільхозвиробників. Підтримка потрібна або для стримування перевиробництва, або для утримання ключових галузей на своїй території.
А тепер питання - що стоїть за цим рішенням?
А нічого не стоїть, ЗЕшвондери не доросли до прийняття рішень. Просто на карман впало, от і вирішили.