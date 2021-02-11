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"ЕС" требует прекратить отвод войск на Донбассе и отменить штрафы для воинов за ответный огонь, - Забродский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"ЕС" требует прекратить отвод войск на Донбассе и отменить штрафы для воинов за ответный огонь, - Забродский

"Европейская Солидарность" требует от Зеленского прекратить дальнейший отвод войск и отменить штрафы за огонь в ответ на российские провокации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил народный депутат Михаил Забродский.

"Европейская Солидарность" требует от власти принять срочные меры по укреплению обороноспособности: пересмотреть скандальные распоряжения Министерства обороны о штрафах в том числе - за огонь в ответ на российские провокации; прекратить даже обсуждение дальнейшего отвода войск в сторону, противоположную границы с Россией", - подчеркнул Забродский.

Нардеп также призвал принять изменения в бюджет, в которых предусмотреть повышение денежного обеспечения военнослужащих, которое остается неизменным уже третий год и немедленно наработать государственный оборонный заказ на 2021 год.

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"2021 - первый из четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили. Необходимо продолжать политику постепенного роста оборонного бюджета в привязке к его доле в ВВП. Потому что прочный мир возможен лишь тогда, когда у тебя есть мощные и оснащены Вооруженные Силы", - отметил Забродский.

Кроме того, парламентарий заявил, что нужно продолжить нейтрализацию влияния пятой колонны в Украине, поэтому СБУ должно сообщить о подозрении и подать в суд ходатайство о мере пресечения в отношении нардепа Козака в виде содержания под стражей.

"Козак является подставным лицом, и санкции должны быть внедрены не только против него, но и непосредственно против его хозяев. Учитывая то, что эпицентр кремлевской пропаганды переместился на канал "Наш", следует принять безотлагательные меры по прекращению его речи", - добавил Забродский.

Неотложным вопросом национальной безопасности также является создание ВСК по расследованию спецоперации по задержанию российских военных преступников из банды Вагнера, поскольку общество ждет ответа: каким образом этот план был выдан России.

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Забродский напомнил, что за последнюю неделю произошло резкое обострение ситуации в зоне ООС, о чем откровенно признаются и в окружении Зеленского.

На прошлой неделе в эфире канала "1 + 1" министр внутренних дел заявил, что никакого мирного процесса уже нет. То же самое говорит и Кравчук.

"Таким образом, даже близкие соратники президента не верят в мифологию о длительном перемирии", - констатирует Забродский.

"Попытка умиротворения агрессора, заглядывания в глаза Путина в поисках мира - провалилась. Два года доказали фейковость и аморальность предвыборных заявлений кандидатов-демагогов что война, мол, продолжается, потому что на ней кто-то зарабатывает. Война продолжается, потому что так хочет Путин. Надеемся, это уже понятно для всех", - подытожил нардеп.

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Топ комментарии
+36
Порношут - позор Украины ! Бездушный трусливый ублюдок !
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11.02.2021 15:33
+27
Зараз зебидло набіжить і почне завивати свою тупорилу пісеньку, що бубочка всьо делаєт правільно: "нужно просто пєрєстать стрілять".
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11.02.2021 15:34
+25
ЗА КОЖНОГО!!!
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11.02.2021 15:36
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Страница 2 из 2
Штрафы за ответный огонь ? А кто их выписывает ? Имена в студию !
А не проще ли скинуться простым людям на эти срраные штрафы,
и пусть наши военные отвечают на московитский огонь сполна !
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11.02.2021 17:21 Ответить
На кожній позиції зараз є офіцери із штабу, задачею яких є слідкувати за діями молодших командирів. От вони і доносять.
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11.02.2021 18:35 Ответить
А ті офіцери зі штабу якої армії ?
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11.02.2021 20:04 Ответить
Четырежды трусливая зелёная падаль запрещает украинцам защищать свою жизнь и Украину. Ленку на бруствер и его детей!
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11.02.2021 17:47 Ответить
И родителей - пусть смело гордятся своим талантливым мальчиком !
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11.02.2021 18:35 Ответить
У ЄС чи не самі толкові депутати, ні до чого придертись. Ну і сама постать бойового ВДВешника заслуговує поваги, він то знає як треба поводитись із окупантами і не раз це демонстрував.
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11.02.2021 18:47 Ответить
фигню говорят , о том че наши не стреляют ( в ответ ) - ага не стреляют , токи по сводкам дырявых 200сотые каждую неделю ( и не один ) , отвечают наши нормально ( да есть перепоны )
тут че по ходу одни прохоботы обитают , для меня прохоботы и зеленые - знак равенства ( в данное время )
политики всегда мешают военным , и наоборот , так государство устроенно
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11.02.2021 21:11 Ответить
шо, тоска-пичаль по закрытым помойкам? "ЄС" вимагає припинити відведення військ на Донбасі і скасувати штрафи для воїнів за вогонь у відповідь, - Забродський - Цензор.НЕТ 1184
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12.02.2021 08:25 Ответить
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