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Новости Экономика
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Решение снизить НДС для производителей аграрного сырья является ошибочным и пролоббировано отдельными холдингами, - экономист

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Решение снизить НДС для производителей аграрного сырья является ошибочным и пролоббировано отдельными холдингами, - экономист

Предоставление налоговых льгот аграриям-сырьевикам - это ошибочное решение, власть должна поддерживать производителей готовой продукции.

 Об этом заявил экономический эксперт Андрей Новак, комментируя принятие закона о снижении НДС с 20 до 14% для аграриев сырьевых направлений.

"Предоставлять льготные налоговые режимы для производителей и переработчиков ресурсов сырья означает, что государство делает ставку и приоритет своей экономической политики в пользу ресурсников и сырьевиков. И, таким образом, занижает экономический статус страны и экономический потенциал страны. Поддерживать надо производителей готовых потребительских товаров и услуг. А не тех, кто производит сырье, полуфабрикат или отдельные элементы", - пояснил Новак.

По его мнению, решение о снижении НДС для сырьевых направлений принято в интересах крупных агрохолдингов.

"Это решение Кабинета Министров является ошибочным и вполне понятно, что оно является лоббистским в интересах отдельных крупных аграрных холдингов, которые, очевидно, пролоббировали это решение, конечно, не без личного интереса для тех чиновников, которые все это провели на законодательном уровне" , - сказал Новак.

Он также опроверг аргумент инициаторов этого решения, утверждающих, что снижение НДС на сырье приведет к падению цен на продукты питания для населения.

"Никогда льгота для сырья не превращается на удешевление готового потребительского товара. Потому что путь от сырья до потребительского товара, лежащего на полке магазина - это долгий путь. Через несколько цепей. И если вы сделаете льготу для первой цепи, то это не значит, что все последующие цепи этой льготы как-то причастны и будут ею пользоваться. Потому что эта льгота их не касается - ни переработчиков, ни торговцев,  не перевозчиков, которые перевозят товары", - отметил Новак.

Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выигрывают только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды. По его мнению, этот закон не должен вступить в действие.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что депутаты должны стимулировать не сырьевую аграрную отрасль, а развитие промышленности.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020, президент его еще не подписал.

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Топ комментарии
+5
Логика идиота. Как льгота сырьевикам мешает сделать льготы переработчикам?
Вот если на фоне сложного года и сырьевики загнутся - то эксперту надо будет в Польшу валить. На заработки к тамошним сырьевикам.
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11.02.2021 14:55
+3
За "убрать НДС, как самый коррумпированый налог" и мысли быть не может?
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11.02.2021 14:51
+2
Достали єти єксперти єкономисти. Пол страни таких, что теперь каждого ноунейма печатать.
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11.02.2021 15:22
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За "убрать НДС, как самый коррумпированый налог" и мысли быть не может?
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11.02.2021 14:51 Ответить
Знизити податки для аграрних імперій-це завдання "хрещених" українських агросиндикатів. До простих фермерів це відношення ніколи мати не буде, бо в такому разі вони не продадуть свої землі, не відступляться від арендованих паїів, навпаки їх треба довести до краху, а ще навішати на них банківських непосильних боргів, боргів за мінеральні добрива і хімікати, дизельне пальне, а ще вкинути у лізингову боргову яму і т.д.
А коли серйозно, то скажіть, який податок на додану вартість за видання української книги, коли книгу видаєш своїм коштом, або коли споживач купує товар, то яку він продукує додану вартість. Вся філософія цього злодійського податку - у поверненні ПДВ експортерам і т.д. Найбільші спеціалісти з цього питання - брати Медведчуки Сергій (колишній керівник Львівської податкової) і Віктор, які у 2000-ні роки умудрялись отримувати повернення ПДВ з ... повітря, не те, що з виробленої чи поставленої на експорт продукції, коли для отримання мільйонних повернень ПДВ (за квотами) реєстрували в підвалах чи в приміщеннях барів фірми одноденки. За державу сумно, коли правителі негідники ....
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11.02.2021 16:33 Ответить
А я про шо?
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11.02.2021 16:35 Ответить
В СРСР не було жодного НДС .Забрати ндс з агрохолдингів - це стати ближче до бананової республіки і експортувати лише сировину.
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11.02.2021 22:48 Ответить
ОАЭ - 0%. Багамские острова - 0% Острова Джерси - 3%. Сингапур - 7%. Япония - 8%.

И шо?
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11.02.2021 22:53 Ответить
Логика идиота. Как льгота сырьевикам мешает сделать льготы переработчикам?
Вот если на фоне сложного года и сырьевики загнутся - то эксперту надо будет в Польшу валить. На заработки к тамошним сырьевикам.
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11.02.2021 14:55 Ответить
Надо більше податків богу податків, а то Стєпанову не хватає на прокладки з вакцинами!
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11.02.2021 15:13 Ответить
Предоставление налоговых льгот аграриям-сырьевикам - это ошибочное решение, власть должна поддерживать производителей готовой продукции.Источник: https://censor.net/ru/n3247370

Уся європа підтримує сільхозвиробників. Підтримка потрібна або для стримування перевиробництва, або для утримання ключових галузей на своїй території.

А тепер питання - що стоїть за цим рішенням?

А нічого не стоїть, ЗЕшвондери не доросли до прийняття рішень. Просто на карман впало, от і вирішили.
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11.02.2021 15:16 Ответить
Всё было сделано правильно! В аграрной стране агропродукция должна быть дешёвой. А то на базаре продавцы кивают на цены в супермаркетах, а производители готовых продуктов рассказывают, что они агропродукцию покупают очень дорого.
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11.02.2021 15:20 Ответить
А що ви там побачили з виробленого в Україні? Кормове зерно чи рапс?
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11.02.2021 15:42 Ответить
? Що Ви бачили, не вироблене в нас? Я вирощую сою, заводи її переробляють наші. Завдяки відміні експортного ПДВ 3 роки назад.
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11.02.2021 18:14 Ответить
Достали єти єксперти єкономисти. Пол страни таких, что теперь каждого ноунейма печатать.
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11.02.2021 15:22 Ответить
Ну, для того партії і йдуть у Раду. Не фермерство ж розвивати чи дрібний бізнес. Грати так вже по-великому, бізнесу.
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11.02.2021 15:40 Ответить
Ніяк не розумію цих "великих експертів з ПДВ" яка різниця сільгоспвиробникам яка ставка ПДВ на їхню продукцію буде - 14 % чи 20% адже незалежно від розміру все однаково перераховується державі. Чи виграє від такого стану речей перекупник с.г. продукції - безумовно , бо отримає знижку в закупівельній ціні на 6% , а компенсацію з бюджету при експорті ніхто не змінює .То до чого тут пільги сільгоспвиробникам ?
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11.02.2021 16:37 Ответить
Аграриям всех мастей никаких льгот по оплате НДС!! У них и так этих льгот выше крыши!! А цены на хлеб и хлебобулочные изделия растут каждый квартал!! и на хрена мне такие аграрии!! пусть лучше тогда везут хлеб из Турции или Польши и будет на много дешевле!!
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11.02.2021 20:11 Ответить
 
 